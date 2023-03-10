Nintendo toont nieuwe trailer The Super Mario Bros. Movie

Nintendo heeft een nieuwe trailer getoond van The Super Mario Bros. Movie. Daarin is ook weer de stem van acteur Chris Pratt te horen als de bekende Italiaanse loodgieter. De film is vanaf 5 april te zien in Nederlandse bioscopen.

De trailer is de laatste blik op The Super Mario Bros. Movie voorafgaand aan de bioscooppremière. In de trailer zijn herkenbare spelelementen te zien, zoals het gebruik van een groen schild bij de kartscène en een kanon dat de speler naar een andere wereld schiet.

Chris Pratts aanwezigheid als Mario werd al in 2021 duidelijk en is opvallend. De Stemacteur Charles Martinet spreekt sinds jaar en dag de stem in van Mario en zijn naam is dus verbonden aan ontzettend veel Mario-games. Pratt beloofde in juni dat zijn Mario-stem 'anders zou zijn dan alles wat je hebt gehoord in de Mario-wereld'.

Naast Chris Pratt als Mario, is Jack Black te horen als Bowser en Keegan-Michael Key als Toad. Andere bekende namen die meewerken aan de film zijn Seth Rogen als Donkey Kong en The Queen's Gambit-actrice Anya Taylor-Joy als Princess Peach.

Het was al langer bekend dat de Super Mario Bros.-film in de lente van dit jaar zou verschijnen. Aanvankelijk zou de release van de film in december van 2021 zijn, maar Nintendo besloot de film uit te stellen. Er wordt sinds 2017 aan de film gewerkt. De productie is in handen van Illumination, die onder meer bekend is van de Despicable Me-franchise. The Super Mario Bros. Movie is vanaf 5 april te zien in Nederlandse bioscopen, twee dagen eerder dan aanvankelijk gepland.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 10-03-2023 14:24 52

10-03-2023 • 14:24

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Reacties (52)

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Koen88 10 maart 2023 14:39
Jack Black als Bowser vind ik toch wel echt een top keuze, maar Chris Pratt... Nee, dat had gewoon Charles Martinet moeten wezen. Juist dat hij ook zegt dat het iets totaal anders wordt - daar zit ik nét niet op te wachten bij een verfilming. Maar goed, ik zal de doelgroep niet wezen.
Zebby @Koen8810 maart 2023 14:58
Chris Pratt moet gewoon niet doen aan voice acting, daar heeft hij niet de diepgang voor. Jack Black heeft hier via allerlei kanalen al jaren ervaring mee. Ik weet niet of de originele acteur het ook leuk kan houden voor een hele film waarbij ik een hoop dialoog verwacht. Die stem gaat denk ik heel erg snel irriteren.
Ze hadden er allicht een grapje over kunnen maken, of iets om dit wat te verkopen, maar ze weten dat mensen toch wel komen kijken.
CH4OS @Zebby10 maart 2023 15:06
Toch heeft hij van zijn zoon moeten leren wie Bowser is. Zie ook dit interview (Walk & Talk): https://youtu.be/lQrdu39LPGg
Zebby @CH4OS10 maart 2023 15:33
Als iemand de rol al van te voren moet kennen voordat ze deze kunnen vertolken kan het natuurlijk een kort lijstje worden (of ze liegen gewoon). Zolang ze zich maar wel inlezen en inleven, en ik vertrouw daar Jack Black relatief veel mee. Die vent leeft zijn leven al zoals hij wilt.
Jeoh @Zebby10 maart 2023 15:01
Niet alleen voice acting :+ Hij heeft de diepgang van een bierviltje
ari3 @Koen8810 maart 2023 15:16
Chris Pratt is inderdaad jammer, voor de verfilming van Super Mario Kart heeft HBO wederom voor Pedro Pascal gekozen, zie deze trailer.
:Y)
lanarhoades @Koen8810 maart 2023 15:03
Martinet heeft gelukkig nog een klein rol in de film.
Michiel_1982 10 maart 2023 14:33
Dit ziet er leuker uit dan ik had verwacht. Er is natuurlijk een hoop te doen geweest over de stem, en ik zeg niet dat dit perfect is, maar 1,5 uur naar 'ha-hah!' 'woe-hoe!!" "it's a-me, Mario!" luisteren is ook zo wat.
The Zep Man @Michiel_198210 maart 2023 14:34
Je hebt nog nooit anderhalf uur Super Mario 64 gespeeld? :+

[edit]
Een voorbeeld van iets meer dan anderhalf uur aan Mario-geluiden. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:21]

Theelichtje @The Zep Man10 maart 2023 14:36
Denk dat mn ouders er nog nachtmerries van hebben :p
Palm_freemium @Theelichtje10 maart 2023 14:54
Jullie hebben kennelijk nog nooit gehoord van Patapon, ik zit nu op kantoor, maar ik begin nu al in de maat mee te neurien }>
bartovitc @Palm_freemium10 maart 2023 15:56
Moest ook gelijk denken aan Locoroco op de PSP
AW_Bos @bartovitc10 maart 2023 18:28
De Halloween versie van Locoroco...

Briljante muziek! Duidelijk eentje die voldoet aan 'oorwurm'!
Je begint die war-praat gewoon mee te zingen. _O-

[Reactie gewijzigd door AW_Bos op 23 juli 2024 03:21]

BenVenNL @Theelichtje10 maart 2023 14:48
Nee hoor
Michiel_1982 @The Zep Man10 maart 2023 14:39
Haha, als je zelf aan de knoppen zit is het toch anders!
walteij @The Zep Man10 maart 2023 14:41
Dan begint het toch pas?
SunsetSundae @Michiel_198210 maart 2023 15:21
Martinet kan meer dan je denkt, hij heeft als stemacteur ook diverse rollen gespeeld waarbij hij volzinnen sprak. Iedereen kent Paarthurnax, al is die stem natuurlijk wel kunstmatig verzwaard. Maar Orvus in Ratchet & Clank is bijvoorbeeld volledig Charles zelf:

https://www.youtube.com/watch?v=bwsuvF2fW5k

Gewoon dat stereotype Italiaanse accent even minder aandikken, en wat lager gaan zitten met je stem. Had best kunnen werken. Hoewel ze nu blijkbaar vol voor Brooklyn-accenten zijn gegaan zoals in de Super Show, dus dan had ie nog wel wat verder moeten gaan dan alleen minder Italiaans. :+
RVervuurt 10 maart 2023 14:36
Pratt als Mario begrijp ik nog steeds niet, maar Charlie Day als Luigi is wel echt spot-on. Ik kan niet wachten! Hier ga ik waarschijnlijk zelfs voor naar de bioscoop voor het eerst sinds The Last Jedi.
CH4OS @RVervuurt10 maart 2023 14:45
Jack Black als Bowser vind ik ook wel een beetje bedenkelijk. Maar goed, ik denk dat echt gelijkende stemmen uit de games ook wel gaan vervelen uiteindelijk.
Verwijderd @CH4OS10 maart 2023 14:50
Jack Black vind ik nou juist heel goed gecast. Chris Pratt dat wordt hem niet echt ..
RVervuurt @Verwijderd10 maart 2023 15:29
Eens, Jack Black kan die rol heel goed spelen denk ik. Humoristisch evil, dat is zo'n beetje op z'n lichaam geschreven.
Brawler1986 @Verwijderd10 maart 2023 16:16
Chris Pratt vind ik te weinig punch hebben als Mario. Mario's Iconishe kreten komen niet echt over.
The Chosen One @CH4OS10 maart 2023 17:07
Met Jumanji en Jack Black's rol zou je ook eerst denken van wat een combi. Maar hij is wel 1 van de sterren van de film. Al zitten daar veel goede mensen met goede rollen in.
jopiek 10 maart 2023 14:42
"10 maart is 'Mario-dag'" volgens LEGO.com, dus de trailer zal in kader daarvan vandaag gepubliceerd zijn!
Nimja @jopiek10 maart 2023 14:54
Mar. 10 - Inderdaad.
hoi3344 10 maart 2023 14:31
Ik kijk wel heel erg uit naar deze film. :)
Kerngezond 10 maart 2023 14:38
Wel grappig hoe het af en toe nog best lastig is om parodie en oprecht bedoelde trailers uit elkaar te houden. Ik was hier ook wel enthousiast over: https://www.youtube.com/watch?v=UiIRlg4Xr5w
2green @Kerngezond10 maart 2023 14:48
Die is zelfs beter dan deze trailer. Toffe acteur ook, vermakelijk om hem te zien altijd.
Palm_freemium @Kerngezond10 maart 2023 15:02
Word tijd dat ik een HBO abonnementje neem :+
PdeBie @Kerngezond10 maart 2023 15:03
Waarschuwing erbij met “Niet kijken als je The Last of Us nog niet gezien hebt!” mag best
Polderviking @PdeBie10 maart 2023 15:17
Ik zie geen spoilers?
Bliksem B 10 maart 2023 14:46
Zie ook The Super Mario Bros. Movie Direct – 3.9.2023 (Final Trailer) - YouTube. Hier leggen ze uit dat 10 maart, in sommige landen wordt geschreven als Mar10, ofwel Mario :+ .
Cid Highwind @Bliksem B10 maart 2023 15:04
Zelfs als ze voor de verandering wel dezelfde telling gebruiken moeten ze het alsnog andersom doen in Amerika.

Hier is het maand van de harde schijven als je het mij vraagt. ;)

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 23 juli 2024 03:21]

MadDogMcCree 10 maart 2023 15:09
Met Illumination kan het twee kanten op gaan. Secret Life of Pets 2 en The Grinch waren wel zo ongelooflijk langdradig, dat het voor de kinderen een te lange zit was in de bioscoop. Aan de andere kant zijn films als Sing en Sing 2 weer erg goed.

Tot nu toe geven de trailers mij het idee dat het wel snor (badum tsss) zit.
davince72 @MadDogMcCree13 maart 2023 17:02
Maar in dit geval hebben ze Nintendo in hun nek hijgen en ik ben redelijk zeker dat die geen flop accepteren.
Verwijderd 10 maart 2023 16:10
Ik ken niet alle ‘ins and outs’ maar waarom niet de originele stem van Charles Martinet hij was immers diegene die alle Mario games heeft ingesproken en niet alleen die van Mario
senna2301 10 maart 2023 14:29
veel views zeg op youtube. ben benieuwd als het daadwerkelijk uit is.

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