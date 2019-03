'Samsung gaat ultrasone vingerafdrukscanner van Galaxy S10 verbeteren'

Samsung gaat de ultrasone vingerafdrukscanner die onder het scherm van de Galaxy S10 en S10+ zit verbeteren met updates. Een update die de prestaties moet verbeteren is al uitgebracht, maar volgens de fabrikant zullen er nog meer komen, stelt The Korea Herald.

Dat schrijft The Korea Herald die zegt iemand van Samsung te hebben gesproken. De ultrasone scanner werkt volgens de medewerker in sommige gevallen niet goed. In een droge omgeving, bij een zeer droge huid of als de gebruiker een kras in zijn vinger heeft zou de scanner bijvoorbeeld minder goed kunnen werken.

Om de snelheid en nauwkeurigheid van de scanner te verbeteren moeten er in de toekomst softwarematige updates uitkomen. Een eerste update om de nauwkeurigheid te verbeteren is al uitgebracht. Op Reddit klagen sommige mensen over de scanner. Zo zou het te vaak niet lukken om de telefoon te ontgrendelen. Er zijn echter ook gebruikers die nergens last van hebben.

De Samsung S10 is de eerste telefoon van Samsung met een ultrasone vingerafdrukscanner. Eerder werd bekend dat de scanner niet zelf te repareren is. Gebruikers met een defecte vingerscanner moeten waarschijnlijk het complete scherm vervangen. De Samsung Galaxy S10-lijn is op 8 maart in Nederland uitgebracht. Naast de S10 en S10+ met ultrasone scanner heeft Samsung ook de Galaxy S10e uitgebracht. Dit model heeft een capacitieve vingerafdrukscanner.