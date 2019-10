Intel heeft prototype van Xe-gpu aangezet en lijkt testchips te versturen

Intel lijkt prototypes gereed te hebben van zijn eerste Xe-gpu. In de database van de Euraziatische Economische Commissie staat de Discrete Graphics DG1 External FRD1 Accessory Kit vermeldt. Intels eerste losse videokaart komt in 2020 uit.

De vermelding van de Intel Discrete Graphics DG1 External FRD1 Accessory Kit geeft geen details over de exacte inhoud ervan, maar wel is aangegeven dat het om een alpha-product gaat. Dat lijkt te duiden op componenten voor testdoeleinden. Mogelijk gaat het om test-gpu's die Intel verstuurt aan fabrikanten.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers eind vorige week maakte Intel bekend dat er voor het eerst een test is uitgevoerd met de DG1-gpu waarbij deze op een pcb is gemonteerd en aan is gezet. Ari Rauch, topman bij de Graphics-afdeling van Intel benadrukt op Twitter dat dit een belangrijke stap is. Wel zegt hij dat er nog een lange weg te gaan is.

Intel werkt al een paar jaar aan grafische kaarten met zijn eigen Xe-gpu's. De eerste daarvan is een videokaart voor consumenten die in 2020 uit moet komen. Een jaar later komt Intel ook met een variant voor servers die op 7nm gemaakt zal worden. Concrete details over de videokaarten zijn er nog niet. Raja Koduri, de voormalige topman van AMD's Radeon-bedrijfsonderdeel, staat sinds eind 2017 aan de leiding van het Intel-team dat videokaarten ontwerpt.