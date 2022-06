Blizzard kondigt 19 april nieuwe World of Warcraft-uitbreiding aan

Blizzard kondigt op 19 april een nieuwe uitbreiding voor mmo-game World of Warcraft aan. In maart deelt de studio nog details over komende Hearthstone-uitbreidingen en het bedrijf toont in mei ook een nieuwe mobiele Warcraft-game.

Blizzard meldt in een blogpost dat de huidige Shadowlands-uitbreiding voor World of Warcraft bijna aan zijn einde is, met de recente Eternity's End-contentupdate. De volgende uitbreiding wordt over een maand aangekondigd, maar Blizzard deelt geen hints of details hierover. "We zijn enthousiast om te laten zien waaraan we gewerkt hebben en waar jouw avonturen in Azeroth naar toe zullen gaan", schrijft de studio.

Op 15 maart worden details gedeeld over de eerste drie nieuwe Hearthstone-uitbreidingen die dit jaar verschijnen. Daarna zal het bedrijf 'een diepere blik werpen' op de plannen voor Hearthstone in 2022. Blizzard schrijft ook dat de ontwikkeling van een mobiele game in het Warcraft-universum 'goed vordert'. Details daarover volgen in mei.

Eternity's End is de laatste contentupdate voor de huidige Shadowlands-uitbreiding.