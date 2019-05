Intel Xe-gpu's voor datacenters krijgen hardwarematige raytracing-ondersteuning

Intel geeft zijn komende Xe-videokaarten voor datacenters hardwarematige ondersteuning voor raytracing. Of datzelfde gebeurt bij Xe-videokaarten voor consumenten is nog niet bekend.

Intel noemt de hardwarematige ondersteuning voor raytracing kort in een blog over opensourcesoftware binnen het Intel Rendering Framework. Intel heeft het specifiek over functionaliteit die te gebruiken is bij zjin renderingsoftware, maar het ligt voor de hand dat de hardwarematige ondersteuning ook ingezet kan worden voor games, zoals Nvidia dat doet met zijn RTX-videokaarten.

In de blog staat niets over videokaarten voor consumenten, maar het is bekend dat Intel daar aan werkt en als de Xe-architectuur hardwarematige ondersteuning heeft voor raytracing, lijkt het aannemelijk dat dit ook naar videokaarten voor gamers komt. Intel zou verschillende versies uit kunnen brengen, met en zonder hardwarematige raytracingondersteuning. Nvidia doet dat ook met zijn Turing-videokaarten.

Sony maakte onlangs bekend dat de Navi-gpu in de PlayStation 5 ook raytracing ondersteunt. Het is nog niet bekend of dit om hardwarematige ondersteuning gaat. AMD komt in het derde kwartaal van dit jaar met videokaarten op basis van de Navi-gpu. Die worden in ieder geval goedkoper dan de Radeon VII en dus ook goedkoper dan de RTX 2080 en 2080 Ti.

Intel Xe-gpu's zullen in ieder geval gebruikt worden in een Amerikaanse supercomputer, die in 2021 opgeleverd moet worden. Intel wil eerder al een videokaart voor consumenten uitbrengen, dat zou in 2020 moeten gebeuren. Eind 2017 nam Intel Raja Koduri in dienst, die dat jaar vertrok bij AMD. De oud-topman van de Radeon-afdeling heeft bij Intel de leiding over de gpu-divisie.