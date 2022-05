Klokkenluider: Facebook monitort Groups nauwelijks

Er is een nieuwe klokkenluider bij Facebook. De persoon, die werkte voor het Integrity-team, claimt dat Facebook de Groups op zijn platform nauwelijks monitort, zelfs als daar duidelijk illegale handel plaatsvindt.

Groups zijn een manier geworden om ongezien drugs en antiek illegaal te verhandelen, zo claimt de klokkenluider volgens The Washington Post. De klokkenluider heeft een verklaring ingediend bij de Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse toezichthouder voor bedrijven.

De SEC-verklaring gaat er onder meer over dat Facebook aandeelhouders heeft misleid door de status van zijn strijd tegen misinformatie en haatzaaierij verkeerd voor te stellen. Het verkeerd informeren van aandeelhouders is een economisch delict dat de SEC serieus neemt.

De beschuldigingen liggen in lijn met die van de vorige klokkenluider, Frances Haugen. Deze nieuwe klokkenluider, die vooralsnog onbekend is, werkt binnen het Integrity-team. Haugen is data-analist en kon daardoor veel over onderzoeken vertellen die Facebook heeft gedaan.

De verklaring bevat ook anekdotes die wijzen op een cultuur die winst maken stelt boven veiligheid van gebruikers. Zo zouden topmensen intern zorgen over nepnieuws en desinformatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 hebben afgedaan als storm in een glas water, terwijl het bedrijf ook weinig deed tegen haatzaaierij tegen de etnische groep Rohingya in Myanmar. De desinformatie op Facebook maakte deel uit van een campagne voorafgaand aan massamoorden op die bevolkingsgroep.

Facebook heeft gereageerd op de verklaring. Over de Groups zegt het bedrijf dat het 'in het commercieel en moreel belang van het bedrijf is' om 'zoveel mogelijk gebruikers een positieve ervaring te geven op Facebook'. Over andere informatie zegt het bedrijf onder meer dat het een 'gevaarlijk precedent' is om een verhaal op te hangen aan de verklaring van slechts één persoon.