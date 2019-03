Verkoop van officiële Raspberry Pi-toetsenbord en -muis gaat van start

De verkoop van het officiële toetsenbord en de muis voor de Raspberry Pi is van start gegaan. In eerste instantie is de invoercombinatie in het wit met rode accenten beschikbaar. Later volgt een versie met zwarte en grijze accenten.

Het toetsenbord en de muis zijn compatibel met elk Raspberry Pi-product. Het toetsenbord heeft 79 toetsen in VK-indeling, maar er komen ook modellen met indeling voor andere landen. Dat belooft althans Pi Hut, het officiële verkoopkanaal van Raspberry Pi. Het toetsenbord heeft verder drie usb 2.0 type a-poorten, om randapparaten zoals de muis op aan te sluiten. Het bedrijf levert het toetsenbord met een adapter voor micro-usb.

De Raspberry Pi-muis is een optisch model met drie knoppen en een scrollwiel. De muis is van een usb type-a-connector voorzien en is net als het toetsenbord vooralsnog alleen in het wit met rood verkrijgbaar. Later volgt ook een zwart-grijze variant.

De prijs voor de combinatie is 22 Britse pond, omgerekend iets meer dan 25 euro. Los kosten het toetsenbord en de muis respectievelijk zo'n 18 euro 9 euro. De levering start vrijdag.