Blizzard gaat input broadcasting software verbieden in World of Warcraft

Blizzard gaat het gebruik van input broadcasting software verbieden in World of Warcraft. Deze software wordt gebruikt om bepaalde handelingen of toetsaanslagen te spiegelen naar verschillende andere accounts die tegelijk in het spel zitten.

Blizzard zegt dat het deze software nader onder de loep heeft genomen en stelt dat het in toenemende mate een negatieve impact op World of Warcraft heeft, doordat de software wordt gebruikt om 'botting en geautomatiseerde gameplay te ondersteunen'. Het gebruik van input broadcasting software wordt conform het aangepaste beleid een overtreding, waar Blizzard tegen kan optreden. Binnenkort gaat de ontwikkelaar waarschuwingen uitdelen aan alle spelers waarvan is vastgesteld dat ze de software gebruiken. Daarna kan harder worden opgetreden in de vorm van het schorsen of eventueel permanent sluiten van accounts. Blizzard roep alle spelers op om te stoppen met het gebruik van input broadcasting software.

Deze software wordt met name gebruikt voor een manier van spelen die wordt aangeduid met multi-boxing. Deze term staat voor de praktijk waarin een enkele speler meer accounts tegelijk beheert en daarmee speelt. Door het gebruik van verschillende instances van World of Warcraft, kan een speler meer dan één personage tegelijk spelen. Via de software worden deze personages als het ware aan elkaar gekoppeld, zodat ze te besturen zijn met dezelfde input van de muis en het toetsenbord. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om op een bepaalde locatie met een aanzienlijke groep personages snel tegelijk alle waardevolle bronnen te verzamelen om zo snel geld te verdienen. Dat betekent dat er soms voor andere spelers niets meer overblijft, iets waar nogal eens over geklaagd wordt.

Deze praktijk van multi-boxing was tot op heden niet verboden en op dat punt verandert er verder niets. Alleen de inzet van input broadcasting software wordt aan banden gelegd, waardoor Blizzard waarschijnlijk hoopt dat de praktijk van multi-boxing ook minder aantrekkelijk wordt. Dat laatste ligt voor de hand, want zonder deze software is multi-boxing in feite alleen nog mogelijk door handmatig van client te wisselen en die apart van elkaar te beheren. Dat maakt het veel lastiger om eenvoudig verschillende personages te beheren en bijvoorbeeld gecoördineerd alle kruiden op een bepaalde plek te verzamelen.