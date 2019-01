Raspberry Compute Module 3+ met so-dimm-formfactor komt uit voor 25 dollar

De Raspberry Pi-stichting brengt een nieuwe versie van zijn Compute Module uit. De CM3+ is gebaseerd op de hardware van de reguliere Pi 3B+, maar heeft een so-dimm-formfactor. Fabrikanten kunnen de module inbouwen in andere producten.

Er komen verschillende varianten van de Compute Module 3+. Het goedkoopste model, met een adviesprijs van 25 dollar, is de Lite-versie zonder emmc-opslag. Er zijn ook varianten met 8, 16 en 32GB flashgeheugen, die kosten respectievelijk 30, 35 en 40 dollar. De Raspberry Pi-stichting brengt de Compute Module uit, zodat fabrikanten deze eenvoudig kunnen inbouwen in andere hardware. NEC maakt bijvoorbeeld monitoren met eerdere versies van de Compute Module.

De Broadcom BCM2837B0-soc is in de CM3+ geklokt op 1,2GHz. Bij de Raspberry Pi 3B+ is dat 1,4GHz, maar vanwege warmteontwikkeling is de variant op de module lager geklokt. Volgens de makers is de nieuwe module efficiënter dan zijn voorganger. De warmteontwikkeling is gelijk, maar het CM3+-model presteert beter.

Hoewel de module zelf geen aansluitingen heeft, ondersteunt de Compute Module meer interfaces dan een reguliere Pi. De module kan twee camera's en twee schermen aansturen en kan ook meer gpio-headers aansturen. Die aansluitingen kunnen fabrikanten zelf in hun hardware integreren, maar er is ook een CMIO-bord beschikbaar, waar de module ingeprikt kan worden. De Raspberry-stichting biedt dat bord samen met de module aan in een kit voor ontwikkelaars.

De nieuwe Compute Module 3+ is de opvolger van de CM3-variant, die begin 2017 verscheen. In 2014 bracht de Raspberry Pi-stichting de eerste versie van de Compute Module uit, die gebaseerd was op de eerste versie van de reguliere Pi. Het nieuwe model zal minimaal tot 2026 te koop zijn. De vorige versie wordt nog tot en met 2023 geleverd zoals bij de aankondiging werd beloofd, maar wordt nu niet meer aanbevolen voor integratie in nieuwe producten.