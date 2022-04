Twitter gaf afgelopen drie jaar te hoge gebruikersaantallen op

Twitter heeft zijn aantal dagelijkse gebruikers tussen 2019 en 2021 te hoog opgegeven, zegt het bedrijf bij zijn kwartaalcijfers. Door een fout werden mensen met meer dan één account geteld als verschillende actieve gebruikers.

Volgens Twitter werden tussen het eerste kwartaal van 2019 en het laatste kwartaal van 2021 verkeerde gebruikersaantallen opgegeven. Het bedrijf introduceerde in maart 2019 een nieuwe functie waarmee gebruikers afzonderlijke accounts aan elkaar konden koppelen, zodat ze gemakkelijker tussen accounts konden wisselen. "Er is toen een fout gemaakt, waardoor acties op het primaire account tot gevolg hadden dat alle gekoppelde accounts als actieve gebruikers werden geteld", schrijft het bedrijf.

Het platform heeft in het kader hiervan bijgewerkte gebruikersaantallen van het vierde kwartaal van 2020 tot en met het vierde kwartaal van 2021 gedeeld. Voor eerdere kwartalen zijn geen gegevens beschikbaar vanwege Twitters beleid voor gegevensbewaring. De gebruikersaantallen vielen door de fout maximaal 1,9 miljoen te hoog uit, claimt het platform.

In het eerste kwartaal van dit jaar, dat eindigde op 31 maart, had Twitter naar eigen zeggen 229,0 miljoen dagelijks actieve gebruikers, waarvan 39,6 miljoen in de VS. Dat aantal ligt vijftien procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. Wat omzet betreft haalde het bedrijf omgerekend ongeveer 1,142 miljard euro. Het gros daarvan was afkomstig uit advertenties. De kosten bedroegen in het eerste kwartaal van 2022 ongeveer 1,265 miljard euro. Het bedrijf draaide vorig kwartaal dan ook een operationeel verlies van omgerekend zo'n 122 miljoen euro.

Vlak nadat het vorige fiscale kwartaal eindigde, gaf Elon Musk aan dat hij Twitter wil overnemen voor 44 miljard dollar. Inmiddels is Twitter hiermee akkoord gegaan en de deal moet naar verwachting later dit jaar worden afgerond, na goedkeuring door toezichthouders. Vanwege de aanstaande overname geeft Twitter niet langer winst- en omzetverwachtingen voor de komende kwartalen. Ook worden voorgaande verwachtingen ingetrokken.