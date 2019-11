Google belooft privacyverbeteringen bij real-time bidding advertentieveilingen

Google belooft vanaf februari 2020 minder gegevens over websitebezoek van gebruikers vrij te geven aan bedrijven die via real-time bidding deelnemen aan advertentieveilingen. Critici spreken van een cosmetische verandering.

Google meldt na gesprekken met databeschermingsautoriteiten het besluit genomen te hebben om niet lang contextuele contentcategorieën te vermelden bij de bid requests die het bedrijf stuurt naar real-time bidding-deelnemers van zijn advertentieveilingen. Bij real-time bidding verloopt het veilen van advertentieruime geautomatiseerd en de bid requests geven daarbij informatie voor gepersonaliseerd adverteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over locatie, ip-adres en sitebezoek van gebruikers.

De contextuele contentcategorieën, die Google vanaf februari 2020 dus niet meer zou meesturen, bevatten informatie over de inhoud van websites die gebruikers bezoeken of apps die ze gebruiken. Google noemt als voorbeeld dat categorieën aangeven of de inhoud van de site van de pageimpression nieuws of het weer betreft.

"De verandering gaat helpen om het risico te verminderen dat deelnemers van onze veilingen individuele ad identifiers met Googles contextuele contentcategorieën kunnen associëren", stelt Google, oftewel dat adverteerders persoonlijke profielen kunnen opstellen op basis van de onderwerpen van de sites die personen bezoeken. Google wijst erop dat het al verbiedt dat adverteerders zijn diensten gebruikt om gebruikersprofielen rond gevoelige categorieën op te bouwen, al is niet duidelijk of en zo ja hoe Google dat handhaaft.

Johnny Ryan van de browser Brave spreekt tegen de Irish Times van een cosmetische aanpassing die niet ver genoeg gaat. "Het lijkt erop dat Google nog steeds bid requests met zaken als url, locatie en data om deze gedurende de tijd te linken uitlevert, aan ontelbare bedrijven, miljarden keren per dag."

Er is al langer kritiek dat advertentieveilingen privacyrisico's en -inbreuken met zich meebrengen. In juni was er een Europees initiatief van Civil Liberties Union for Europe over de praktijk. Die organisatie diende klachten in bij meerdere Europese databeschermingsautoriteiten. In mei diende Bits of Freedom een verzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens om 'onderzoek te doen en handhavend op te treden tegen de stelselmatige schending van de AVG en inbreuk op de rechten van betrokkenen in Nederland door real-time bidding'. Bij de Ierse privacywaakhond loopt een onderzoek naar de advertentieveilingen.