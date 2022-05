Klokkenluider beschuldigt Meta van misleiden aandeelhouders over desinformatie

Klokkenluider Frances Haugen heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission aanklachten ingediend tegen Meta, voorheen Facebook. Het bedrijf misleidt volgens haar aandeelhouders door te stellen dat Meta meer doet tegen misinformatie dan het echt doet.

De aanklachten gaan over misinformatie over klimaatverandering en corona, meldt The Washington Post. Meta, toen nog Facebook, zou tegenover aandeelhouders een rooskleuriger beeld hebben gegeven van de strijd tegen misinformatie op zijn platforms dan daadwerkelijk het geval is. Dat zou aandeelhouders hebben misleid. Het verspreiden van misinformatie is in de VS in principe niet strafbaar, het misleiden van aandeelhouders wel.

De advocaten van Haugen, verenigd in de organisatie Whistleblower Aid, hebben de aanklachten twee weken terug ingediend. Daarbij tonen de aanklachten interne documenten van Facebook, waaruit zou blijken dat, in tegenstelling tot wat het bedrijf zegt, misinformatie over klimaatverandering en corona veel op het platform aanwezig zijn en blijven.

Het is onbekend wat de status van de aanklachten is en of en hoe de SEC actie kan ondernemen op basis van de aanklachten. Een woordvoerder van Meta zegt dat het aandeel van misinformatie op het platform klein is en dat het bedrijf er van alles aan doet om dat aandeel nog kleiner te maken, waaronder nieuwe tools en regels.

Haugen kwam vorig najaar naar voren als klokkenluider. Zij werkte als data-analist voor Facebook en toonde openbaar allerlei interne onderzoeken naar het gebruik van de platforms. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de schadelijkheid van Instagram voor tieners.