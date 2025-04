'Jack Black speelt Steve in Minecraft-verfilming van Warner Bros.'

Jack Black speelt in de komende Minecraft-verfilming van Warner Bros, melden ingewijden aan Deadline. Black zou het personage Steve spelen, de originele hoofdpersoon in de game. De film moet volgens eerdere geruchten in 2025 in de bioscoop verschijnen.

Bronnen meldden onlangs aan Deadline dat Jack Black zich bij de Minecraft-cast voegt. Diezelfde bronnen stellen dat hij Steve speelt, de originele standaardskin van het hoofdpersonage uit de game. Ook Variety meldt op basis van eigen bronnen dat Black meespeelt in de verfilming, maar dat medium zegt niet welke rol hij krijgt. Het verhaal van de film is nog niet bekend, zo schrijft Deadline.

Jack Black is geen vreemde op het gebied van videogamefilms. Hij speelde eerder Bowser in de Mario-film uit 2023 en speelt ook Claptrap in de komende Borderlands-film. Hij zou zich dus ook bij de Minecraft-cast voegen, naast Game of Thrones- en Aquaman-acteur Jason Momoa.

Ook Emma Myers, Danielle Brooks, en Sebastian Eugene Hansen spelen in de Minecraft-verfilming, zo stelt Deadline. De film wordt geregisseerd door Jared Hess, die bekend is van Nacho Libre en Napoleon Dynamite. Volgens eerdere geruchten komt de film op 4 april 2025 uit in de bioscoop.