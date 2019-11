Crytek maakt benchmark met realtime raytracing beschikbaar voor alle gebruikers

Crytek heeft een benchmark met ondersteuning voor realtime raytracing uitgebracht voor alle gebruikers. De benchmark draait op DirectX 11. Om de demo te draaien wordt minimaal een Vega 56 of GTX 1070 aangeraden. In 2020 voegt Crytek raytracing toe aan de CryEngine.

Gebruikers kunnen de Neon Noir-benchmark gratis downloaden. Hiervoor moet wel gebruik worden gemaakt van de CryEngine Launcher. Gebruikers moeten daarnaast een Crytek-account aanmaken. De benchmark is een download van 4,35GB. Na installatie neemt de demo 5,4GB aan opslagruimte in beslag. Crytek toonde de demo met realtime raytracing voor het eerst in maart. De demo viel toen al op, aangezien er geen gebruik werd gemaakt van Nvidia's RTX-gpu's. In plaats daarvan draaide de demo op een Vega 56-gpu van AMD, die geen toegewijde hardware heeft voor raytracing.

Een voorbeeld uit de Neon Noir-demo. Afbeelding via Crytek

De benchmark draait vooralsnog op DirectX 11 en maakt momenteel nog geen gebruik van videokaarten met speciale raytracinghardware, zoals de RTX-gpu's van Nvidia. De demo draait volgens Crytek op 'de meeste mainstream AMD- en Nvidia-gpu's', waarbij de ontwikkelaar wel aangeeft dat de aanwezigheid van minimaal een Vega 56 en GTX 1070 wordt aangeraden. Als gebruikers de raytracingresolutie halveren, kan de demo naar Cryteks eigen zeggen nog stabieler functioneren, zonder veel kwaliteitsverlies.

De raytracingfunctie wordt in 2020 toegevoegd aan de CryEngine. De functie zal tegen die tijd ook DirectX 12 en Vulkan ondersteunen en profiteren van 'prestatieverbeteringen die moderne videokaarten met zich meebrengen'. Eerder gaf het bedrijf aan dat raytracing eind 2019 aan de engine zou worden toegevoegd. Vermoedelijk wordt de functie nu toegevoegd in versie 5.7 van de engine, die ook volledige ondersteuning voor DX12 en Vulkan aan de CryEngine toevoegt.

De demo moet volgens Crytek een realistisch in-game scenario schetsen en is dus niet bedoeld als showcase voor raytracing, meldt de ontwikkelaar. De demo is gecreëerd met een geavanceerde versie van de total illumination-functie van de CryEngine. Total illumination is te zien als een vorm van raytracing die al in 2015 aan de engine werd toegevoegd. De technologie werd gebruikt in games als Hunt: showdown en Kingdom Come: Deliverance. De functie werkte relatief soepel, maar tot voor kort werden oppervlakken die erg reflectief en smooth waren, niet goed ondersteund. Hierdoor moesten ontwikkelaars bijvoorbeeld gebruikmaken van static cube-maps en screen space reflections.

Static cube-maps veranderen niet tijdens een scène, waardoor reflecties van bewegende objecten niet zichtbaar zijn als ze over een cube-map passeren. Met screen space reflections kunnen pixels gereflecteerd worden die al op het scherm gerenderd zijn, maar deze reflecties komen te vervallen zodra de originele pixels buiten beeld vallen. Neon Noir demonstreert volgens Crytek een nieuwe update, waarmee reflecties in real time gerenderd worden met raytracing. Dit lost de problemen met cube-maps en screen space reflections op.