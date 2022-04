Nederlandse gamestudio brengt in 2022 fps uit met veranderende spelwereld

De Nederlandse gamestudio Stickylock heeft de eerste beelden laten zien van multiplayer-fps Histera: Fall of Human. De game moet begin volgend jaar als Early Access op Steam uitkomen. Histera is een arenashooter met een constant veranderende spelwereld.

Het spel speelt zich in een post-apocalyptische wereld af waar spelers in simulaties tegen elkaar vechten. Spelers nemen het tegen elkaar op in een arena die constant verandert door wat de makers The Glitch noemen. Deze glitch verandert de setting van de game en de spelwereld met bijbehorende wapens die aansluiten bij een periode in de geschiedenis van de mensheid: de prehistorie, moderne tijd en de toekomst. Een level-editor moet spelers de mogelijkheid geven om zelfgemaakte maps in de game te laten 'glitchen'.

Lead developer Mitchel Alberts legt in een video uit dat het spel begin volgend jaar naar Steam Early Access moet komen. In mei was de Early Access nog gepland voor eind 2021, schreef The Box Hub toen. De volledige versie moest begin 2022 uitkomen op de meeste platforms en ook voor VR. Die deadline lijkt nu opgeschoven te zijn.

Gamestudio Stickylock is gevestigd in Amsterdam en Etten-Leur, en maakt naast games ook VR-belevingen en games in opdracht van bedrijven. In 2019 bracht de studio de adventure-puzzelgame Woven uit. In deze game zat ook een glitch-element. Histera wordt gemaakt met Unity.