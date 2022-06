Medeoprichter en ceo Jack Dorsey bevestigt vertrek bij Twitter - update

Jack Dorsey is van plan om te vertrekken als ceo bij Twitter. Dat bevestigt de topman via het sociale medium, nadat Amerikaans nieuwsmedium CNBC eerder al over het vertrek berichtte. Dorsey wordt opgevolgd door Parag Agrawal, de huidige cto van het bedrijf.

Bronnen zeiden tegen CNBC dat Jack Dorsey van plan is om op te stappen als ceo van Twitter. Inmiddels is dat in een tweet bevestigd door Dorsey zelf. Daar schrijft Dorsey dat hij 'heeft besloten dat het tijd is om te vertrekken'. Hij wordt vanaf maandag opgevolgd door Parag Agrawal, die eerder als chief technical officer bij Twitter werkte.

Jack Dorsey is een van de oprichters van Twitter. Hij legde zijn rol als ceo eerder tijdelijk neer in 2008, om in 2015 terug te komen. Sinds 2009 is hij ook ceo van betaaldienst Square. Naar eigen zeggen blijft Dorsey onderdeel van het Twitter-bestuur, totdat zijn termijn afloopt. Dat gebeurt in mei 2022, waarna hij het bedrijf volledig verlaat.

In september werd nog bekend dat Twitter voor 809,5 miljoen dollar wilde schikken in een rechtszaak van aandeelhouders, die stelden dat Dorsey en andere topmannen van het bedrijf misleidende gegevens met investeerders deelden. Die gegevens deden Twitter beter voorkomen dan het in werkelijkheid was. Ook zouden Twitter-bestuurders in die periode persoonlijke aandelen met voorkennis verkocht hebben voor meer dan honderd miljoen dollar winst.

Het andere bedrijf van Dorsey, Square, nam onlangs nog een meerderheidsbelang in Tidal en wilde de Australische betaaldienst Afterpay overnemen voor omgerekend ruim 24 miljard dollar. Ook richtte Square onlangs een bitcoindivisie op.

Update, 17:15: Jack Dorsey heeft zijn vertrek bevestigd op Twitter. Het artikel is hierop aangepast.