'Knx-standaard voor domotica is onveilig bij koppeling met internet'

De knx-standaard voor domotica wordt vaak gebruikt voor systemen van huizen en gebouwen die op internet zijn aangesloten, maar volgens Computest is dat door gebrek aan authenticatie onveilig. Het zou om duizenden gebouwen en woningen gaan.

Bij een online scan van automatiseringstoepassingen op basis van knx-standaard vond Daan Keuper van Computest wereldwijd 17.444 locaties. Omdat knx geen authenticatie biedt, zijn deze systemen volgens de beveiligingsonderzoeker vatbaar voor overname door kwaadwillenden. Van de systemen ging het om 1322 die zich in Nederland bevinden. Op de kaart met de resultaten is te zien dat ook in België veel gebouwen met kwetsbare knx-systemen zijn uitgerust. Het vermoeden is dat knx-systemen aan internet gehangen worden voor beheer op afstand en mogelijkheden met mobiele apps.

Volgens Keuper gaan gebruikers er te gemakkelijk van uit dat knx wel veilig is, omdat het een veelgebruikte standaard is. Belangenorganisatie Cyberveilig Nederland is in gesprek met de installatiebranche om de mogelijkheden voor verbetering te bespreken. "Er is nog veel werk te verrichten in het bewust maken van de installatiebranche van de risico’s die deze slimme systemen met zich meebrengen", verklaart Petra Oldengarm, directeur van van Cyberveilig Nederland.

Computest vindt dat de verantwoordelijkheid bij zowel de leverancier, de installateur als bij de consument ligt: "De consument moet de installateur kunnen aanspreken op de beveiliging van hetgeen wordt geïnstalleerd." Het beveiligingsbedrijf heeft een Knxscan ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen controleren of hun systeem vatbaar is voor misbruik.

De bevindingen doen denken aan problemen met betrekking tot scada-systemen voor industriële automatisering. Scada staat voor supervisory control and data acquisition en omdat ook deze systemen in het verleden vaak zonder beveiliging aan internet werden gekoppeld, leidde dat tot beveiligingsrisico's.