Undertale-maker brengt Deltarune: Chapter 2 op 18 september uit voor pc en Mac

Undertale-maker Toby Fox brengt het tweede hoofdstuk van Deltarune op 18 september uit, om 02.00 uur Nederlandse tijd. De game verschijnt op die datum voor de pc en Mac. Deltarune Chapter 1 verscheen drie jaar geleden, in oktober 2018.

Toby Fox kondigde de releasedatum van Deltarune: Chapter 2 tijdens een livestream ter ere van de zesde verjaardag van Undertale. De ontwikkelaar deelde daarbij een korte teaser op Twitter en noemt enkele details over het komende hoofdstuk op zijn website.

Gebruikers kunnen hun savebestand uit Chapter 1 overzetten door dat hoofdstuk uit te spelen, de credits te bekijken, en vervolgens naar bed gaan in het spel, schrijft Fox op de Deltarune-website. Gamers die deel een hebben uitgespeeld op een ander systeem hoeven zich overigens geen zorgen te maken. "Zolang je je over het algemeen herinnert wat er verhaaltechnisch is gebeurd, komt het wel goed", meldt de ontwikkelaar.

Deltarune is gebaseerd op het universum van de populaire rpg Undertale. Het is wederom een top-down 2d-game, hoewel het turn-based vechtsysteem is verbeterd ten opzichte van Undertale. Chapter 2 wordt een direct vervolg op het eerste hoofdstuk. Gamers spelen als een mens genaamd Kris, die samen met zijn klasgenoot Susie in de 'Dark World' is gevallen.

Het eerste hoofdstuk van Deltarune was gratis, maar het is nog niet bevestigd of dat ook geldt voor Chapter 2. Deel een kwam ook beschikbaar voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch, maar Chapter 2 verschijnt vooralsnog alleen voor de pc en Mac.

Volgens Toby Fox staan er nog meer hoofdstukken in de planning voor Deltarune, hoewel daar momenteel nog aan wordt gewerkt. Er zaten bijna drie jaar tussen de release van Chapter 1 en 2. Fox meldde vorig jaar dat het maken van toekomstige hoofdstukken makkelijker zal zijn, dankzij de ervaring die zijn team heeft opgedaan bij het ontwikkelen van Chapter 2.