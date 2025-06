'Twitter-topmensen voor privacy, veiligheid en regelgeving stappen op'

Verschillende topmensen hebben donderdag ontslag genomen bij Twitter. Dat melden media op basis van anonieme bronnen en interne communicatie binnen het bedrijf. Veel van hen hebben hun vertrek bij Twitter inmiddels ook zelf bevestigd.

Onder meer Yoel Roth, head of trust and safety, en Lea Kissner, chief information security officer, vertrekken volgens persbureau Reuters bij Twitter. Volgens techwebsite The Verge vertrekken ook chief privacy officer Damien Kieran en chief compliance officer Marianne Fogarty. Kissner bevestigt haar vertrek op het socialemediaplatform en in de Twitter-bio's van Roth en Kieran is ook te lezen dat zij niet langer bij het bedrijf werken. Marianne Fogarty heeft haar vertrek nog niet openbaar bevestigd. De bestuurders gaan niet nader in op hun vertrek bij het socialemediaplatform.

Deze topmensen zagen toe op onder meer de beveiliging en privacy van Twitter en de naleving van wetgeving. Yoel Roth stond op zijn beurt aan het hoofd van Twitters inspanningen tegen spam, misinformatie en haatzaaien. De Amerikaanse markttoezichthouder FTC geeft aan dat het Twitter 'met grote bezorgdheid' volgt na het vertrek van deze privacy- en compliance-topmensen.

Het vertrek van verschillende Twitter-kopstukken volgt op de Twitter-overname van Elon Musk, die twee weken geleden werd voltrokken. Musk zou personeel onlangs gewaarschuwd hebben dat het bedrijf miljarden kan verliezen. Het bedrijf zou 'de komende economische neergang' niet kunnen overleven als het er niet in slaagt om de inkomsten uit abonnementen te verhogen, ter compensatie voor de dalende advertentieverkopen.

Dat wil het bedrijf doen via Twitter Blue, een abonnementsdienst die gebruikers sinds de overname door Musk voorziet van een verificatievinkje op hun profiel, iets wat voorheen was bedoeld voor overheidsaccounts en bedrijven, maar ook individuele gebruikers zoals journalisten, activisten en bekende personen. Ter vervanging introduceerde Twitter een grijs 'official'-vinkje, hoewel Musk dat later stopzette. Het bedrijf lijkt dit 'grijze vinkje' inmiddels echter weer geherintroduceerd te hebben.