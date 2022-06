Smilegate verbant ruim 1 miljoen Lost Ark-accounts voor gebruiken bots

Ontwikkelaar Smilegate heeft binnen een dag ruim 1 miljoen Lost Ark-accounts verbannen vanwege het gebruik van bots. De accounts zijn permanent verbannen aangezien het automatiseren van in-game handelingen tegen de gebruikersvoorwaarden ingaat.

Smilegate heeft sinds de internationale release van de free-to-play-game in februari gewerkt aan 'effectieve hulpmiddelen en technieken om bots in Lost Ark op te sporen en te verwijderen'. Volgens de ontwikkelaar zijn er als gevolg hiervan meer dan een miljoen accounts verbannen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf stelt dat slachtoffers van een onterechte verbanning een ticket kunnen aanmaken.

Lost Ark vestigde kort na zijn release een spelersrecord; op PUBG na had het spel de grootste hoeveelheid gelijktijdige spelers ooit op Steam, zo bleek uit statistieken van SteamCharts. Sinds de ban wave lijkt er geen grote daling in het aantal spelers te zijn. Volgens enkele spelers zijn de wachttijden voor het betreden van de game op Europese servers sinds de verbanningen wel significant gedaald.

Botting is een techniek waarbij repetitieve taken door een bot uitgevoerd worden. Dit is vooral een groot probleem bij mmorpg's. In dit gamegenre kost het op den duur vaak ontzettend veel tijd om een personage tot een hoger level te krijgen. Het gebruik van bots in begindelen van een wereld, plekken waar vijanden veel zwakker zijn dan de speler, levert dan op een geautomatiseerde manier XP op.

Spelers die bots gebruiken voor het levelen van een account kunnen hier eventueel ook geld mee verdienen; er is een aanzienlijke markt voor de doorverkoop van mmorpg-accounts met een hoog level, bijvoorbeeld voor World of Warcraft, New World, Runescape en nu dus ook Lost Ark.

Lost Ark kwam eind 2019 uit in Zuid-Korea en werd in februari van dit jaar wereldwijd uitgebracht. Vanwege vermeende gokelementen is Lost Ark vooralsnog niet beschikbaar in Nederland en België. De betreffende kansspelautoriteiten concludeerden in 2018 dat lootboxes onder bepaalde voorwaarden illegaal zijn.