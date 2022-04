Geekbench gaat benchmarks van hardware die nog niet te koop is niet langer delen

De Geekbench Browser gaat niet langer benchmarkresultaten weergeven van 'pre-release' hardware. De tool kan voor zover bekend nog wel gebruikt worden om nieuwe hardware te kunnen benchmarken, maar deze resultaten zullen niet langer door iedereen te zien zijn.

Moederbedrijf Primate Labs legt niet uit waarom de pre-release hardware niet langer in de Geekbench Browser te zien zal zijn. Onder pre-release hardware vallen engineering samples, qualification samples en retail hardware die nog niet te koop is. Er staat geen datum bij het bericht. De eerste melding in de Wayback Machine is van dinsdag, Twitter-gebruiker Benchleaks lijkt het bericht als eerste te hebben gezien.

In het verleden hebben resultaten uit Geekbench de specificaties van onaangekondigde hardware zoals processors verklapt. Op zulke resultaatpagina's waren niet alleen productnamen en benchmarks te zien, maar vaak ook bepaalde specificaties. Voorbeelden van uitgelekte hardware zijn de Intel Core i9-11950H-cpu, een Intel Alder Lake-P-processor en de hardware van de Fairphone 4 5G.