Benchmarkresultaten van Intel Core i9-12900HK-laptopprocessor verschijnen online

Er is een screenshot met Geekbench-resultaten van een Intel Core i9-12900HK-laptopprocessor online verschenen. De cpu krijgt veertien cores en twintig threads en draait op een kloksnelheid van 2,9GHz. Het is niet bekend wanneer laptops met deze cpu uitkomen.

De screenshot is gepubliceerd door Wccftech. Daaruit blijkt dat de laptop-cpu een singlecore-score van 1851 en een multicore-score van 13.256 haalt in de Geekbench-benchmark. De processor presteert in dat benchmarkprogramma beter dan de Apple M1 Max, die volgens Wccftech single- en multicore-scores van respectievelijk 1785 en 12.753 haalt.

De Intel Core i9-12900HK-scores in Geekbench, vergeleken met andere chips van AMD, Apple en Intel. Bron: Wccftech

De komende Alder Lake-chip haalt ook hogere Geekbench-scores dan de huidige Intel Core i9-11980HK en de AMD Ryzen 9 5980HX, in ieder geval uitgaande van de standaard kloksnelheden, zonder handmatige overklok. VideoCardz schrijft dat deze Core i9-12900HK-scores echter ook hoger uitvallen dan de hoogste 11980HK- en 5980HX-scores in de complete Geekbench-database, inclusief eventuele overklok.

De screenshot toont verder dat de Intel Core i9-12900HK beschikt over veertien cores en twintig threads. Daarmee beschikt de processor over zes krachtige P-cores met hyperthreading en acht efficiënte E-cores zonder hyperthreading. Intel publiceerde eerder deze maand al een optimalisatiehandleiding voor ontwikkelaars, waarin het bevestigde dat dit het maximale aantal cores wordt voor Alder Lake-laptopprocessors. De screenshot noemt ook een base clock van 2,9GHz en een incorrecte turbofrequentie van '371MHz'. De cpu is getest op Windows 11 Pro.

De Core i9-12900HK-processor staat niet in de publieke database van Geekbench. De ontwikkelaar van deze benchmark kondigde recent aan dat resultaten van pre-release hardware niet meer gepubliceerd kunnen worden in de online database. Dergelijke hardware kan echter nog wel getest worden in Geekbench, en dus kunnen screenshots van Geekbench-resultaten nog wel uitlekken, zoals ook hier het geval is.

Volgens eerdere geruchten verschijnen de Alder Lake-laptop-cpu's in het eerste kwartaal van 2022. Intel brengt zijn eerste desktopvarianten naar verwachting op 4 november uit, maar laptopprocessors en lager gepositioneerde desktopchips zouden later pas volgen.