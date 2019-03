Samsung brengt budgettablet Galaxy Tab A 10.1 uit voor 209 euro

Samsung brengt een nieuwe versie van de Galaxy Tab A op de markt voor een adviesprijs van 209 euro. Het betreft een model met een lcd met een beelddiagonaal van 10,1" en een resolutie van 1920 x 1200 pixels. De maximale schermhelderheid bedraagt 400cd/m².

De Galaxy Tab A die Samsung later deze maand in Nederland op de markt brengt kwam eerder al uit in Duitsland. Samsung meldt niet wat voor soc in de tablet zit, maar waarschijnlijk gaat het om dezelfde Exynos 7904-processor die ook in de in Duitsland uitgebrachte Tab A zit. De fabrikant spreekt over een octacore-processor met zes kernen die draaien op 1,6GHz en twee op 1,8GHz; deze specificaties komen overeen met die van de Exynos 7904. De Duitse versie beschikt over een usb-c-poort en dat zal waarschijnlijk ook voor het Nederlandse model gelden.

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit 2GB werkgeheugen en 32GB opslag of een variant met 3GB ram en 64GB aan opslagruimte. Voor nog meer ruimte wordt de toevoeging van een micro-sd-kaartje van maximaal 512GB ondersteund. De accu heeft een capaciteit van 6150mAh en volgens Samsung leidt de 'dunne schermrand' ertoe dat het scherm 80 procent van de voorkant beslaat. Verder heeft de fabrikant twee speakers toegevoegd met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Samsung heeft een tweetal camera's toegevoegd met een resolutie van acht en vijf megapixel, met een diafragma van respectievelijk f/1.9 en f/2.2. De nieuwe Galaxy Tab A is gemaakt van metaal, weegt 470g en meet 149,4x245,2x7,5mm. De tablet is vanaf 29 maart beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 209 euro. Die prijs geldt voor het 32GB-model, waarvan een wifi- en lte-versie verschijnen. De prijs voor de 64GB-versie meldt Samsung niet.