Belgisch bedrijf The Park wil virtualrealityspeelvelden in EU en VS openen

Het Belgische bedrijf The Park wil hallen voor freeroaming-vr buiten België openen. Het bedrijf, dat deels eigendom is van Telenet, heeft extra kapitaal aangetrokken om uitbreiding naar de EU en de VS te financieren.

Telenet en investeringsfonds 9.5 Magnitude Ventures, de twee aandeelhouders, hebben in september 1,2 miljoen euro extra in The Park geïnvesteerd om de uitbreidingsplannen te financieren. Dat schrijft De Tijd. Wanneer de eerste vr-hal buiten België moet openen is onbekend en evenmin is niet duidelijk naar welke landen in Europa The Park wil uitbreiden.

The Park kiest bij de expansie naar het buitenland voor een franchisemodel, anders dan in eigen land, waar het bedrijf de vr-locaties in eigen beheer exploiteert. Voor uitbreiding naar de VS is het bedrijf in gesprek met Liberty Global, moederbedrijf van Telenet en, deels, de joint-venture VodafoneZiggo.

Bijna anderhalf jaar geleden opende The Park zijn eerste locatie in Antwerpen en inmiddels zijn er drie locaties: Antwerpen, Gent en Hasselt met plannen voor een vierde. Er zouden in totaal meer dan 50.000 spelers een vr-sessie gespeeld hebben. Groepen van twee tot vijftien spelers dragen hierbij rugzak-pc's en vr-brillen die zijn uitgerust met extra herkenningspunten voor een systeem dat ze op grote afstanden kan tracken met camera's.

