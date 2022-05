Meta toont AI-prototype waarin VR-werelden gemaakt worden door ze te beschrijven

Meta is bezig een AI-systeem te ontwikkelen waarmee gebruikers op basis van beschrijvingen virtuele werelden kunnen creëren. Ceo Mark Zuckerberg toonde een prototype van het systeem tijdens een online Meta-evenement.

Tijdens het evenement toonde het bedrijf een demonstratie van hoe het systeem moet gaan werken. Het idee is dat gebruikers met behulp van kunstmatige intelligentie een vr-wereld kunnen vormgeven door de wereld te omschrijven. De zogenoemde 'Builder Bot' moet bijvoorbeeld een strandomgeving tevoorschijn kunnen halen als de gebruiker daarom vraagt of de lucht aanpassen als er andere wolken moeten verschijnen.

In de van tevoren opgenomen demo is te zien hoe Zuckerberg bomen, meubilair en een extra eiland aan de virtuele omgeving toevoegt. Hier hoeven volgens de ceo geen handelingen voor te worden uitgevoerd, behalve het uitspreken van datgene dat je wil toevoegen aan de wereld. Het is onduidelijk of de dingen die hij toevoegt tijdens zijn demonstratie ook echt door AI gegenereerd worden.

Het is de bedoeling dat deze Builder Bot straks te gebruiken is in Meta's Horizon, de vr-omgeving van Meta die het bedrijf een metaverse noemt. Het is nog onduidelijk op welke termijn de Builder Bot getest kan worden door gebruikers van Horizon. Zuckerberg toonde de Builder Bot in deze fase als 'proof of concept'.