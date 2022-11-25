Twitter introduceert blauwe, grijze en gouden vinkjes en kleinere logo's

Twitter krijgt verschillende kleuren vinkjes, waaronder blauwe, grijze en gouden vinkjes, die ieder bij een ander soort account horen. Daarvoor gaat het bedrijf geverifieerde accounts volgens eigenaar Elon Musk eerst 'handmatig verifiëren'.

Musk geeft daarmee voor het eerst inzicht in het uitgebreidere vinkjessysteem dat als reactie op de chaos rondom het nieuwe systeem werd aangekondigd. Een blauw vinkje is vanaf de beoogde release op 2 december alleen voor individuen, terwijl grijze en gouden vinkjes respectievelijk voor overheden en bedrijven gereserveerd zijn. Het is niet duidelijk welke vinkjes onder een betaald Twitter-abonnement vallen. Musk gebruikt in zijn tweet daarnaast de naam Verified, terwijl het betaalde abonnement voorheen Blue heette. Het is niet duidelijk of het om een daadwerkelijke naamsverandering gaat.

Individuen kunnen daarnaast een tweede, kleiner 'logo' naast hun naam krijgen als ze bij een bepaalde organisatie horen. Ook zijn er nog 'normale' geverifieerde Twitter-accounts, profielen die eerder als authentiek bestempeld werden. Zij behouden het huidige blauwe vinkje. Musk belooft volgende week meer informatie te geven over dit systeem.

Omdat er zich na de oorspronkelijke release van Twitter Blue veel imitators voordeden moet er handmatig gekeken worden of gebruikers inderdaad legitiem zijn. Het handmatig verifiëren van alle gebruikers met een geverifieerde status is volgens Musk 'pijnlijk doch noodzakelijk', al geeft hij geen uitleg over hoe dat precies gaat gebeuren. Sinds de omstreden overname van het sociale platform ontsloeg Musk massaal werknemers.