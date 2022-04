Horizon Zero Dawn-opvolger Forbidden West komt volgend jaar uit

Horizon Forbidden West, de game van de Amsterdamse gamestudio Guerilla Games voor de PlayStation 5, komt volgend jaar uit. Dat heeft Guerilla-topman Mathijs de Jonge bekendgemaakt in een video over de game.

Horizon Forbidden West was onderdeel van het evenement van Sony ter aankondiging van de PlayStation 5 vorige week, maar zal niet bij de release van de console voor het einde van het jaar beschikbaar zijn. Wanneer de game precies verschijnt, vermeldt De Jonge niet in de video. Guerilla zei vorige week nog niets over de release van de game.

Het spel komt exclusief voor de PlayStation 5 uit. In Horizon: Forbidden West vervolgt Aloy haar avonturen in het toekomstige Amerika vol vreemde machines. In de video is onder andere te zien dat ze zich onderwater kan begeven en daar gevaren moet ontwijken. Ook is te zien dat er een stam zal zijn die machines kan herprogrammeren om voor hen te vechten.

Horizon: Forbidden West is de opvolger van Horizon Zero Dawn, dat in 2017 voor de PlayStation 4 verscheen en later dat jaar de uitbreiding The Frozen Wilds kreeg. In de zomer verschijnt Horizon Zero Dawn voor Windows.