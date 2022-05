Bloomberg: Sony stelt Horizon Forbidden West uit tot begin 2022

Financieel persbureau Bloomberg meldt dat Sony de komende PlayStation-game Horizon Forbidden West heeft uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2022. De game stond aanvankelijk in de planning voor eind 2021.

Een anonieme bron, die bekend is met de plannen van PlayStation, bevestigt het uitstel tegenover Bloomberg-gamejournalist Jason Schreier. Mogelijk heeft de uitbraak van het coronavirus meegespeeld bij dat uitstel. PlayStation Studios-topman Hermen Hulst liet in juni nog weten dat het bedrijf 'op schema lag' voor een release rond de feestdagen, hoewel hij daarbij meldde dat dit nog niet 100 procent vast stond.

"Dat is nog niet helemaal zeker, en we werken zo hard mogelijk om dat zo snel mogelijk te bevestigen", vertelde Hulst toen, in een blogpost waarin hij het uitstel van de komende God of War-game aankondigde. De topman schreef toen al dat de kwaliteit van de games en de gezondheid van de ontwikkelteams voorop staan.

Het nieuws van Bloomberg volgt een eerder bericht van bekende gamejournalist en insider Jeff Grubb. Hij stelde in de Giant Bomb-podcast GrubbSnax dat Sony het uitstel zou overwegen, schrijft ook Video Games Chronicle. Hij vertelde toen dat het uitstel mogelijk nog niet definitief was, maar dat het bedrijf er wel naar neigde.

Grubb lichtte deze week echter toe dat het uitstel 'iets zekerder' is dan hij eerder formuleerde. Hij wilde naar eigen zeggen de mogelijkheid openlaten dat het nog niet zeker is, totdat hij 'de specifieke details kon verifiëren'. Schreier benadrukt op Twitter dat de game volgens zijn bronnen 'enige tijd geleden' al is uitgesteld.

Sony zelf heeft het uitstel nog niet bevestigd en reageert niet op vragen van Bloomberg. Jeff Grubb suggereerde eerder dat eventueel uitstel aangekondigd zou worden tijdens een PlayStation-livestream in september. Eerder dit jaar werden verschillende andere PlayStation-games uitgesteld tot 2022, waaronder God of War Ragnarok van Santa Monica Studios en Gran Turismo 7 van Polyphony Digital. Beide games stonden aanvankelijk in de planning voor 2021.

Horizon Forbidden West is in ontwikkeling bij Nederlandse studio Guerrilla Games en verschijnt voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het is een vervolg op de game Horizon Zero Dawn, die bij release in 2017 goed werd ontvangen door critici. Het bedrijf liet begin 2019 weten dat er meer dan 10 miljoen exemplaren van Horizon Zero Dawn zijn verkocht. Sindsdien is de game ook nog uitgekomen voor de pc.