Tadaam introduceert Platinum-abonnement met snelheid tot 100Mbit/s

Telenet-dochter Tadaam biedt vanaf dinsdag in België een Platinum-abonnement aan voor vast internet en tv via 4G met download- en uploadsnelheden tot 100Mbit/s. Het nieuwe abonnement kost 60 euro per maand.

Het nieuwe abonnement is tien euro duurder dan Tadaam Premium, een variant met een snelheid tot 50Mbit/s. Verder is het abonnement hetzelfde. Gebruikers krijgen een wifimodem en een tv-box. Omdat de provider werkt met 4G, kan de modem overal in België gebruikt worden.

De provider spreekt over 'onbeperkt internet', maar hanteert een fair use policy. Als gebruikers meer dan 300GB in een maand verstoken, kan de provider de snelheid terugbrengen tot 5Mbit/s. Volgens de voorwaarden wordt de snelheid alleen beperkt als de provider merkt dat andere klanten hinder ondervinden. Tadaam is een zelfstandige eenheid binnen Telenet en de provider gebruikt het 4G-netwerk van Telenet voor zijn aanbod.