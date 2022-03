Mogelijke specificaties van Google Tensor-soc voor Pixel 6-telefoons verschijnen

Er zijn mogelijke details over de komende Google Tensor-soc verschenen. De chip zou gebruikmaken van acht Arm Cortex-cores en een Mali-gpu. De Tensor-soc is door Google ontworpen en wordt gebruikt in de komende Pixel 6-smartphones die later dit jaar uitkomen.

Google neemt verschillende soorten Cortex-cores en een Mali-gpu onder licentie af bij Arm, schrijft techwebsite XDA Developers op basis van een Geekbench-score en een anonieme bron die een Pixel 6 Pro in zijn of haar bezit zou hebben.

De Tensor-chip zou onder andere beschikken over twee Cortex-X1-cores, die draaien op 2,80GHz. De Cortex-X1 is de krachtigste smartphonecore die Arm momenteel aanbiedt. De X1 wordt momenteel gebruikt in hoogst gepositioneerde chips van onder andere Qualcomm en Samsung. Die chipmakers verwerken echter slechts een enkele X1-core in hun soc's, terwijl Google er dus twee zou gebruiken.

Opvallend genoeg worden deze X1-cores volgens XDA Developers bijgestaan door twee A76-cores op 2,25GHz en vier A55-kernen op 1,80GHz. Waar de X1-architectuur nog nieuw is, stammen de Cortex-A76-cores uit 2018 en zijn deze inmiddels al twee generaties oud ten opzichte van de krachtigere en meer efficiënte A78-kernen, die worden ingezet in de huidige high-end soc's van concurrerende chipmakers. De A55-cores stammen ook al uit 2017, maar die cores worden nog altijd gebruikt in moderne smartphonechips.

De Arm Cortex-X1 en -A76

XDA Developers schrijft verder dat de Google Tensor-chip beschikt over een Mali-G78-gpu van Arm, met een kloksnelheid van maximaal 848MHz. Die gpu wordt ook gebruikt in de Samsung Exynos 2100-soc in de Galaxy S21. Volgens eerdere geruchten wordt de Google Tensor-soc geproduceerd op Samsungs 5nm-procedé.

Persbureau Reuters meldde in augustus al dat Google een 5G-modem van Samsung zal gebruiken in de Tensor-chip. De chip moet ook hardware krijgen die is bedoeld voor AI en machine learning, maar daarover zijn nog weinig details bekend. De Tensor-soc krijgt ook een nieuwe securitycore en Titan M2-beveiligingschip.

Google debuteert zijn Tensor-soc later dit jaar, met de release van zijn Pixel 6- en Pixel 6 Pro-smartphones. Het is nog niet bekend wanneer die telefoons precies verschijnen, maar naar verwachting introduceert Google deze toestellen in oktober. Google maakte eerder al de eerste details over de Pixel 6-serie en zijn Tensor-soc bekend.