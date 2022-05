Blizzard laat Alliance en Horde voor het eerst samen spelen in World of Warcraft

Sinds de release van World of Warcraft in 2004 is er altijd een strikte scheidslijn geweest tussen de Horde- en Alliance-factie. Blizzard gaat voor een volgende update testen of ze de twee groepen meer samen kan laten spelen in dungeons, raids en pvp.

In een bericht op de website van de mmorpg legt gameregisseur Ion Hazzikostas uit wat spelers kunnen verwachten van het samenspel tussen Horde en Alliance. Spelers van de twee facties kunnen straks samen dungeons, raids, rated arena's en rated battlegrounds doen. Blizzard wil de functionaliteiten in update 9.2.5 implementeren.

Als spelers bevriend zijn met iemand in de game die voor de andere factie uitkomt, kunnen ze hem uitnodigen voor een groep via Battlenet. Daarnaast mogen ook leden van een cross-faction Community samen een groep vormen om dungeons, raids of pvp te doen. Verder kan via de groupfinder ook een groep worden samengesteld. De leider van de party kan er wel voor kiezen om alleen leden van zijn eigen factie toe te laten. De functie in de groupfinder waarmee je in een willekeurige groep wordt geplaatst, blijft voorlopig wel factiegebonden. Daar komen spelers alleen in groepen terecht met spelers van hun eigen factie.

Horde- en Alliance-spelers kunnen elkaar alleen helpen in gevechten zodra ze in de afgesloten instance zijn. Als ze in de open wereld rondlopen zal interactie tussen de twee facties beperkt zijn, zoals nu ook het geval is. Ook aan guilds verandert er niets, deze blijven voorlopig factiegebonden schrijft Hazzikostas.

De gameregisseur komt in zijn bericht terug op de uitspraken die zijn gedaan tijdens BlizzCon 2019, waarin het team nog stelde dat "de scheiding tussen Alliance en Horde het fundament is van wat Warcraft, Warcraft maakt". Hazzikostas komt nu terug op deze woorden en noemt deze uitspraak nu hij er op terugkijkt wel erg "kort door de bocht". In plaats daarvan is het "de identiteit van de Horde en Alliance die fundamenteel zijn voor Warcraft".

Op dit moment wordt update 9.2 voorbereid voor release, al heeft Blizzard nog geen releasedatum bekendgemaakt. Wanneer 9.2. live staat, wil het team beginnen met het beschikbaar maken van 9.2.5 op de testservers. Daar kunnen spelers de nieuwe functionaliteiten testen.