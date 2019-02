Intel wil 'leren van community' bij maken eigen videokaarten

Intel is onder de naam The Odyssey gestart met een promotiecampagne voor zijn komende videokaart. Het bedrijf gaat evenementen organiseren en zegt te willen leren van de community. Intel brengt in 2020 een videokaart uit. Mogelijk verwijst Odyssey naar de naam.

Via Twitter roept Intel mensen op op zich aan te melden voor The Odsysey. Daarbij verwijst de fabrikant naar een gamingonderdeel op zijn website, waar een formulier staat om in te schrijven voor een nieuwsbrief en evenementen die in verschillende steden wereldwijd georganiseerd zullen worden.

Concrete informatie geeft Intel niet, maar in een andere tweet verduidelijkt het bedrijf dat het via de campagne informatie wil delen. Ook staat er in het bericht dat mensen 'toegang krijgen tot Intel', zodat het bedrijf kan horen en leren van de community tijdens het ontwikkelen van producten.

Met The Odyssey doelt Intel nu op de reis naar de totstandkoming van het product, maar mogelijk is de naam meer dan dat. Het zou kunnen dat Intel de Odyssey-aanduiding wil gebruiken voor zijn komende videokaarten.

Vorig jaar maakte Intel bekend dat het in 2020 een high-end videokaart gaat uitbrengen. Daarover is nog vrijwel niets bekend, naar verluidt is de codenaam Arctic Sound. Eind 2017 nam Intel Raja Koduri in dienst, die dat jaar vertrok bij AMD. De oud-topman van de Radeon-afdeling heeft bij nu bij Intel de leiding over de gpu-divisie.