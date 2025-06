Elon Musk: Twitter Blue-abo inclusief verificatie kost 8 dollar per maand

Elon Musk laat als nieuwe eigenaar van Twitter weten dat de maandelijkse kosten voor een Blue-abonnement omhooggaan naar 8 dollar per maand in de VS. Dat is 3 dollar meer dan de huidige prijs in dat land. Eerder werd nog 20 dollar genoemd. Verificatie is onderdeel van het abonnement.

Tot nu toe zag Twitter Blue er anders uit, waarbij verificatie in de vorm van het blauwe vinkje geen onderdeel ervan was. Momenteel wordt verificatie nog uitgegeven aan een beperkt aantal Twitter-accounts die 'authentiek, bekend en actief' zijn, zoals overheidsfunctionarissen en journalisten. Musk zegt dat het huidige systeem van het wel en niet hebben van zo'n verificatie 'onzin' is.

Afnemers van het Blue-abonnement krijgen naast de optie van verificatie ook prioriteit als het gaat om beantwoorden, mentions en de zoekoptie, wat volgens Musk belangrijk is om spam tegen te gaan. Ook zullen het aantal advertenties met de helft afnemen. Daarnaast zegt Musk dat de optie om betaalmuren te omzeilen beschikbaar komt voor uitgevers die met Blue en/of Twitter willen werken, wat volgens hem ook een geldstroom oplevert waarmee content creators beloond kunnen worden.

Het nieuwe abonnement zal ook in andere landen beschikbaar komen, waarbij de prijs van 8 dollar in de VS naar verhouding wordt aangepast aan de hand van de koopkracht in die desbetreffende landen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit nieuwe abonnement en de prijzen precies ingaan. Het was al duidelijk dat het 8 dollar per maand werd overwogen nadat Musk een reactie gaf op kritiek van auteur Stephen King dat 20 dollar per maand te hoog was. Hij zegt dat de rekeningen ergens van betaald moeten worden en dat Twitter niet alleen kan bestaan van advertenties.

Onlangs kwam The Verge nog met het bericht dat Twitter 20 dollar wilde vragen voor verificatie als onderdeel van het abonnement en dat gebruikers die al geverifieerd zijn binnen negentig dagen een abonnement op Twitter Blue moesten nemen, anders zouden ze hun blauwe vinkje kwijtraken.

Deze huidige plannen om geld te vragen voor verificatie volgen nadat Tesla-topman Elon Musk vorige week zijn overname van Twitter afrondde en de nieuwe eigenaar werd. Als nieuwe ceo is hij naar verluidt van plan om een grote ontslagronde te houden. Hij stuurde de Raad van bestuur al de laan uit en ook zou het contentmoderatieteam flink zijn beperkt.