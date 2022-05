Telenet biedt internetabo voor vijf euro per maand voor kwetsbare groepen aan

De Belgische provider Telenet introduceert in december een basisinternetabonnement, waarbij kwetsbare gezinnen voor vijf euro per maand een vaste internetaansluiting krijgen. De verbinding verloopt via een 4G-modem die het signaal omzet in een wifiverbinding.

Telenet noemt het abonnement Telenet Essential Internet en zegt zich met het aanbod te richten op kwetsbare groepen die thuis geen of zeer beperkte internettoegang hebben. De provider noemt de aansluiting 'basisinternet', waarmee gebruikers huiswerk kunnen maken, werk kunnen zoeken of online informatie op kunnen zoeken. Welke snelheden en wat voor databundel de Essential Internet-klanten krijgen, is niet duidelijk. Tweakers heeft Telenet hierover vragen gesteld.

Het abonnement start in december met een test, dan wil het bedrijf zevenhonderd gezinnen in Brussel en in twee Vlaamse steden aansluiten. Deze abonnees kunnen niet zoals bij een traditioneel abonnement een abo afsluiten via een Telenet-winkel of -website, in plaats daarvan verloopt de aansluiting via sociale organisaties zoals het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Het OCMW en andere verenigingen weten volgens Telenet het best wie een internettoegang het meest nodig heeft. In de lente van 2021 volgt een evaluatie, daarna wil het bedrijf het abo op grotere schaal uitbrengen in Vlaanderen en Brussel. Eind 2021 moeten er tienduizend kwetsbare gezinnen aangesloten zijn, met mogelijk een verdere opschaling daarna.

Volgens Telenet heeft het coronavirus de digitale kloof in de Belgische samenleving vergroot. Bepaalde groepen raakten volgens het bedrijf afgesloten van de samenleving, toen veel mensen meer thuis werkten en meer via het internet moesten doen. Het bedrijf wijst daarnaast naar de Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting van afgelopen augustus. Volgens dit onderzoek had in 2019 tien procent van de Belgische huishoudens geen toegang tot het internet thuis. Dit komt neer op 650.000 Belgische huishoudens. Bij huishoudens met een laag inkomen heeft dertig procent geen internettoegang thuis.

Naast het Telenet Essential Internet-abo, maakt de provider bekend langer gratis Telenet-Wi-Free-codes weg te geven. Sinds maart gebruiken ruim zesduizend kwetsbare gezinnen deze codes, waarmee schoolgaande kinderen en studerende jongeren kunnen verbinden met de 1,5 miljoen publieke Wi-Free-punten van Telenet. Dit programma wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Update, 10:35 uur: Volgens een Telenet-woordvoerder krijgt het abonnement een maandelijks limiet van 20GB per maand en zal de snelheid liggen op 2 tot 5Mbit/s. Het abonnement start eind dit jaar in Mechelen, Brussel en een tweede Vlaamse stad, later moet het abo ook beschikbaar worden in Wallonië. Volgens de woordvoerder zijn er geen aansluitkosten en is de mifi-router inbegrepen in het abonnement.