Telenet opent twee The Park-vr-hallen in Nederland

De Belgische provider Telenet opent dinsdag twee The Park-vr-speelhallen in Nederland. In Breda en Eindhoven komen speelhallen die gemiddeld 100m2 groot zijn en waar klanten met een vr-bril en pc-rugzak rond kunnen lopen en vr-games kunnen spelen.

In The Park kunnen mensen vr-spellen spelen die onder meer gebaseerd zijn op tv-series. Zo kunnen spelers meedoen aan De Mol, een spel dat is gebaseerd op de gelijknamige Belgische tv-serie. In Nederland is deze beter bekend als Wie is de Mol? In De Mol spelen gamers samen vr-minigames en kunnen ze zelf het verloop van het verhaal bepalen. Bij het spel De Dag, gebaseerd op de gelijknamige Vlaamse tv-serie, zijn spelers onderdeel van een swat-politieteam dat bankovervallers moet zien te stoppen.

Voor de vr-spellen krijgen bezoekers een vr-bril en een 'met sensoren uitgeruste rugzak met minicomputer'. Volgens de meegeleverde foto's gaat het om HTC Vive Pro-brillen. Telenet werkt voor de Nederlandse The Park-hallen samen met Vodafone. Deze provider moet ervoor zorgen dat alle sensordata 'zonder vertraging' uitgewisseld wordt tussen de spelers. De games zijn volgens Telenet geschikt voor alle leeftijdsgroepen en spelers in verschillende steden kunnen 'in dezelfde virtuele wereld' tegen elkaar spelen.

The Park begon twee jaar geleden in Antwerpen en heeft inmiddels zes vestigingen in België. Het bedrijf mikt nu op uitbreiding in het buitenland en zegt dat de twee Nederlandse vestigingen hierin een eerste stap zijn. De vr-speelhallen hebben in de afgelopen jaren 120.000 bezoekers gehad.

De eerste en tweede foto zijn respectievelijk de speelhal in Eindhoven en die in Breda