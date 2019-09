World of Tanks krijgt schaduwen met raytracing voor alle videokaarten

Free-to-playgame World of Tanks krijgt ondersteuning voor schaduwen met raytracing via de Intel oneAPI. De techniek werkt met videokaarten van alle fabrikanten. Ontwikkelaar Wargaming werkt samen met Intel aan de integratie in zijn Core-engine.

De toevoeging van raytracing moet voor realistische schaduwen op de tanks in de game zorgen. Het wordt alleen toegepast op tanks die intact zijn en die zich in direct zonlicht bevinden. "De kleinste details van de tanks zullen superrealistische schaduwen veroorzaken als ze door de zon worden geraakt", schrijft de ontwikkelaar. De studio heeft nog geen voorbeelden getoond.

World of Tanks krijgt een optie om raytracing te activeren en dat zal werken met alle videokaarten die DirectX 11 ondersteunen. De functie komt in de eerstvolgende versie van de game beschikbaar. Wanneer dat precies is, zeggen de ontwikkelaars niet.

Wargaming heeft samengewerkt met Intel voor de implementatie van raytracing. Er is gebruikgemaakt van de Intel oneAPI, een rendering framework waarmee rendertaken door cpu's afgehandeld kunnen worden. Verdere details over de implementatie zijn niet bekendgemaakt. Wat de impact is op de prestaties is nog onduidelijk.

World of Tanks kwam uit in 2010 en wordt voortdurend aangepast. Vorig jaar maakte de game de overstap naar de eigen Core-engine. De game is met name populair in Rusland, maar heeft wereldwijd miljoenen actieve spelers.