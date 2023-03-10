Nintendo toont nieuwe trailer The Super Mario Bros. Movie

Nintendo heeft een nieuwe trailer getoond van The Super Mario Bros. Movie. Daarin is ook weer de stem van acteur Chris Pratt te horen als de bekende Italiaanse loodgieter. De film is vanaf 5 april te zien in Nederlandse bioscopen.

De trailer is de laatste blik op The Super Mario Bros. Movie voorafgaand aan de bioscooppremière. In de trailer zijn herkenbare spelelementen te zien, zoals het gebruik van een groen schild bij de kartscène en een kanon dat de speler naar een andere wereld schiet.

Chris Pratts aanwezigheid als Mario werd al in 2021 duidelijk en is opvallend. De Stemacteur Charles Martinet spreekt sinds jaar en dag de stem in van Mario en zijn naam is dus verbonden aan ontzettend veel Mario-games. Pratt beloofde in juni dat zijn Mario-stem 'anders zou zijn dan alles wat je hebt gehoord in de Mario-wereld'.

Naast Chris Pratt als Mario, is Jack Black te horen als Bowser en Keegan-Michael Key als Toad. Andere bekende namen die meewerken aan de film zijn Seth Rogen als Donkey Kong en The Queen's Gambit-actrice Anya Taylor-Joy als Princess Peach.

Het was al langer bekend dat de Super Mario Bros.-film in de lente van dit jaar zou verschijnen. Aanvankelijk zou de release van de film in december van 2021 zijn, maar Nintendo besloot de film uit te stellen. Er wordt sinds 2017 aan de film gewerkt. De productie is in handen van Illumination, die onder meer bekend is van de Despicable Me-franchise. The Super Mario Bros. Movie is vanaf 5 april te zien in Nederlandse bioscopen, twee dagen eerder dan aanvankelijk gepland.