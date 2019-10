World of Tanks-engine heeft raytracing met ondersteuning voor DirectX 11-gpu's

Wargaming voegt dinsdag schaduwen met raytracing toe aan de engine van World of Tanks. De techniek is in samenwerking met Intel ontwikkeld en biedt ondersteuning voor alle DirectX 11-gpu's, waaronder laptop-gpu's en Intels integrated graphics.

Wargaming voegt dinsdag naar eigen zeggen 'verschillende nieuwe technieken' toe aan de Core-engine, die sinds maart 2018 worden gebruikt in World of Tanks. Onder deze technieken valt ook een raytracingtechniek, die in samenwerking met Intel is toegepast. Dat moet met alle videokaarten met DirectX 11-ondersteuning leiden tot een betere schaduwkwaliteit. De techniek moet ook werken op laptop-gpu's en de geïntegreerde gpu's in Intel-processors. Het is niet duidelijk wat de impact op de gameprestaties zal zijn.

Wargaming kondigde vorige maand al aan dat de toevoeging van raytracing op de planning stond voor World of Tanks. Destijds liet het bedrijf weten dat deze techniek zou worden toegepast bij de volgende update van de game, die in oktober moet uitkomen. De ontwikkelaar zegt dat de techniek 'binnenkort' wordt toegevoegd aan World of Tanks. Raytracing is nu toegevoegd aan enCore, een demo van de Core-engine van Wargaming; spelers kunnen daarmee testen wat de impact van de Core-engine op de gameprestaties is.

Wargaming maakt gebruik van de Embree-library van Intel. Dit is een verzameling van verschillende raytracingkernels, die momenteel vooral worden gebruikt voor offline applicaties, waaronder 3d-grafisch design en het maken van animatiefilms. Embree is volledig open source en gratis te gebruiken via de Apachee 2.0-licentie. Wargaming heeft de techniek in samenwerking met Intel toegevoegd in de World of Tanks-engine. Samen met Intel heeft het bedrijf eerder al multicoretechnologie met ondersteuning voor concurrent rendering toegevoegd, waardoor de engine op alle bruikbare cores tegelijk berekeningen kan uitvoeren. Volgens Wargaming heeft het toepassen van die technologie destijds minder dan een week gekost.

Momenteel wordt de technologie alleen gebruikt voor het implementeren van realistische schaduwen, maar in theorie is ze ook inzetbaar om realistische reflecties en global illumination mogelijk te maken. Wargaming meldt echter dat hiervoor 'miljarden rays verwerkt moeten worden', en dat het nog onmogelijk is om dit met huidige hardware in real time te doen. Er zijn wel gpu's met extra cores voor raytracing in de vorm van de RTX-gpu's van Nvidia, maar dat is een hardwarematige oplossing, terwijl de raytracing-implementatie door Wargaming softwarematig is.