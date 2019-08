Vr-hallen van The Park beginnen in België met interstedelijke teamcompetities

De drie hallen voor freeroaming-vr van The Park Playground houden vanaf 15 augustus zogeheten 'intercity vr-competities', waarin spelers het kunnen opnemen tegen een team in een andere stad. Moederbedrijf Telenet noemt het een volgende stap naar de toekomst van e-sports.

Bij de nieuwe vr-experience van The Park in de virtualrealityhallen in Antwerpen, Gent en Hasselt spelen groepen tot acht personen live tegen een team in een van de andere steden. Het bedrijf stelde vast dat bij 28 procent van de bezoekers de vraag leeft naar een dergelijke, meer competitieve belevenis. Volgens The Park staat de 'klassieke' teamervaring onbetwist op de eerste plaats, maar staat competitive play vooral bij mannen stevig op de tweede plaats.

Vr-beleving van dienst bij de interstedelijke teamcompetities is NanoClash XL, een game in een futuristische omgeving waarin beide ploegen strijden om een bom die op springen staat. Het ene team moet de bom laten ontploffen, het andere team doet er alles aan om dat te voorkomen. NanoClash XL is een aangepaste versie van NanoClash 2121, met als belangrijkste verschil dat het geschikt is voor grotere spelersgroepen.

Op woensdag 31 juli werd de nieuwe vr-ervaring al een keer geprobeerd door een dertigtal bekende Vlamingen. Het ging onder meer om deelnemers, presentators en acteurs uit programma’s als Love Island, Ketnet en wtFock, die in teams tegen elkaar streden. Vanaf 15 augustus kunnen de interstedelijke vr-teamcompetities in principe uitsluitend geboekt worden door 'bedrijven en grotere groepen'.

Telenet laat verder weten dat de drie virtualrealityhallen van The Park in het eerste jaar van hun bestaan meer dan vijftigduizend boekingen hebben gekregen. Het gaat daarbij om veertig procent vrouwelijke spelers en ruim dertig procent teambuildings. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 31 jaar.