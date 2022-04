Nintendo stelt Super Mario Bros.-film uit tot de lente van volgend jaar

De film van Super Mario Bros., met onder andere de stem van acteur Chris Pratt, verschijnt niet in december van dit jaar, zoals de planning was, maar in de lente van 2023. Dat heeft Shigeru Miyamoto van Nintendo bekendgemaakt.

Miyamoto, producent en gameregisseur bij Nintendo, meldt met de Amerikaanse animatiestudio Illumination gesproken te hebben en besloten te hebben de Super Mario Bros.-film uit te stellen. Deze moet nu volgend jaar in de lente wereldwijd verschijnen, op 7 april in Noord-Amerika en 28 april in Japan. Een reden voor het uitstel noemde Miyamoto niet.

De animatiefilm Super Mario Bros. is al sinds 2017 in de maak. De film wordt geproduceerd door Illumination, het bedrijf dat onder ander verantwoordelijk was voor de Despicable Me-films en The Lorax. Acteur Chris Pratt vertolkt de stem van Mario, Anya Taylor-Joy doet de stem van prinses Peach, Jack Black spreekt de teksten van Bowser in en Seth Rogen doet Donkey Kong.