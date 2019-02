Telenet opent derde hal voor freeroaming-vr in Hasselt

Telenet opent op 26 februari in het Belgische Hasselt een nieuwe virtualrealityhal. Na Antwerpen en Gent is het de derde vestiging van de provider waar liefhebbers terechtkunnen voor een vr-ervaring.

Als locatie voor de nieuwe spot voor freeroaming-vr koos Telenet voor Park H, de vroegere Grenslandhallen in het Limburgse Hasselt. Daar bevinden zich ook de Ethias Arena waar concerten en sportevenementen worden gehouden, Expo Hasselt en het pretpark Plopsaland Indoor.

Het concept van The Park in Hasselt is hetzelfde als dat van de andere locaties. In de hal wandelen spelers, voorzien van een vr-bril, speelgoedgeweer en rugzak met sensoren, een virtuele wereld binnen. Er kan gekozen worden uit verschillende vr-ervaringen. In het spel The Hallow wordt de speler naar de middeleeuwen gekatapulteerd en uitgerust met een kruisboog, dynamiet en een jachtgeweer. Andere games zijn Alien Defense en Moonlight Survival, waarbij een groep van twee tot vijftien spelers hordes vijanden moet verslaan. Ook de vr-ervaring rond De Dag, een tv-serie van Telenet die in Vlaanderen wordt uitgezonden, is vanaf 26 februari beschikbaar in Hasselt.

Park H in Hasselt is de derde locatie van The Park die Telenet opent in een dik halfjaar tijd. In juni 2018 gingen in Antwerpen de deuren van de eerste virtualrealityhal open; in november volgde de tweede opening in Dok Noord in Gent. Gelijktijdig met de opening van de nieuwe hal in Hasselt verwelkomt The Park zijn twintigduizendste bezoeker.