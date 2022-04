Twitter-bestuurslid Dorsey: Musk-overname is 'enige oplossing die ik vertrouw'

Twitters medeoprichter en bestuurslid Jack Dorsey heeft op het sociale medium zijn steun uitgesproken voor de overname van het platform door Elon Musk. Dorsey zegt dat die overname 'de enige oplossing is die ik vertrouw' en hij denkt dat dit het juiste pad is voor het bedrijf.

"In principe geloof ik niet dat iemand eigenaar moet zijn van Twitter, of er de baas van moet zijn", schrijft Dorsey op Twitter. De medeoprichter stelt dat het platform 'een publiek goed wil zijn op protocol-niveau'. De overname door Musk is echter wel 'de enige oplossing die ik vertrouw voor het probleem dat Twitter een bedrijf is'.

Dorsey denkt dit onder meer doordat Musk heeft gezegd van Twitter een platform te willen maken dat 'maximaal vertrouwd wordt en veelal inclusief is'. Twitters huidige ceo Parag Agrawal zou hetzelfde doel hebben, wat ook de reden is dat Dorsey voor Agrawal koos toen de medeoprichter bij het bedrijf vertrok.

De medeoprichter vertrok afgelopen november als ceo bij Twitter, maar zit nog tot volgende maand in het bestuur van het bedrijf. Dat bestuur gaf maandag goedkeuring voor de overname van Twitter door Musk. Nu moeten de aandeelhouders nog akkoord gaan met de overname.

In de tweets noemt Dorsey verder het gegeven dat Twitter een bedrijf is geworden 'altijd mijn enige probleem en mijn grootste spijt'. Wall Street en het advertentiemodel zijn nu eigenaar van het platform; de volledige overname door één persoon ziet hij dan ook als een 'correcte eerste stap'.