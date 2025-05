Leakers: Sony en LEGO werken aan Lego Horizon-project

Sony Interactive Entertainment werkt samen met LEGO aan een nieuw project met bekende intellectual property. Dat schrijft een leaker op basis van bronnen. Gamejournalist Thomas Henderson bevestigt de geruchten en claimt dat het om een Horizon-project gaat.

Leaker Kurakasis vertelde op X dat de twee bedrijven binnenkort met een aankondiging komen. Wanneer precies, is niet duidelijk. Thomas Henderson meent dat de geruchten accuraat zijn en schreef op X dat Sony en LEGO een trailer van het project klaar hebben. Volgens de gamejournalist gaat het om een LEGO Horizon-trailer. De twee bedrijven hebben op het moment van schrijven nog geen officiële informatie gedeeld.

