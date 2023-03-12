Ingenieur toont RP2040-microcontroller in de vorm van LEGO-minifiguurtje

Een ingenieur heeft een printplaat met RP2040-microcontroller gemaakt die de vorm heeft van een LEGO-astronaut, compleet met rgb-pak. Het ontwerp bevat, naast de Raspberry Pi-chip en rgb-leds, meerdere Stemma-connectoren en een USB-C-poort.

FigPI, zoals ingenieur Ben Shockley zijn developmentboard noemt, heeft een set van negen rgb-lampjes op het rechterbeen van de LEGO-astronaut. Daaronder bevindt zich een resetknop. Het linkerbeen bevat een 'boot'-knop die tevens programmeerbaar is, dus gebruikers kunnen er een andere functie voor toewijzen. Aan de achterkant zitten twee Stemma-connectoren en een USB-C-poort. Het board is programmeerbaar in CircuitPython, waarmee het onder meer mogelijk is om de belichting, sensoren en motoren te besturen die aangesloten kunnen worden op het board.

Eerder maakte Shockley al een soortgelijk ontwerp, genaamd de Mini SAM M4. Deze wordt aangedreven door een Atmel SAMD51G19A-processor en heeft eveneens rgb-beenverlichting. De Mini SAM bevat ook 26 gpio-pinnen. Het is onduidelijk of de FigPi ook dergelijke pinnen bevat, aangezien die op de foto's in ieder geval niet te zien zijn. De ingenieur biedt het SAMD51G-board in vijf verschillende kleuren op zijn website te koop aan, voor prijzen die variëren van tussen de 25 en 30 dollar. Of de FigPi ook te koop wordt aangeboden, en hoeveel die dan moet kosten, is onduidelijk.