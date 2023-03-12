Ingenieur toont RP2040-microcontroller in de vorm van LEGO-minifiguurtje

Een ingenieur heeft een printplaat met RP2040-microcontroller gemaakt die de vorm heeft van een LEGO-astronaut, compleet met rgb-pak. Het ontwerp bevat, naast de Raspberry Pi-chip en rgb-leds, meerdere Stemma-connectoren en een USB-C-poort.

FigPI, zoals ingenieur Ben Shockley zijn developmentboard noemt, heeft een set van negen rgb-lampjes op het rechterbeen van de LEGO-astronaut. Daaronder bevindt zich een resetknop. Het linkerbeen bevat een 'boot'-knop die tevens programmeerbaar is, dus gebruikers kunnen er een andere functie voor toewijzen. Aan de achterkant zitten twee Stemma-connectoren en een USB-C-poort. Het board is programmeerbaar in CircuitPython, waarmee het onder meer mogelijk is om de belichting, sensoren en motoren te besturen die aangesloten kunnen worden op het board.

Eerder maakte Shockley al een soortgelijk ontwerp, genaamd de Mini SAM M4. Deze wordt aangedreven door een Atmel SAMD51G19A-processor en heeft eveneens rgb-beenverlichting. De Mini SAM bevat ook 26 gpio-pinnen. Het is onduidelijk of de FigPi ook dergelijke pinnen bevat, aangezien die op de foto's in ieder geval niet te zien zijn. De ingenieur biedt het SAMD51G-board in vijf verschillende kleuren op zijn website te koop aan, voor prijzen die variëren van tussen de 25 en 30 dollar. Of de FigPi ook te koop wordt aangeboden, en hoeveel die dan moet kosten, is onduidelijk.

FigPi
Mini SAM M4 (links) en FigPi

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 12-03-2023 12:47 44

12-03-2023 • 12:47

44

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Reacties (43)

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Bitzer 12 maart 2023 13:07
Hartstikke leuk bedacht!
Als Lego hier nou maar niet moeilijk over gaat doen....
dasiro @Bitzer12 maart 2023 13:35
ze zouden wel volledig in hun recht zijn, dus zo lang hij ze niet verkoopt heeft het nog een kansje dat ze het tolereren
vectormatic @dasiro12 maart 2023 14:49
Sterker nog, in sommige jurisdicties zullen ze wel moeten, als je je beeldrecht niet actief verdedigt verlies je het in sommige landen

Beste optie zou zijn als ze de beste man een licentie aanbieden voor het gebruik
rob12424 @vectormatic12 maart 2023 16:48
Patent is verlopen. Is meer dan 30 jaar oud. ;) Daarom mogen ze het in Japan ook enz. Namaken.

Daarnaast doet Lego juist niet zo moeilijk vaak over zulke dingen.
GeeBee @rob1242412 maart 2023 16:58
Op poppetjes niet.

https://www.thefiscaltime...-Its-Mini-Figures-and-Won

[Reactie gewijzigd door GeeBee op 24 juli 2024 10:20]

PCG2020 @GeeBee12 maart 2023 17:30
Klopt, daarom zitten er bij 'knock-off'-LEGO altijd figuurtjes die helemaal niet op minifigs lijken.
the_stickie @rob1242412 maart 2023 17:22
Het patent op de bouwstenen is verlopen, hun trademark niet. In de EU heeft een rechtbank geoordeeld dat de vorm (nopjes) van de traditionele blokken voortvloeit uit hun functie en dus niet onder merkrecht kunnen vallen. Enkele jaren later won LEGO een zaak door niet de nopjes maar de vlakke kanten als unieke features aan te dragen. Alle poppetjes, accessoires en modellen zijn wel degelijk nog steeds beschermd, en over de blokken mag je altijd nog eens naar de rechtbank als LEGO dat wil...

Lego is juist vrij actief in het verdedigen van hun rechten-net zoals de meeste (grotere) bedrijven overigens.
https://www.lego.com/en-g...s-and-policies/fair-play/
dasiro @vectormatic12 maart 2023 15:07
beste voor hem ja, maar officieel zou hij er gewoon een moeten kopen/aanvragen om het te regulariseren. Uiteindelijk is hij het die ermee op de proppen is gekomen
dez11de @vectormatic12 maart 2023 16:08
Er zijn landen waarin je je rechten kunt verliezen als je ze niet verdedigt EN niet gebruikt.
GekkePrutser @dasiro12 maart 2023 17:06
Zolang hij ze niet verkoopt of het design gratis aanbiedt mag hij volgens mij gewoon maken wat hij wil.

Alleen beelden ervan delen mag wellicht niet maar daar krijg je niet zoveel last mee. Dan wordt dat gewoon down gehaald door de social media.
the_stickie @GekkePrutser12 maart 2023 17:10
https://minifigboards.com/?product=mini-sam-m4 ;)
GekkePrutser @the_stickie12 maart 2023 19:27
Oh okee die had ik niet gevonden. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren dan.
Atlantis1995 @GekkePrutser12 maart 2023 21:46
Ik denk weinig. het woord Lego wordt niet benoemd. En ik vraag me af tot in hoeverre er nog modelrecht zit op dat poppetje.

Legoblokjes vallen anno 2023 ook buiten de patenten.
https://nos.nl/artikel/184883-iedereen-mag-lego-maken
dasiro @Atlantis199512 maart 2023 23:22
inderdaad op de originele blokjes, maar dat wil niet zeggen dat ze geen rechten meer kunnen hebben op elk nieuw poppetje dat ze uitbrengen en dat is zowat elk jaar wel meerdere
Atlantis1995 @dasiro12 maart 2023 23:32
En stel nu dat dit poppetje geen exact 1:1 kopie is. Daarbij, het is geen poppetje, het is een printplaat.
dasiro @Atlantis199512 maart 2023 23:42
da's in dit soort rechtspraak minder van belang, daarom dat je nog altijd geen disney-kloons mag maken omdat er nieuwe content van gemaakt is die dan weer het recht verlengt.
Tc99m
@Atlantis199512 maart 2023 23:58
Het torso van dit poppetje is wel een vrij exacte kopie van een torso uit de jaren 80, en dat logo dat er op staat (Classic Space logo) wordt zelfs nog in hedendaagse sets gebruikt. Dus kans is aanwezig dat LEGO hier wel iets van vindt ja.

Het was veiliger geweest als hij een ‘generiek’ LEGO figuur in ruimtepak had gemaakt, zonder het ontwerp van een torso te kopiëren of het logo te gebruiken.
Tc99m
@Atlantis199512 maart 2023 23:50
Hij gebruikt vrij herkenbare LEGO beeldmerken: los van dat de gezichtsuitdrukking van de minifig duidelijk een verwijzing naar Benny uit de LEGO movie is, gebruikt hij het ontwerp van een minifig-torso uit de jaren 80 én staat er een prominent aanwezig “Classic Space” logo op. Dat is gewoon intellectueel eigendom van LEGO, als zij hier lucht van krijgen zal hij wel een briefje van ze krijgen vermoed ik (tenzij hij vooraf toestemming heeft gevraagd).
djwice @GekkePrutser13 maart 2023 17:57
Mag wel. LEGO heeft er zelfs speciale software voor zodat je zelf beelden van LEGO en minifiguren kunt maken, bouwinstructies en filmpjes.
Ze hebben zelfs software waarmee je zelf bedachte prints op je 3D minifigure kunt plakken. En er renders etc. mee te maken.
Sterker nog ze hebben gratis software om niet bestaande Lego alike steentjes te ontwerpen met bestaande Lego afmetingen en curves.

De bestanden en renders daarvan worden niet gezien als onderdeel van het eigendom van LEGO.

https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page
https://www.bricklink.com/v3/studio/partdesigner.page

Bewijs van eigendom van LEGO Group:
https://www.lego.com/en-u...9/november/lego-bricklink
CH4OS @Bitzer12 maart 2023 19:33
Waarom zou Lego hier moeilijk over moeten doen? :) Wellicht heeft de beste man eea in licentie? :)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 10:20]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @CH4OS12 maart 2023 22:29
Waarom zou Lego hier moeilijk over moeten doen?
Omdat je in sommige landen je rechten actief moet verdedigen om het niet te verliezen.
Omdat het product misschien niet voldoet aan Lego's (kwaliteit) eisen
Omdat Lego het product misschien niet in hun visie vindt passen
Omdat Lego wellicht zelf een soortgelijk product op de markt wil brengen
Omdat Lego mogelijk inkomsten misloopt
etc. etc.
teaser @CH4OS13 maart 2023 09:11
Omdat de enige reden dat mensen dit willen kopen het feit is dat het in de vorm is van de bekende Lego space fig. Zou iemand dit kopen als dit een bordje was in de vorm van een generiek ruimtemannetje? Dankzij Lego verkoopt dit product, dan is het volledig terecht dat Lego hier moeilijk over gaat doen.
SkyStreaker @Bitzer12 maart 2023 15:26
Of ze vinden het hartstikke geweldig en gaan het aansporen of zelfs nog gebruiken als inspiratie.
SuperDre @Bitzer12 maart 2023 16:31
Dat was precies mijn idee, hij verkoopt de bordjes, dus best een kans dat Lego hier een stokje voor steekt.
Arvado @Bitzer12 maart 2023 19:35
Volgens mij hangt het ervan af of hij het poppetje zelf heeft gemaakt of een echt Lego poppetje heeft gebruikt Lego heeft tijdje geleden zijn patenten “open” gegooid toch? Daarom zijn er nu ook diverse namaak Lego merken, wat troep is overigens.

Mag hij dan niet gewoon een poppetje zelf maken?
Tc99m
@Arvado12 maart 2023 23:53
Patent =/= beeldmerk. Dit is geen LEGO-blokje dus het patent is hier niet van toepassing.
Hij gebruikt wel ontwerpen van LEGO (torso met classic space logo). Lijkt me dat hij daar formeel toestemming voor moet hebben.

Overigens zijn niet alle bouwsteenmerken die compatible zijn met LEGO troep hoor, zitten merken tussen die leuke sets maken (bijv. BlueBrixx en COBI)
CH4OS @Arvado13 maart 2023 01:00
Die patenten zijn na 30 jaar simpelweg verlopen. Die zijn dus door de Wet open gegaan, niet omdat Lego dat wilde, die zou liever anders zien immers. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 10:20]

Mavamaarten 12 maart 2023 13:09
Ik vond dit een meer memorabel projectje in LEGO-thema: https://www.youtube.com/watch?v=o76U0JPrMFk
bugcyber @Mavamaarten13 maart 2023 09:55
Dat was meteen waar ik ook aan dacht. vermits hier een RP2040 in een steentje is ingebouwd.

Dit filmpje van het hij dit blokje/schermpje heeft gemaakt is trouwens ook wel leuk
https://www.youtube.com/watch?v=6wBrOV2FJM8&t=5s
jopiek 12 maart 2023 15:05
@Robin91: het is dan ook de door Raspberry Pi ontworpen M0 microcontroller die het eerst op de Pi Pico zat.

SAMD51G19A is dan wel een enorme overkill voor zo weinig I/O mogelijkheden, maar RP2040 is erg cool!
ocf81 12 maart 2023 15:14
Leuk dat dit ding bestaat, maar meer dan een gimmick is het natuurlijk niet.
Het is onduidelijk of de FigPi ook dergelijke pinnen bevat, aangezien die op de foto's in ieder geval niet te zien zijn.
Op de github repo wordt wel gewag gemaakt van pads op de achterkant, en in de KiCAD files zie je ook een aantal connectoren. Deze zitten aan de achterkant. (is het nu echt zo veel moeite om meer te doen dan alleen te lezen wat anderen hebben geschreven?)
Geertje 12 maart 2023 15:19
Ik vind het vooral grappig dat de ontwikkelaar Ben heet en dit volgens mij ook het lego figuurtje 'Benny' is
'I can build a SPACESHIP' :)
Hatseflats 12 maart 2023 12:50
Leuk, maar wat moet je er uiteindelijk mee?
DieMitchell @Hatseflats12 maart 2023 13:04
gebruiken netzoals dat je ene normale pi pico gebruikt
Hatseflats @DieMitchell12 maart 2023 16:48
Leuke gimmick, maar dat is het dan ook wel.
Concept8 12 maart 2023 13:12
Het is onduidelijk of de FigPi ook dergelijke pinnen bevat, aangezien die op de foto's in ieder geval niet te zien zijn.
Het groene mannetje op de foto heeft toch duidelijk allerlei io-punten. SPI in het armpje, en een hele rij andere pinnetjes in elk beentje.
digifiel @Concept812 maart 2023 13:16
Groene mannetje is de SAM, de oude versie. De rechter is de figpi.
Bulls 12 maart 2023 16:26
Spaceship!
RadioGnome1971 12 maart 2023 17:31
Ik wist niet dat ik een microcontroller in de vorm van een Lego minifig miste in mijn leven. Een enorme behoeft tot aanschaf overvalt me.

[Reactie gewijzigd door RadioGnome1971 op 24 juli 2024 10:20]

Groningerkoek @RadioGnome197112 maart 2023 20:33
Same here, een geweldige gadget om in de la met al die andere dingen die ik echt nodig had te eindigen.
Roel1966 12 maart 2023 19:56
Leuk idee en weer eens wat anders dan AI, gewoon weer eens een beetje elektronica uit de oude doos in een nieuw jasje !

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