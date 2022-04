Belgisch bugbountybedrijf wil met 21 miljoen euro uitbreiden naar Azië en VS

Het Belgische bugbountybedrijf Intigriti heeft een investering van 21 miljoen euro ontvangen. Het bedrijf wil het geld gebruiken om bugs sneller te vinden door automatisering, personeel aan te nemen en hackers te ondersteunen. Ook wil Intigriti uitbreiden naar de VS en Azië.

Intigriti wil de 21 miljoen euro die via de investeringsronde is binnengehaald gebruiken om de rapportering en validatie van kwetsbaarheden te versnellen. Volgens ethisch hacker en medevennoot bij Intigriti Inti De

Ceukelaire, is snelheid een van de meest belangrijke factoren in de strijd tegen cybercriminaliteit: "Je moet als ethisch hacker cybercriminelen steeds voor zien te zijn. Door nog meer in te zetten op automatisatie halen we de detectietijd naar beneden en geven we onze hackers meer ruimte voor het creatieve, menselijke aspect."

Het platform voor bug bounties wil uitbreiden naar de Verenigde Staten en Azië en het geld gebruiken om wereldwijd meer dan tweehonderd mensen in dienst te nemen, verspreid over de kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Singapore. Verder is Intigriti van plan om 'de hackergemeenschap verder uit te bouwen en te ondersteunen om van hacken hun voltijds beroep te maken'. Hoe het bedrijf dit wil doen, meldt het nog niet.

Intigriti heeft naar eigen zeggen een netwerk van meer dan 50.000 ethische hackers wereldwijd. Die komen in aanmerking voor beloningen van 100 tot 100.000 euro per kwetsbaarheid die ze vinden en melden. Bedrijven kunnen zelf pentesters selecteren om aan individuele opdrachten te werken, binnen een vooraf overeengekomen tijdsbestek en op basis van een vergoeding die gebaseerd is op resultaat. In juni 2020 haalde Intigriti bij zijn eerste investeringsronde 4 miljoen euro op.