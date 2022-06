Telenet biedt Tadaam- en BASE-combibundels aan vanaf 50 euro per maand

Telenet gaat de diensten van Tadaam en BASE in bundels aanbieden met combinatiekorting. Daarmee is het voor klanten mogelijk om internet, digitale tv en mobiele telefonie in een pakket af te nemen voor een prijs vanaf 50 euro per maand.

Het gaat niet om een samenvoeging of om nieuwe bundels, maar om de mogelijkheid bepaalde onderdelen te combineren, schrijft Telenet. Klanten met een BASE-abonnement krijgen korting als ze dat combineren met Tadaam. Dat is mogelijk met mobiele BASE-abonnementen van 15, 20, 29 of 40 euro. Die kunnen worden gecombineerd met de Tadaam-abonnementen voor digitale tv en internet, die los 40 of 50 euro kosten. Tadaam-abo's maken gebruik van 4G voor vast internet.

Klanten krijgen bij die combinatie 5 euro korting per maand. Daarmee kost de goedkoopste combinatie 50 euro per maand. De duurste combinatie kost 85 euro. Volgens Telenet kunnen BASE-klanten het Tadaam-abonnement iedere maand opzeggen.

De twee merken blijven ook los bestaan en er zijn geen plannen die samen te voegen. De provider zegt dat veel klanten een alles-in-eenpakket wilden, maar het bedrijf gaat met de nieuwe bundelpakketten ook de concurrentie aan met goedkope diensten zoals Scarlet en Orange. Die eerste biedt pakketten aan met tv, internet en vaste telefoon.