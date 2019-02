Samsung Galaxy S10 5G met 6,7"-scherm en vier camera's komt niet naar de Benelux

Samsung gaat zijn Galaxy S10 5G in samenwerking met providers uitbrengen in Europa, maar de Benelux hoort daar nog niet bij. Het 5g-toestel is groter dan de S10+ en heeft ook een extra camera en een accu met een hogere capaciteit.

Samsung werkt samen met providers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk om de Galaxy S10 5G uit te brengen. Wanneer het toestel verkrijgbaar is in die landen, is nog niet duidelijk. Tijdens zijn Unpacked-presentatie maakte Samsung woensdagavond bekend dat de 5g-versie van de Galaxy S10 in de eerste helft van dit jaar in de Verenigde Staten uitkomt.

Het Amerikaanse model van de Galaxy S10 5G heeft een Snapdragon 855-soc en een Snapdragon X50-modem, maar het Europese model krijgt waarschijnlijk de Exynos 9820-soc. Mogelijk combineert Samsung die met zijn eigen 5g-modem.

De Galaxy S10 5G verschilt op meerdere vlakken van de Galaxy S10 en S10+. Het 5g-model heeft een groter 6,7"-scherm en aan de achterkant zitten vier camera's. De extra camera ten opzichte van de andere modellen is een 3d-camera voor dieptemeting. De accucapaciteit is 4500mAh, dat is 400mAh meer dan de S10+.

Het 5g-model zal duurder worden dan de Galaxy S10+, die een adviesprijs vanaf 999 euro heeft. Wat de Galaxy S10 5G precies kost, is nog niet duidelijk.