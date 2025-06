LEGO's eerste The Legend of Zelda-set draait om de Great Deku Tree

LEGO heeft zijn eerste The Legend of Zelda-legoset aangekondigd. De set draait om de Great Deku Tree uit de Ocarina of Time- en Breath of the Wild-games, en bestaat uit 2500 legostukjes. De set is vanaf september te koop en kost 300 euro.

De Great Deku Tree-set kan als Ocarina of Time- of als Breath of the Wild-versie worden gemaakt en heeft daarvoor bijvoorbeeld zowel roze als groene blaadjes. De gezichtsuitdrukkingen van de boom kunnen ook worden aangepast om de verschillende gezichten in de twee games te kunnen nabootsen. In de Ocarina of Time-versie kan de boom zijn mond openen om een Skulltula, een spinachtige vijand in die game, te laten zien. In de Breath of the Wild-versie kunnen gebruikers de wenkbrauwen en de mond van de boom laten bewegen.

Behalve de boom omvat de Great Deku Tree-set een Master Sword-sokkel en Links huis, die als kleinere modellen naast of in de boom geplaatst kunnen worden. Verder omvat de set vier 'minifigures': Princess Zelda en drie verschillende Link-varianten, waaronder een jonge Link. Daarnaast kunnen kopers personages en wezens bouwen, zoals Hestu the Korok, verschillende kleinere Koroks, Deku Babas, Navi the Fairy en de Deku Sprout. De legoset is vanaf 1 september in Nederland en België te koop.