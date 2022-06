Standaardeditie Horizon Forbidden West op PS4 krijgt toch gratis PS5-upgrade

Sony heeft besloten dat de standaardeditie van Horizon Forbidden West toch een gratis upgrade gaat krijgen naar de PS5-versie. Dat was Sony al een tijd langer van plan, maar daar kwam het bedrijf van de week op terug. Nu stelt Sony zijn koers opnieuw bij en is de upgrade weer gratis.

Enkele dagen geleden onthulde Sony dat de standaardeditie van Horizon Forbidden West op de PS4 geen gratis upgrade zou krijgen naar de PS5-versie. Daarvoor zouden gamers de Digital Deluxe, Collector's- of Regalla-editie moeten kopen, die respectievelijk 90, 200 en 270 euro kosten. De standaardeditie kost 70 euro.

Verschillende media linkten echter naar publicaties waarin Sony zegt dat de PS4-versie een gratis upgrade zou krijgen, los van welke editie het om gaat en of die editie digitaal of fysiek is. Zo was er een blogpost van Sony zelf en deed Sony-topman Jim Ryan soortgelijke uitspraken in een interview met The Washington Post, vorig jaar.

Sony gaat dat nu dus toch waarmaken. "Vorig jaar hebben we een toezegging gedaan dat launch-titels cross-gen-upgrades zouden krijgen en hoewel Horizon Forbidden West door de pandemie buiten de door ons beoogde releaseperiode is gevallen, gaan we alsnog onze belofte waarmaken. Spelers die Horizon Forbidden West op PS4 kopen, krijgen de PS5-upgrade gratis".

Sony maakt in de blogpost verder bekend dat 'vanaf nu alle first-party, PlayStation-exclusieve, cross-gen-titels die nieuw uitkomen op beide platformen tegelijk, altijd voor 10 dollar te upgraden zijn van de PS4-versie naar de PS5-versie'.

Horizon Forbidden West, van de Nederlandse gamestudio Guerrilla Games, moet op 18 februari op de markt komen. Het spel is het vervolg op Horizon Zero Dawn, dat in 2017 uitkwam voor de PS4. Horizon Forbidden West is exclusief voor Sony's consoles, maar het eerste deel kreeg vorig jaar ook een Windows-versie, dus wellicht dat het vervolg die op de langere termijn ook krijgt.