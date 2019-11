Ninja Theory's Bleeding Edge verschijnt in maart 2020

Bleeding Edge, het nieuwe spel van de Britse gameontwikkelaar Ninja Theory verschijnt 24 maart volgend jaar, zo was tijdelijk op de winkelpagina van het spel te zien. Halverwege februari start een gesloten bèta.

Microsoft heeft de winkelpagina van Bleeding Edge inmiddels aangepast maar Eurogamer heeft een screenshot met bewijs voor de introductiedatum van 24 maart. Bezitters van een Xbox Game Pass die het spel bestellen kunnen deelnemen aan twee gesloten bèta-testrondes.

De eerste daarvan vindt 14 februari plaats, de tweede begint 13 maart. Verder maakte de pagina duidelijk dat spelers met een pre-order of gamers die het spel voor 31 maart spelen, in aanmerking komen voor een Punk Pack met drie skins, extra taunts, een stickerpakket en een virtueel hoverboard.

Ninja Theory kondigde het spel in juni aan. Het gaat om een 4-versus-4-multiplayergame die de nadruk legt op gevechten met slagwapens en het verschijnt voor de pc en de Xbox One. Ninja Theory is een Britse Microsoft-studio die in het verleden games als Heavenly Sword, Devil May Cry en Hellblade: Senua's Sacrifice maakte.