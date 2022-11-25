Twitter introduceert blauwe, grijze en gouden vinkjes en kleinere logo's

Twitter krijgt verschillende kleuren vinkjes, waaronder blauwe, grijze en gouden vinkjes, die ieder bij een ander soort account horen. Daarvoor gaat het bedrijf geverifieerde accounts volgens eigenaar Elon Musk eerst 'handmatig verifiëren'.

Twitter verificatievinkje

Musk geeft daarmee voor het eerst inzicht in het uitgebreidere vinkjessysteem dat als reactie op de chaos rondom het nieuwe systeem werd aangekondigd. Een blauw vinkje is vanaf de beoogde release op 2 december alleen voor individuen, terwijl grijze en gouden vinkjes respectievelijk voor overheden en bedrijven gereserveerd zijn. Het is niet duidelijk welke vinkjes onder een betaald Twitter-abonnement vallen. Musk gebruikt in zijn tweet daarnaast de naam Verified, terwijl het betaalde abonnement voorheen Blue heette. Het is niet duidelijk of het om een daadwerkelijke naamsverandering gaat.

Individuen kunnen daarnaast een tweede, kleiner 'logo' naast hun naam krijgen als ze bij een bepaalde organisatie horen. Ook zijn er nog 'normale' geverifieerde Twitter-accounts, profielen die eerder als authentiek bestempeld werden. Zij behouden het huidige blauwe vinkje. Musk belooft volgende week meer informatie te geven over dit systeem.

Omdat er zich na de oorspronkelijke release van Twitter Blue veel imitators voordeden moet er handmatig gekeken worden of gebruikers inderdaad legitiem zijn. Het handmatig verifiëren van alle gebruikers met een geverifieerde status is volgens Musk 'pijnlijk doch noodzakelijk', al geeft hij geen uitleg over hoe dat precies gaat gebeuren. Sinds de omstreden overname van het sociale platform ontsloeg Musk massaal werknemers.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-11-2022 21:40 278

25-11-2022 • 21:40

278

Lees meer

Twitter publiceert 'groot deel' van zijn broncode op GitHub
Twitter publiceert 'groot deel' van zijn broncode op GitHub Nieuws van 31 maart 2023
Twitter: blauwe vinkjes die staan voor identiteitsverificatie verdwijnen 1 april
Twitter: blauwe vinkjes die staan voor identiteitsverificatie verdwijnen 1 april Nieuws van 24 maart 2023
Ierse waakhond is niet blij dat Twitters Blue-abo zonder overleg in EU verscheen
Ierse waakhond is niet blij dat Twitters Blue-abo zonder overleg in EU verscheen Nieuws van 7 maart 2023
Twitter maakt Blue-abonnement beschikbaar in Nederland en België
Twitter maakt Blue-abonnement beschikbaar in Nederland en België Nieuws van 3 maart 2023
The Information: Twitter heeft 290.000 betalende Blue-gebruikers
The Information: Twitter heeft 290.000 betalende Blue-gebruikers Nieuws van 7 februari 2023
'Bedrijven gaan duizend dollar per maand betalen voor gouden vinkje op Twitter'
'Bedrijven gaan duizend dollar per maand betalen voor gouden vinkje op Twitter' Nieuws van 5 februari 2023
Reuters: Twitter heeft vrijwillige veiligheidsadviesraad opgeheven
Reuters: Twitter heeft vrijwillige veiligheidsadviesraad opgeheven Nieuws van 13 december 2022
Twitter start op maandag met vernieuwd Blue-abonnement, 3 dollar duurder op iOS
Twitter start op maandag met vernieuwd Blue-abonnement, 3 dollar duurder op iOS Nieuws van 11 december 2022
'Twitter 2.0' krijgt volgens Musk versleutelde dm's en langere tweets
'Twitter 2.0' krijgt volgens Musk versleutelde dm's en langere tweets Nieuws van 28 november 2022
Twitter stelt verkoop Blue-abonnement met blauw vinkje langer uit
Twitter stelt verkoop Blue-abonnement met blauw vinkje langer uit Nieuws van 22 november 2022
Twitter komt met grijs vinkje naast betaald Blue-abo als authenticatie - update
Twitter komt met grijs vinkje naast betaald Blue-abo als authenticatie - update Nieuws van 9 november 2022
Elon Musk: Twitter Blue-abo inclusief verificatie kost 8 dollar per maand
Elon Musk: Twitter Blue-abo inclusief verificatie kost 8 dollar per maand Nieuws van 1 november 2022
Meer producten en artikelen
Websites en community's Elon Musk Twitter

Reacties (276)

-Moderatie-faq
276
250
51
4
0
105
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
bartje 25 november 2022 22:31
Hoe kun je features implementeren wanneer je geen medewerkers beschikbaar hebt die dit kunnen bouwen en uitrollen?

Of gaat hij het allemaal zelf doen?
TheMaurice @bartje26 november 2022 00:30
Als er iemand connecties heeft is het Musk wel, zeker gezien Twitter nu een 3e optie kan zijn als je als afgestudeerde engineer niet bij Tesla of SpaceX terecht kan. Denk dat er flink wat mensen zijn aangenomen, plus George "PlayStation 3 hacker" Hotz werkt ook bij Twitter sinds pas.
FranzFerdiNaN @TheMaurice26 november 2022 11:09
Hotz vraagt op Twitter om hulp om zijn werk te doen. En zijn taak was het weghalen van de login pop-up. Dat is basale webdev en hij kon het niet. Dus of hij nou echt een toegevoegde waarde is…
Blizz @FranzFerdiNaN28 november 2022 04:28
Wat een aanfluiting was dat zeg! Musk tweet steeds meer als Trump, Geohot tweet weer steeds meer als Musk. Ze zien dit beiden als PR-kans, Musk enerzijds omdat Hotz ooit naam heeft gemaakt als hacker. Musk zag dat vast ook wel aankomen, hij is ten slotte maar stagiair.
Wouterkaas @TheMaurice26 november 2022 01:27
Toch wel een beetje treurig als je primaire uitgangspunt dan blijkbaar is “voor Elon Musk werken”.
robindemey @Wouterkaas26 november 2022 09:51
Zal eerder de Musk-cultuur zijn 😉
Groningerkoek @TheMaurice26 november 2022 15:18
PS3 hacking, Jailbreaks, frontend en backend zijn 4 totaal verschillende dingen.
geerttttt @Groningerkoek26 november 2022 18:22
Wel grappig, hij maakte Comma.ai, een soort universele self driving tool om te concurreren met Tesla, en nu werkt hij ineens voor de man achter Tesla.
NielsFL @bartje26 november 2022 00:06
Hij heeft er nog 2750 over. Dat lijkt misschien weinig, maar Twitter heeft jarenlang met ca. 3000 werknemers prima gefunctioneerd. De enorme groei is iets van de laatste 3-4 jaar.

Volgens oprichter Jack is juist die snelle groei de oorzaak van allerlei interne problemen. Elon maakt er misschien een onnodig spektakel van, maar uiteindelijk had elke andere nieuwe CEO of eigenaar net zo goed schoon ship moeten maken.
qlum @NielsFL26 november 2022 00:31
Maarja, meestal gaat zoiets niet in een paar weken. Het zou goed kunnen dat hiermee gaten vallen die lastig op te vullen zijn.
jip_86 @qlum26 november 2022 08:22
Twitter draait vooralsnog nog steeds dus in ieder geval op korte termijn zijn deze mensen blijkbaar niet essentieel om de boel draaiende te houden.
Mathijs22 @jip_8626 november 2022 11:33
Wij hadden een zakelijke vraag over uitgebreide advertentie campagne en kregen te horen dat de hele afdeling die daarover gaat (in de regio waar we de actie wilden doen) dicht is, De helft van de medewerkers waren ontslagen en de anderen waren bezig om accounts over te nemen en te solliciteren (lol). Ze vertelden dit gewoon over de telefoon. Of we in het eerste kwartaal volgend jaar nog eens wilden bellen. Ging toch over een respectabel bedrag.

Ook hadden we een probleem met een twitteraar die links naar pirated software verspreid. Vroeger was dat binnen een paar uur opgelost, nu hebben we na twee weken, drie telefoontjes en 12 emails nog geen enkele reactie. We hebben dus maar alle contracten met Twitter opgezegd en weigeren de rekeningen die nog open staat te betalen.

De boel draait absoluut niet.
jip_86 @Mathijs2226 november 2022 11:40
Ik zei bewust ook niet goed en korte termijn ;)
Aan de business kant is het dus duidelijk anders.
Fermion @Mathijs2226 november 2022 21:02
Even doorbijten…
Sharky @Fermion27 november 2022 11:48
Als ik mijn klanten opeens opeens superslecht behandel omdat de directie als een soort ongeleid projectiel schoon schip maakt, en ik zeg dat ze 'even moeten doorbijten'. Ik hoef je toch niet uit te leggen hè hoe hard ze me dan uitlachen?
warhamstr @Sharky27 november 2022 17:18
Dan gaat die klant weg, naar een concurrent van je. Ziedaar het 'probleem' met, en het succes van Twitter.
Verwijderd @Fermion27 november 2022 16:31
...en je ongenoegen uiten op Twitter...
FranzFerdiNaN @NielsFL26 november 2022 11:07
Schoon schip maken doe je niet door complete teams naar huis te sturen. Zeker geen teams verantwoordelijk voor infrastructuur.
akooijman @FranzFerdiNaN27 november 2022 17:12
Een beetje interim-manager maakt indruk op de aandeelhouders door flink huis te houden in het personeelsbestand.
Elon denkt: dat kan ik beter, dus stuurt gewoon iedereen naar huis in de hoop dat hij zijn teveel betaalde dollars met winst kan terugkrijgen.

[Reactie gewijzigd door akooijman op 22 juli 2024 13:39]

Rolive @NielsFL26 november 2022 18:40
Lekker dan, ten koste van mensen die hun inkomen nodig hebben om van te leven.
Musk is een debiele klootzak, moge hij al zijn geld verliezen en op straat eindigen.
Hatsieflatsie @NielsFL28 november 2022 00:34
Waar haal je trouwens vandaan dat er nu nog 2750 werknemers overgebleven zijn bij Twitter? Eerder had ik gelezen dat er iets van 70% bij Twitter weggegaan is.
Blizz @Hatsieflatsie28 november 2022 04:32
Ik had ook allemaal percentages gezien zoals "90% van de medewerkers die ik spreek", maar 2800 is wat ik het laatst had gelezen. Het probleem is dat met Musk's lukrake ontslagen niemand weet hoeveel mensen er bij Twitter werken.

Dan heb je ook nog alle Europese medewerkers die ontslagen zijn, terwijl dat niet mag: A Twitter executive has won a court injunction stopping Elon Musk from firing her, report says
jpsch @bartje26 november 2022 11:32
Gewoon de medewerkers 160 uur per week laten werken. Doet Musk zelf ook.
Speedster @jpsch26 november 2022 13:09
Volgens mij zitten er 168 uur in 1 week....
8 uur slaap per WEEK?
Totale onzin!
Doe er dan een :) bij dan weten we dat cynisch bedoelt was.
jpsch @Speedster26 november 2022 13:43
Berekeningen van Musk kloppen wel vaker niet.
Mushroomician @jpsch26 november 2022 14:42
Of hij interpreteert het anders. Slaap is essentieel voor productie dus slaaptijd = werktijd. Ook eten en hygiëne hoort bij de functie. :)
Verwijderd @Speedster27 november 2022 16:29
Heb je zijn gezicht niet gezien dan?
Swcloud1 @bartje26 november 2022 00:07
Twitter heeft medewerkers
walkstyle @bartje26 november 2022 00:20
U denkt dat het een eenmanszaak betreft?

Met beter Management en de juiste mensen kunnen je een hoop bereiken.
Stukfruit 25 november 2022 22:13
"Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week."
Hier laat Musk nogmaals doorschemeren dat hij niet erg vriendelijk is voor zijn werknemers. Bewust of onbewust.

Op vrijdag een product of zelfs maar een nieuwe feature introduceren betekent vaak dat je werknemers in het weekend gaan doorwerken.
Sjeefr @Stukfruit25 november 2022 22:37
Voor een bedrijf als Twitter is een 24/7 IT-afdeling toch wel een vereiste.. Livegang op vrijdag zou ik afraden, maar op zich niet onmogelijk met deze omvang.
nzall @Sjeefr25 november 2022 22:39
Bedoel je daarmee de omvang voor of nadat Musk 88% van het personeel de laan heeft uitgestuurd?
Yzord @nzall25 november 2022 23:18
Er zullen vast ook wel weer mensen zijn aangenomen. Genoeg die voor hem willen werken. Het klinkt natuurlijk lekker negatief om in de media artikelen te schrijven dat er zoveel mensen zijn ontslagen. Maar er is er niet een die een artikel schrijft hoeveel er zijn aangenomen.

De msm wilt natuurlijk het over laten komen als een zinkend schip, maar Musk is natuurlijk ook niet gek. Die heeft genoeg mankracht paraat om het een en het ander op te vangen. Als visionair zal hij vast wel in hebben gezien dat er mensen 'gaan lopen' om een statement te maken om hem in een verkeerd daglicht te zetten. Maar vergis je niet, die man heeft genoeg volgers die hem blind in zijn visie accepteren als degene die hun de weg wijst.

Even off the record, ik heb niks met die man, want ondanks dat ik wel van zijn rebelse houding houd, vertrouw ik hem niet. Mijn nekharen gaan recht omhoog als ik hem hoor praten of zie. Desalniettemin speculeer ik wel lekker mee met de markt, want het is niet saai ofzo. Maar ik denk niet dat hij nu in zijn eentje alles aan het coderen is met de overige 12%, denk je niet?
versc049 @Yzord26 november 2022 08:59
Beetje off-topic. Ik weet het.
Ik heb even getwijfeld of ik nu moest regeren of niet, maar het besloten dat toch maar te doen.

De manier waarop 'msm' of Main Stream Media in de reactie wordt genoemd (zonder dat daar daadwerkelijk op wordt gereageerd, er is 1 reactie op het moment dat ik dit schrijf) impliceert dat 'msm' een normale en geaccepteerde term is. Dat is het niet.... (of laat het alsjeblieft zo zijn dat we niet vinden dat dit zo is).

Ook in deze reactie wordt gesuggereerd dat alle normale en professionele media samen hebben overlegd om een standpunt in the nemen over Twitter of Musk; De msm wilt natuurlijk het over laten komen als een zinkend schip,

Het feit alleen al dat je denkt dat elkaar concurrerende (commerciële) media bedrijven met elkaar gaan afspreken welk standpunt ze gezamenlijk gaan innemen over een dergelijk onderwerp is behoorlijk naïef en wereldvreemd.

Ik vind het prima dat mensen denken dat dat werkelijk zo is, en dat alle msm gezamenlijk overleggen wat zij ons gewone stervelingen moeten voorschotelen, Ik vind dat net zo prima als dat er mensen zijn die denken dat de wereld plat is, of heilig in Sinterklaas of de Kerstman geloven.
Maar laten we alsjeblieft niet met z'n allen doen alsof een referentie in een post naar de 'msm' een normale en geaccepteerde manier van schrijven is.

Edit:
- reactie aangepast in standpunt
- grammatica gecorrigeerd
- msn -> msm :-)

[Reactie gewijzigd door versc049 op 22 juli 2024 13:39]

grrfield @versc04926 november 2022 17:46
Je schiet met scherp, maar een beetje onterecht vind ik.

MSM wordt meestal in pejoratieve betekenis gebruikt, en zo vat ik het ook op. Berichtgeving vroeger was 'trager', maar meestal ook grondiger. Nu moet het vooral snel gaan (de kliks, de kliks, ...). Veel analyse gebeurt er echt niet meer. Perscommuniqués (inclusief de bias die er in vervat zit) worden klakkeloos gecopieerd. Zo lees je soms stukken die letterlijk overgenomen zijn in meerdere kranten (die geeneens tot dezelfde groep behoren). Of ze gebruiken Twitter als bron, in plaats van zelf de boer op te gaan (zie verder). Daarvoor heb ik geen krant nodig.

De meeste kranten zijn ook niet echt onafhankelijk en bijgevolg onbetrouwbaar. Kijk maar eens naar de gigantische bedragen overheidssubsidies die ze krijgen (Belgische situatie). Het aantal keren dat een kritisch artikel gepubliceerd wordt en enkele uren later de titel en de toon van het artikel gewijzigd wordt, is bijna huiveringwekkend.

Van de msm (ik noem het ook zo) moet je uiteraard ook geen objectieve berichtgeving verwachten over Twitter. Het is een halve concurrent. Nieuws wordt sneller verspreid via Twitter dan via andere kanalen. Dit alleen al is een doorn in het oog van veel kranten en andere media. Twitter wordt zelfs vaak als 'bron' gebruikt. Het aantal twitterlinks in krantenartikels zijn niet te tellen.

Natuurlijk spreken de msm niet af om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Het is nu al eenheidsworst genoeg zodat het niet nodig is om afspraken te maken.

Ik las vroeger een drietal kranten. Daar houd ik nu nog één van over (via werkgever). Ik heb me nu geabonneerd op een paar meer onafhankelijke nieuwssites. Daar valt ook veel kritiek op te geven hoor, maar je leest tenminste eens iets anders. Hoe meer verschillende meningen ik hoor, hoe beter ik tot een eigen oordeel kan komen.

Om terug te komen op het Twitterverhaal. Ik lees in de msm inderdaad enkel artikelen over Twitter die minstens met enig leedvermaak geschreven zijn (over adverteerders, over de moderatie, over het personeel, ...). In de woordkeuze zie ik vaak een tenenkrullende vooringenomenheid. Met mijn keuze van media kom ik toch heel wat meer gematigde artikelen tegen, die deze aspecten zeker niet uit de weg gaan, maar die ook proberen te zien wat de mogelijkheden zijn voor Twitter.


edit: zpelling

[Reactie gewijzigd door grrfield op 22 juli 2024 13:39]

Bunga @versc04926 november 2022 10:52
Je insinueert meteen dat Yzord er een conspiracy achter ziet. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. In het algemeen valt de media wel op te delen in een rechtse en linkse tint als het op politieke verslaggeving en ideologie aankomt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze op een gelijkaardige manier schrijven over deze onderwerpen zonder dat daar iets structurelers moet achter gezocht worden zoals een gezamenlijk overleg. De journalisten lezen ook elkaars werk en als ze van dezelfde strekking zijn schrijven ze gelijkaardig getinte teksten.

Nu hangt het er enkel vanaf wat jouw tint is en welke MSM je dan volgt om dit te beoordelen. Lekker bubbelen dus.

Niks bijzonder aan, een gelijkaardige overeenstemming komt ook tot stand bij vrienden onder elkaar en zowat alle andere groepen waar mensen zich vrijwillig bij aansluiten, met of zonder structurele organizatie.
litemotiv @Bunga26 november 2022 12:09
Je insinueert meteen dat Yzord er een conspiracy achter ziet.
Dat is geen insinuatie, dat is letterlijk wat Yzord schrijft:
De msm wilt natuurlijk het over laten komen als een zinkend schip
Die uitspraak stelt dat het een collectieve actie van traditionele media (msm) is, met de intentie om Musk/Twitter in een kwaad daglicht te stellen. Dat is conspirationeel, hoe je het ook wendt of keert.

De rest van je betoog over linkse en rechtse media is contradictief met de stelling van Yzord en kan niet als verdediging worden ingezet. Je suggereert dat de politieke oriëntatie van traditionele media de oorzaak ervan is dat ze vergelijkbare berichten schrijven. Echter volgens Yzord's redenatie is er een eenzijdige boodschap, namelijk dat het een zinkend schip is. Dat is niet in overeenstemming met een links en rechtse ideologie die van elkaar zouden verschillen. Of je zou moeten stellen dat de traditionele media uitsluitend links is, wat het conspiracy gehalte van zijn uitspraak alleen maar verhoogt.
martyparty @litemotiv26 november 2022 22:50
Het zou kunnen dat gevestigde media als geheel neigen naar bepaalde vooringenomenheden jegens Musk, daar hoeft geen samenzwering aan te pas te komen. Zo lees ik Yzord's comment ook. Overigens komt het ook wel voor dat Westerse kranten afstemmen wat ze schrijven, dat is bijvoorbeeld tijdens de Amerika's illegale invasie van Irak gebeurd.
Je suggereert dat de politieke oriëntatie van traditionele media de oorzaak ervan is dat ze vergelijkbare berichten schrijven
Ik geloof dat Bunga vooral suggereert dat veel journalisten elkaar napraten. Misschien niet vreemd in een ecosysteem waar elke krant van DPG is, bijna elk nieuwsbericht gecopy-paste wordt van Reuters, en er perverse prikkels zijn om geld te verdienen (kwantiteit over kwaliteit, enragement voor kliks, freelancer journos die per woord betaald krijgen).
Of je zou moeten stellen dat de traditionele media uitsluitend links is, wat het conspiracy gehalte van zijn uitspraak alleen maar verhoogt.
Bestaat er ook zoiets als een inverse-samenzweringsdenker? Iemand die overal samenzweringsdenkers ziet? Weet niet waarom ik me dat opeens afvraag. Word soms wel een beetje ongerust over, in goed Nederlands, de moral panic du jour. Zit soms iets in van controledrang over 's mens overtuigingen.

-

Of er daadwerkelijk een systematische bias is tegen Musk in traditionele media zou je een experiment moeten uitvoeren. Ik heb zelf niet zo veel artikelen over hem gelezen, dus heb er niet zo'n sterk beeld bij. Het is me wel opgevallen dat sommige mensen erg gretig sommige nieuwsfeitjes delen over hoe Twitter ten onder zou gaan.

[Reactie gewijzigd door martyparty op 22 juli 2024 13:39]

Ubartu @Bunga27 november 2022 00:30
Maar wat is de onderscheidende waarde van het vermelden van msm dan als dat niet een punt is dat Yzord wilt maken? Het verwijzen naar msm is juist iets wat constant gebruikt wordt door complotdenkers om aan publicaties in diskrediet te brengen.

Ook alternatieve media zijn overigens in te delen in rechts of links georiënteerd, lezen/luisteren/zien elkaars werk en uiten zich op gelijkaardige wijze als ze op dezelfde lijn zitten. De gedachte er achter is precies hetzelfde. Alle media, of het nu een grote krant is of een vlogger, publiceren over dat wat lekker ligt bij het wereldbeeld van het beoogde publiek. Niet omdat dat afgesproken is, maar omdat dat is wat gevraagd wordt door het publiek, dat levert de meeste views op.

Geen complot voor nodig, net als jij al aangeeft in jouw comment mbt de gelijkaardige overeenstemming.
robindemey @versc04926 november 2022 09:47
Het is MSM niet MSN.
Vraag me wel af welke media er nog concurreert. Ze zijn bijna allemaal in dezelfde handen 😂
versc049 @robindemey26 november 2022 09:48
Haha.... je hebt gelijk. Ik pas het even aan,
Was idd niet zo'n handige verschrijving in dit geval ;-)
marapuru @versc04926 november 2022 10:16
Dank hiervoor. Belangrijk punt.
GekkePrutser @Yzord25 november 2022 23:52
Er zullen vast ook wel weer mensen zijn aangenomen. Genoeg die voor hem willen werken. Het klinkt natuurlijk lekker negatief om in de media artikelen te schrijven dat er zoveel mensen zijn ontslagen. Maar er is er niet een die een artikel schrijft hoeveel er zijn aangenomen.
In twee weken tijd neem je niet in een keer duizenden mensen aan, en die zijn ook niet meteen productief. Zelfs als er wat mensen zijn aangenomen dan komt dit gewoon op het bord van de overgebleven bestaande werknemers.
Als visionair zal hij vast wel in hebben gezien dat er mensen 'gaan lopen' om een statement te maken om hem in een verkeerd daglicht te zetten.
Om hem in een verkeerd daglicht te zetten heeft deze 'visionair' aan zichzelf genoeg :P

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 13:39]

TwiekertBOB @GekkePrutser26 november 2022 04:32
Ik kan me niet voorstellen dat je voor een android app, Iphone app en webversie van Twitter duizenden mensen nodig hebt om te kunnen ontwikkelen.

Als ik het ruim inschat dan denk ik 10 man per onderdeel, dus 30 man.
JTW @TwiekertBOB26 november 2022 06:55
🤣🤣🤣 ik weet niet of je serieus bent maar volgens mij vergeet je wat kritieke infrastructuur die deze 3 clients nodig hebben.
TwiekertBOB @JTW26 november 2022 12:45
Voor een development team???
JTW @TwiekertBOB26 november 2022 13:26
Ik begrijp je vraag niet maar ik zal wat dingen opnoemen die twitter complex maken. Ok, daar gaan we.

Ads: twitter haalt inkomsten uit advertenties en bied een ads platform aan waarbij miljoenen bedrijven advertenties kunnen inkopen, zoekwoorden en target audiences kunnen samenstellen. Er is een real-time bidding engine die voor elke pageview selecteert welke advertenties er getoond moeten worden. Naast de engine is er ook een complete admin omgeving nodig waarin naast alle huis-tuin-en-keuken bedrijfjes ook de grote bedrijven van deze wereld hun ads moeten kunnen beheren. Die grote bedrijven hebben vaak customizations in hun pricing bedongen waar je als developer gek van word.

Developer platform: twitter onderhoud allerlei APIs voor hun diensten. Ze bieden bijvoorbeeld een "sign-in with twitter" openid api. Al deze APIs moeten worden gemaakt, onderhouden, gedocumenteerd, etc. Zie https://developer.twitter.com/en/docs

Content moderation: elk social media bedrijf in de wereld vecht tegen spam, kinderporno en andere ongewenste content. Hier worden allerlei machine learning toepassingen in gebruikt. Daarnaast heel veel admin panels voor de human moderators die heel veel gevoelige data veilig moeten kunnen verwerken. Gigantisch complex.

De clients voor Android, iOS en web ondersteunen duizenden verschillende apparaten. Als je software daarop draait op grote schaal loop je tegen allerlei bugs op.

De twitter database: het maken van een timeline per twitter gebruiker is mega complex. Je kunt hier al lang geen standaard databases meer voor gebruiken, er is een custom global database gebouwd die overal in de wereld snel je tweets tevoorschijn kan toveren. Wat lastig is is bijvoorbeeld de mega populaire accounts, als iemand als Trump of Musk tweet, dan moet die tweet binnen seconden op de timelines van miljoenen mensen terecht komen. Erg lastig.

CDN: twitter host ook plaatjes, geluid en video. Hiervoor gebruiken ze voor zover ik weet hun eigen globale infrastructuur met tientallen datacenters en petabytes aan opslagruimte. Iemand moet ervoor zorgen dat er genoeg capaciteit is, dat de hardware 24/7 werkt, dat er fallbacks zijn bij storingen, DDOS'en, etc. Er moet heel veel infrastructure automation worden gebouwd.

Dit is alleen wat ik als buitenstaander kan zien, er zijn ongetwijfeld nog veel meer coole dingen gaande binnen twitter, en er is meer dan genoeg werk voor duizend+ developers, operations engineers, designers, product managers, QA, etc.
Verwijderd @JTW27 november 2022 16:38
Goede reactie, Het is stil aan de overkant.
NLkaiser @JTW26 november 2022 08:08
En data analysten, mensen die algorithms maken, en vergeet vooral de security officers niet

https://techcrunch.com/20...-gdprs-one-stop-shop/amp/
Accretion @JTW26 november 2022 08:10
Een blik AWS servers?

De core van Twitter; berichtjes publiek posten en lezen; is niet zo spannend.

Ja, je hebt wat knappe koppen nodig om er voor te zorgen dat je de miljoenen berichten op een nette manier verdeelt.

Maar 7500 man personeel, is nogal wat.
JTW @Accretion26 november 2022 11:08
Een blik AWS Servers? Niet zo spannend? Sorry maar dit klinkt alsof je echt geen idee hebt waar je het over hebt.

7500 FTE is heel veel, maar je hebt echt een flinke groep engineers nodig om iets als twitter te bouwen, te onderhouden en te innoveren. De inefficientie en het "vuur" verdwijnt natuurlijk langzaam, zoals elke organisatie dichtslibt na verloop van tijd. Wat dat betreft is het flink opschudden van een bedrijf niet zo'n gek idee, en zul je met een flink kleinere groep nog heel veel voor elkaar kunnen krijgen. Maar 30 mensen en een blik AWS servers, kom op 🤣🤣
ToolkiT @JTW27 november 2022 17:36
En twitter draait niet op AWS maar op hadoop..
https://blog.twitter.com/...ture-behind-twitter-scale
en "a network with POPs on five continents and data centers with hundreds of thousands of servers."
Dat is niet iets dat je met 30 man in de lucht houd.. laat staan onderhoud en nieuwe features ..

Ze maken wel gebruik van Amazon CloudFront trouwens https://press.aboutamazon...ovider-to-serve-timelines

En Google's GCP: https://www.datacenterkno...e-cloud-better-cope-scale

[Reactie gewijzigd door ToolkiT op 22 juli 2024 13:39]

TwiekertBOB @JTW28 november 2022 07:29
Hij heeft gelijk. Het ging mij om development teams. Infra is iets heel anders. Scaling heeft bij ons 0 impact op feature development.
JTW @TwiekertBOB28 november 2022 22:20
Zo simpel is het m.i. niet, de scheiding tussen Dev en Ops / Infra vervaagt op zulke schaal. Natuurlijk, fysieke servers ophangen in het data center en fans vervangen is klassieke infra, maar als infrastructure engineer bij twitter werk je aan innovatieve software die nodig is om een hyperscale database te blijven doorgroeien. Elke orde van grootte heeft een ander soort oplossing nodig.
TwiekertBOB @JTW29 november 2022 07:26
Met die schaal heb ik zelf niets te maken, onze oplossingen zitten in de cloud en dan is scalen niet meer dan een klik. Maar ik mag toch hopen dat er niet een release van software nodig is als er gescaled moet worden?

[Reactie gewijzigd door TwiekertBOB op 22 juli 2024 13:39]

avlt @TwiekertBOB26 november 2022 09:37
Waarom klop jij niet even een alternatief voor Twitter in elkaar? Als het met 30 man lukt, dan zou het jou toch ook in een maand tijd wel alleen lukken?
TwiekertBOB @avlt26 november 2022 12:48
Je vergeet: Er staat al wat. Dus er hoeft enkel te worden uitgebreid.

Daarnaast: De code is echt niet zo ingewikkeld in de basis. Het wordt alleen lastig als we het hebben over algoritmes.

En ik spreek uit ervaring. Met 30 man kom je echt een heel eind.
kabelmannetje @TwiekertBOB27 november 2022 20:48
Lijkt mij sterk dat jij uit ervaring spreekt hoe de front - en backend van Twitter werkt. Maar ok, ik hoor hier wel meer beweringen.
TwiekertBOB @kabelmannetje28 november 2022 07:28
10 jaar ervaring, maar of jij dat gelooft: I don't care.
kabelmannetje @TwiekertBOB28 november 2022 08:24
Ok, dus jij claimt dat je 10 jaar ervaring hebt bij Twitter. Graag bewijs hiervoor, dat geloof ik inderdaad niet.
TwiekertBOB @kabelmannetje28 november 2022 09:12
Dat zeg ik niet. 10 jaar ervaring als developer.
kabelmannetje @TwiekertBOB28 november 2022 14:57
Dus jij hebt precies 0 ervaring hoe de techniek van Twitter werkt. Welke kennis van technische problemen, scaling, failover, clouds, balancing, development, custom libraries, etc van Twitter heb jij precies?
TwiekertBOB @kabelmannetje28 november 2022 18:20
Ik ga niet meer antwoorden, want je leest niet wat ik schrijf.

Ga dan lekker reageren op nu.nl.
kabelmannetje @TwiekertBOB30 november 2022 16:14
Ik lees wel degelijk wat jij zegt. Alleen, jij hebt exact NUL ervaring in technische achterond van Twitter.
TwiekertBOB @kabelmannetje30 november 2022 17:41
En jij hebt nul ervaring met development teams in scalable applications.
kabelmannetje @TwiekertBOB2 december 2022 12:29
Dat claim ik ook niet, wat wil je nu precies duidelijk maken?

Opnieuw, jouw claim dat jij weet hoe Twitter werkt, kan je niet onderbouwen. Jij hebt geen idee welke problemen men tegenkomt.
TwiekertBOB @kabelmannetje2 december 2022 16:03
Ik spreek vanuit mijn ervaring als software developer. Ik reageer op een item dat gaat over softwaredevelopment bij Twitter.

Jij praat zonder enige kennis en durft te beweren dat scaling van invloed is op de development van features bij softwaredevelopment.

Daarmee toon je aan dat je totaal geen kennis hebt op dit onderwerp, maar je zit te reageren op mijn berichten alsof dat wel zo is. Geen idee wat jij hier doet op Tweakers, maar ga alstublieft naar een site als nu.nl.
kabelmannetje @TwiekertBOB2 december 2022 16:17
Hoe kom je erbij dat ik geen kennis heb? Ik heb 10 jaar als technisch projectleider in digitalisatie overheid gewerkt.

Alleen, ik beweer niet dat ik alle ins en outs van andere projecten, laat staat grote internationale bedrijven ken. Het verschil is, jij claimt dat jij dat wel kan. Maar, dat is jouw gebrek.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 13:39]

TwiekertBOB @kabelmannetje2 december 2022 16:19
Ik heb nergens iets geclaimd. Enkel dat ik ervaring met softwaredevelopment hebt,

Ik heb ook ervaring met IT van de overheid en jouw ervaring geeft mij geen indruk dat je nu opeens kennis hebt. Als IT ergens stroperig is, qua organisatie en infrastructuur, dan is het wel bij de overheid.

Je hebt waarschijnlijk wel veel ervaring met vergaderen.
kabelmannetje @TwiekertBOB2 december 2022 16:22
Opnieuw, warom claim bij dat ik geen enkele ervaring met software development heb? Terwijl ik dit n.b. als technisch projectleider aanstuurde.

En, opnieuw heb jij het mis. Ik werkte daarvoor n.b. in het software-team. Dit is de 2de maal dat jij afgaat.

Opnieuw, jij hebt niet kunnen overtuigen dat jij verstand hebt van interne technische zaken van Twitter.

Verder communicatie met iemand die vanalles loopt te verzinnen, heeft wat mij betreft geen zin en ik zie er ook geen meerwaarde in.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 13:39]

TwiekertBOB @kabelmannetje2 december 2022 16:27
Eindelijk!

Nu begrijp ik waarom het bij de overheid totaal niet opschiet met digitalisatie.

Je vindt het vooral leuk om jezelf te horen en roept erg snel dat je gelijk hebt,
kabelmannetje @TwiekertBOB2 december 2022 21:50
Oei, afsluitend met een drogreden nog wel. Jammer, jouw argumenten dat je het allemaal zo goed weet binnen Twitter, vallen langzaam toch wat tegen.

Feit is dat jij de digitale overheid (Nederland behoort bij de koplopers in de wereld), mij uiteindelijk een pluim geeft, laat zien dan je van deze materie ook weinig verstand hebt. Maar lekker blijven programmeren en vooral niet verder kijken.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 13:39]

TwiekertBOB @kabelmannetje4 december 2022 12:30
Typisch overheid: Je belooft iets en dan doe je het toch niet.
kabelmannetje @TwiekertBOB5 december 2022 10:06
Kan je aangeven welke digitale projecten waar ik onderdeel van was, destijds mislukt zijn? Ben heel benieuwd naar al jouw kennis rond deze materie.
TwiekertBOB @kabelmannetje5 december 2022 11:59
Kun jij dat wel? Klanttevredenheid is meestal niet iets waar de overheid onderzoek naar doet bij IT projecten.

Zo weet ik uit eigen ervaring dat soms gewoon een testomgeving wordt opgedoekt zonder de connecting party daar van op de hoogte te brengen.

Dat soort onprofessionele acties.
kabelmannetje @TwiekertBOB5 december 2022 14:40
Opnieuw, kan je aangeven welke projecten

- mislukt zijn
- klanttevredenheid onvoldoende was, terwijl juist burgers in het algehele ontwerp en oplevering betrokken waren.
- bewijzen dat testomgeving opgedoekt is, voor de connecting party. Naar mijn weten is er altijd staging, test en productie bij mijn projecten aanwezig. Opnieuw, graag bewijs hiervoor dat ik het onjuist had.
TwiekertBOB @kabelmannetje5 december 2022 17:18
Opnieuw:
- Kun jij dat wel?
- Klanttevredenheidsonderzoeken overleggen

Als je dat kunt, dan geef ik je het voorbeeld van de testomgeving.
kabelmannetje @TwiekertBOB5 december 2022 20:07
Opnieuw, graag bewijzen wat jij claimt.

Natuurlijk ga ik geen vertrouwelijke informatie doorsturen, ben je helemaal bezopen.

Ik heb jouw totaal ongefundeerde claims zonder onderbouwing inmiddels wel gehoord. En dus reageer ik niet meer.
TwiekertBOB @kabelmannetje6 december 2022 07:06
Opnieuw: Graag bewijzen wat jij claimt.

Natuurlijk ga ik geen vertrouwelijke informatie doorsturen, ben je helemaal bezopen.

Ik heb jouw ongefundeerde beschuldigingen inmiddels wel gehoord, maar ik wacht nog steeds op bewijs.

Of moet je eerst een overleg inplannen?
kabelmannetje @TwiekertBOB6 december 2022 09:03
Jij hebt helemaal geen verstand van internet-zaken. Jij hebt alles bijelkaar gelogen, grote fantast.
TwiekertBOB @kabelmannetje6 december 2022 12:16
Kun je die beschuldiging onderbouwen?

Tot nu toe heb ik nog geen enkele onderbouwing gezien van je claims.
kabelmannetje @TwiekertBOB6 december 2022 15:04
Ik hoef niks te onderbouwen want dat doe jij na herhaaldelijk vragen, ook nooit. Dus, jouw logica volgen zal je niet vreemd vinden.

Opnieuw, jij liegt alles bijelkaar, jij hebt geen enkel verstand van internet-zaken. Je bent een grote fantast!
TwiekertBOB @kabelmannetje6 december 2022 15:37
Blablabla.

Het lijkt wel een overleg bij de een overheidsinstantie.
kabelmannetje @TwiekertBOB6 december 2022 16:28
Even jouw claims op een rij. Zonder onderbouwing.

- Jij claimt de technische knowhow van wat bij Twitter speelt, te kennen. Er volgt geen bewijs.
- claimt dat bij projecten digitale overheid geen burgerpanels betrokken zijn. Volgt geen bewijs.
- mijn projecten rond digitale overheid, mislukt zijn. Er volgt geen bewijs.
- dat testomgevingen opgedoekt worden. Geen bewijs.
- claimt dat deze projecten alleen maar beloven en niks doen. Geen bewijs.

Ik heb de andere helft van jouw claims maar genegeerd. Opnieuw, graag bewijs voor deze.claims.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 13:39]

TwiekertBOB @kabelmannetje6 december 2022 17:54
-1 Nergens geclaimd. Is het gevolg van een kronkel in je hoofd (vermoedelijk)
-2 nergens geclaimd. Ik heb wel wat anders geclaimd en daar wil ik ook bewijs voor leveren, maar pas als jij bewijs van jouw kant hebt geleverd.
-3 ALLE projecten bij de overheid mislukken. Meestal noemen ze het zelf geslaagd en volgt er een nieuw project bovenop. Honderden miljoenen verdwijnen daar.
-4 Zie 2
-5 Zie 3.
kabelmannetje @TwiekertBOB7 december 2022 18:23
Nou, veel succes meneer de fantast.

Ga ik nu even mn rijbewijs vernieuwen. Online. Iets wat volgens jou onmogelijk is. Ach, waarom type ik dit eigenlijk.

[Reactie gewijzigd door kabelmannetje op 22 juli 2024 13:39]

TwiekertBOB @kabelmannetje8 december 2022 07:29
Wederom een claim die ik nergens gemaakt heb.

Jij houdt je niet aan je eigen claims. Bijvoorbeeld de claim dat je zou stoppen met reageren.
kabelmannetje @TwiekertBOB8 december 2022 18:39
Hoe kan ik mijn rijbewijs online verlengen, als "ALLE projecten bij de overheid mislukken. "?
TwiekertBOB @kabelmannetje8 december 2022 19:02
Als een project 3 keer zo lang duurt en/of 3 keer zoveel kost, dan vinden we in het bedrijfsleven dat je niet geslaagd bent.

Het project is dan mislukt.

Hoeveel gemeente doen dat online verlengen al? Wat is de succesrate? wat waren de kosten, de planning?

Nu ga ik zelf twijfelen of je wel echt projectleider bent geweest.
kabelmannetje @TwiekertBOB9 december 2022 13:07
Bij mijn gemeente werkt een rijbewijs verlengen uitstekend. Hier heb ik destijds aan gewerkt. Binnen budget, etc.

Opnieuw, het is treurige onzin die jij loopt te verkopen.
TwiekertBOB @kabelmannetje9 december 2022 13:12
https://beroepseer.nl/blo...r-mislukte-ict-projecten/

https://www.techzine.nl/b...n-mislukte-ict-projecten/

https://www.ictinformatie...t-it-project-bij-overheid

Wat een onzin verkoop ik toch.
kabelmannetje @TwiekertBOB10 december 2022 08:41
Dit gaat slechts om enkele van de vele projecten. Opnieuw, graag bewijs dat alle ICT-projecten van overheid falen. Zelf ben ik betrokken geweest bij vele tientallen projecten rond de Digitale Overheid, van ontwikkeling tot oplevering. Deze werden allemaal door leveranciers en ontwikkelaars, op tijd en werkend, afgeleverd.

En nee, bij de testomgeving werd niet de stekker uitgetrokken, zoals jij weer eens claimt.
TwiekertBOB @kabelmannetje10 december 2022 09:18
Check Digipoort maar eens. Daar hebben ze toch echt de testomgeving opgeheven. Dus nieuwe partijen die willen aansluiten hebben daar een probleem.

En er is een verschil tussen wat de overheid ziet als geslaagd en wat de klant ziet als geslaagd. Neem nu je rijbewijsverlenging. Bij ons in de buurt geen enkele gemeente die dat ondersteunt, Maar volgens jou toch geslaagd.

Dat zegt al genoeg over wat jullie zelf geslaagd vinden.
kabelmannetje @TwiekertBOB10 december 2022 14:03
Dus, digipoort is de digitale (lokale) overheid? Mijn gemeente werkt dus niet? Het is, ondanks vele jaren uitstekend draaien, gefaald?

Doe niet zo onnozel zeg.
TwiekertBOB @kabelmannetje10 december 2022 14:15
Kijk, je vroeg om bewijs. Ik geef het en dan draai je er weer omheen.

Net als de overheid altijd doet.

Je past er goed tussen zou ik zeggen.
kabelmannetje @TwiekertBOB10 december 2022 15:52
Opnieuw, maak eens aannemelijk dat alle digitale projecten van de overheid falen. Hoe vaak moet ik dat nog vragen om te onderbouwen?
TwiekertBOB @kabelmannetje10 december 2022 17:39
Ik heb dat al gedaan, net als dat ik heb aangegeven dat de overheid testomgevingen uitfaseert zodat klanten niet meer goed kunnen aansluiten.

Maar dat is bij jou besteedt aan dovemansoren. Daarom pas je zo goed bij de overheid. Ik werd daar gek: je wordt continu tegengewerkt als je iets vooruit probeert te komen. Eerst overleg etc.

En maar doorgaan, zonder enig resultaat. Net als dit gesprek met jou. Typeert jou.
kabelmannetje @TwiekertBOB10 december 2022 18:25
Nee, dat hebe niet gedaan. Heb je die linkjes van je überhaupt wel gelezen?

Opnieuw, graag aannemelijk maken dat alle ICT-projecten van de overheid falen.

Graag aannemelijk maken dat de overheid testomgevingen uitzet (dus niet anekdotisch).

Graag aannemelijk maken waarom als gemeente A uitstekend online verlengen rijbewijzen kan verwerken, dat schuld is van de "overheid" dat gemeente B dit niet op orde heeft.

Graag aannemelijk maken waarom diverse projecten die ik draaide rond digitale overheid, gefaald hebben.

Graag aannemelijk maken dat ik geen verstand van development heb, terwijl ik zoals als developer als later, projectleider was.

Graag aannemelijk maken waarom ik "een ambtenaar" ben. Ik was immers als externe op contractbasis aangesteld.
TwiekertBOB @kabelmannetje10 december 2022 19:51
Je maakt dit zelf allemaal al aannemelijk, dat hoef ik niet te doen.

Als je als externe bij de overheid gaat werken dan ben je gewoon een ambtenaar. Anders kun je het daar niet volhouden.

Dus zelfs dat heb je zelf al aannemelijk gemaakt.
kabelmannetje @TwiekertBOB10 december 2022 19:55
Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Jij claimt iets, dus jíj toont aan. Niet andersom.

Opnieuw, ik was niet in dienst en dus géén ambtenaar. De overheid heeft zoveel externen in dienst rond dit project. Zo ook een development team.

Maar goed, jij als totale leek op dit en anderen gebieden, wel aangetoond dat je beter de nerd kan uithangen, dan een volwassen gesprek op inhoud te voeren.

Einde gesprek.
TwiekertBOB @kabelmannetje11 december 2022 10:37
Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Jij blijft reageren en doet net of mijn bewijzen geen bewijs zijn.

Dan kun je niet zomaar einde gesprek roepen als een klein kind. Misschien gaat dat bij de overheid wel zo, waar het stikt van spookambtenaren en andere niets uitvoerende, veel geld ontvangende partijen, maar zo gaat het niet in de grote mensenwereld.

Jouw claims dat mijn bewijzen geen bewijs zijn heb je nog niet aan kunnen tonen.
TwiekertBOB @avlt10 december 2022 19:52
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parler

30 werknemers.
avlt @Yzord26 november 2022 12:16
Er zullen vast ook wel weer mensen zijn aangenomen.
Vrijwel de volledige HR-department is de laan uitgestuurd, wie gaat die mensen aannemen? En wie van de overgebleven developers zou nieuw aan te nemen developers moeten beoordelen/inwerken?

Die paar 'hardcore'-developers die over zijn, zijn druk bezig zich in te werken in de huidige code en het trachten te implementeren van de dagelijks veranderende ideetjes van Chief Twit. Vandaag gaan we veelkleurige vinkjes implementeren, morgen gaan we ze allemaal weer een ander kleurtje geven.
eboellie @Yzord26 november 2022 05:14
de msm...

je kunt je ook baseren op zijn acties ipv "de msn" op de schuld te geven. En die getuigen zoals de oorspronkelijke reactie schrijft niet van menselijkheid maar van "commercialiteit" na een blufactie.

Is tweakers onderdeel van de msn?
robindemey @eboellie26 november 2022 09:50
Ja, onderdeel van dpg. DPG beheert zowat alle grote media in België en Nederland:
https://nl.wikipedia.org/wiki/DPG_Media
eboellie @robindemey26 november 2022 16:35
als het onderdeel is van een media bedrijf is het tegelijkertijd mainstream media?
robindemey @eboellie27 november 2022 11:02
Verklaar me hoe dat niet het geval zou zijn?
Je ziet trouwens duidelijk de neerwaartse trend sinds ze onderdeel zijn van dpg.
eboellie @robindemey27 november 2022 13:50
Je draait de bewijslast om.

iets is van een commerciele partij en kan mainstream zijn. Maar iets kan ook van een commerciele partij zijn en niche.

Iets is mainstream als het voldoet aan een definitie of semantiek. Zo simpel is het.
robindemey @eboellie28 november 2022 01:20
Je vraag was of tweakers onderdeel is van de msm.
Aangezien DPG msm is, en tweakers onderdeel is van DPG, is tweakers onderdeel van msm.

Ik heb niet gezegd dat tweakers.net msm is.
Timmiejj @eboellie28 november 2022 09:27
Je begrijpt verkeerd wat mensen bedoelen met mainstream media, maintstream media zijn journalisteren, maakt niet zoveel uit voor wie ze werken. 'alternatieve media' zijn mensen die 'onderzoek' doen op youtube 8)7
Verwijderd @Yzord26 november 2022 16:05
Vanaf dat je 'msm' typt is het bericht niet meer serieus te nemen natuurlijk. Wel zonde.
Wolfos @Sjeefr25 november 2022 23:22
IT is iets anders dan ontwikkeling.
shifter @Wolfos26 november 2022 02:16
Sprekende vanuit een developer rol: veel succes gewenst met dit aan de rest van de wereld duidelijk te maken. Ik ben invariabel gevraagd om printer problemen, vuile toetsenborden en facebook op te lossen omdat ik “iets met de computer doe”. IT is de minst vermoeiende geuzennaam.
kx22 @shifter26 november 2022 20:06
en kon je het oplossen? :'(
Guru Evi @Stukfruit26 november 2022 01:59
De grootste klanten voor zulke dienst is toch bedrijven, die werken dus minder gedurende het weekend, je hebt dan 2 dagen om problemen op te lossen.
torp @Stukfruit26 november 2022 11:13
Op vrijdag een product of zelfs maar een nieuwe feature introduceren betekent vaak dat je werknemers in het weekend gaan doorwerken.
Maandag dan maar?
Timoo.vanEsch 25 november 2022 23:09
Ik zou het fantastisch vinden als de "average Twitter User" iemand wordt zoals ik, die ettelijke malen per week via een link op een tweet wordt gewezen, even aanklikt, al-dan-niet reageert en die MySpace/Friendster site weer verlaat. Met als gevolg dat Twatter verdwijnt in de stratosfeer, in plaats van Musk naar Mars.

Alhoewel, on second thought: Ik had liever gezien dat Musk naar Mars vertrok dan dat Mars zijn/haar/het sponsorship van Twatter opgaf...
hongmietje @Timoo.vanEsch26 november 2022 14:08
Kleine tip, Twitter spel je met een “i”; Twatter is dus onjuist.
Verwijderd @Timoo.vanEsch27 november 2022 16:24
Ik had liever gezien dat Musk naar Mars vertrok.
Hebben die inwoners van Mars net zo hard hun best gedaan om "verscholen" te blijven, hun planeet onherbergzaam te laten lijken zodat die koloniserende aardbewoners niet "op bezoek komen"... krijgen ze het "tofste" exemplaar van de aarde in de mik geschoven. Jeeeejjj... ;( En met een beetje geluk ook nog Trump erbij of andere recente beste exemplaren van de mensheid. :'(

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:39]

Verwijderd 26 november 2022 11:09
Het mooie is dat de adverteerders op Twitter met hun voeten stemmen. Het wordt nu duidelijk of Elon gewoon een raskapitalist is, of dat zijn ideeën de overhand gaan krijgen en hij Twitter ziet als een megafoon en het hem niks kan schelen wat het doet met de commerciële levensvatbaarheid van het platform.

https://www.mediamatters....tters-top-100-advertisers
pverrips @Verwijderd27 november 2022 14:48
Ik denk dat 'raskapitalist' zijn en ideeën verspreiden zoals Elon Musk geen tegenstelling zijn.
Volgens mij hebben we al eerder gezien dat ideeën van deze man redelijk onverwacht toch commercieel interessant werden. Ik denk dan vooral aan Tesla.
Steeffoon 25 november 2022 22:42
Dat Elon Musk maar snel daar mag vertrekken...
wat maakt hij er een zootje van. Het wordt er voor de 'normale' Twitteraar niet duidelijker op waar welk vinkje voor gaat dienen.
GekkePrutser @Steeffoon25 november 2022 23:56
Hij kan niet vertrekken. Hij is immers eigenaar nu.

Hij kan het verkopen of iemand anders aanstellen (waar hij zich ongetwijfeld mee zal bemoeien) maar vertrekken is niet aan de orde.

Gelukkig houdt zijn obsessie met Twitter hem van het zich bemoeien met bedrijven die wel goede dingen doen zoals SpaceX :)
SCIxX @GekkePrutser26 november 2022 04:37
Zijn bemoeienis heeft SpaceX wel gemaakt wat het is.
FranzFerdiNaN @SCIxX26 november 2022 11:11
Moh. Alles wijst meer op dat het ondanks zijn bemoeienis is wat het is, niet dankzij. Zelfde bij Tesla. Musk is goed in 1 ding: hype creëren. Dat is nuttig maar laten we niet doen alsof hij zelf raketten ontwikkeld. En nu hij Twitter persoonlijk bezit blijkt wel hoe incompetent hij is als hij geen mensen heeft die het daadwerkelijke werk doen en zijn idiote ideeen in toom kunnen houden.
Verwijderd @SCIxX26 november 2022 16:07
Blijkbaar heeft de propaganda zijn werk goed gedaan.
kabelmannetje @GekkePrutser27 november 2022 20:51
Musk kan wel degelijk vertrekken. En de investeerders met 15 miljard aan puinhopen en afschrijvingen aan Twitter opschepen.
GekkePrutser @kabelmannetje27 november 2022 21:00
Investeerders? Als ik het goed begrepen heb is Musk nu toch de enige eigenaar? Ik had begrepen dat hij alle aandelen heeft gekocht.
kabelmannetje @GekkePrutser27 november 2022 21:13
Nee, dat heb je dus niet goed begrepen. Musk heeft eigen geld PLUS 15 miljard van investeerders in Twitter gestort. https://www.cnbc.com/2022...al-face-hefty-losses.html
GekkePrutser @kabelmannetje27 november 2022 21:23
Oh okee, verkeerd begrepen, bedankt!

Wel vreemd want hij heeft op zich meer dan genoeg geld voor zo'n overname.
kabelmannetje @GekkePrutser27 november 2022 22:15
Musk is natuurlijk niet gek. Als hij geld van anderen kan krijgen en zij het bijbehorende risico dragen, is dat uiteraard te prefereren.
robindemey @GekkePrutser26 november 2022 09:53
Hij is en blijft chief designer van SpaceX hoor.
Verwijderd @robindemey26 november 2022 16:08
Designer van proefbuisbabies wel ja.
robindemey @Verwijderd27 november 2022 11:01
Lol. Jouw belachelijke opmerking krijgt een +1, terwijl mijn op feiten gebaseerd bericht niet.

Zo zie je maar waar het naartoe gaat met Tweakers fe laatste tijd 😂
Verwijderd @robindemey27 november 2022 11:49
Het is nochtans een aanwijsbaar feit dat al de kinderen van Elon in vitro verwekt zijn, waar het eerste door Elon ontworpen deel van Space X nog ontdekt moet worden...
robindemey @Verwijderd28 november 2022 01:16
Wie Musk al langer volgt, weet dat hij een groot aandeel heeft in het engineering-gedeelte van SpaceX.

https://observer.com/2021...e-design-engineer-rocket/
Sannr2 @robindemey28 november 2022 04:55
Als dat zijn grote aandeel beschrijft… Er staat niet echt een bijdrage beschreven die hij deed aan de engineering kant, enkel dat ie zich er mee bemoeit. Dat zal wellicht eerder een last dan een bijdrage zijn. Ik zou er niet vanuit gaan dat hij werkelijk iets bijdraagt aan de engineering kant, als je hem hoort spreken hoor je duidelijk geen techneut spreken, maar een entrepeneur. Het is een beetje vergelijkbaar met hoe Trump ging strijken met de eer van het ontwikkelen van een coronavaccin (“Iemand zei dat ze het het Trumpcine moeten noemen”)

Kan je iets technisch noemen dat Musk bedacht zou hebben aan een raket? Dus niet “dat ze het pointy moeten maken”, maar echt een technische innovatie die hij bedacht?
robindemey @Sannr228 november 2022 07:18
https://youtube.com/shorts/-Br2kN4C7oQ?feature=share

Gewoon al tijdens een interview ziet hij in dat er iets beter kan.
Om dit te kunnen moet je de materie volledig doorgronden.

https://youtu.be/S1nc_chrNQk
Kijk wat Sandy Munro vertelt vanaf min. 6

https://youtu.be/tnBQmEqBCY0
Elon: But actually almost all my time, like 80% of it, is spent on engineering and design. Engineering and design, so it's developing next-generation product. That's 80% of it.
Sannr2 @robindemey28 november 2022 10:15
In dat interview zie ik Tim Dodd die een slimme vraag stelt, en Musk die er daarna mee weg loopt alsof het zijn idee is en hij zelf dat inzicht had. Tim Dodd is ook geen engineer, enkel een enthousiasteling. Die doet ook niet alsof hij een engineer is. Hij had gewoon als leek een slimme vraag.

Die Munro is een enthousiasteling, maar dat zegt niks over de werkelijke kennis van Musk. Musk kan vooral goed de schijn op houden en goed praten, alsof ie het weet. Zoals ie ook deed in dat eerste voorbeeld.

En in je derde voorbeeld is het weer Musk die beweert veel engineering te doen. Hij wil vooral zo de geschiedenis in gaan. Maar laten we realistisch zijn, je kan niet werkelijk als 1 persoon in al die verschillende disciplines een specialist zijn. Hij weet heus wel wat, maar hij is vooral goed om de boel aan elkaar te praten. Dat is ook een belangrijke eigenschap, veel belangrijker voor een CEO. Maar uit niets blijkt dat hij enige echte engineering bijdrage heeft geleverd aan wat dan ook.

Tim Dodd daarentegen wel :)

Maar je gaat een beetje om de vraag heen: "Kan je iets technisch noemen dat Musk bedacht zou hebben aan een raket?"

Dus noem een onderdeel of een systeem. Niet praatjes van een fan over hoe geweldig hij is of Musk zelf die dingen over zichzelf zegt. Maar iets aan de raket dat je kan aanwijzen, dat Musk z'n inbreng was.

Ik denk dat de Cybertruck wel echt Musk z'n idee was. Een beetje zoals een kind fantasievol denkt. Arme engineers die dat dan werkelijkheid moeten maken :)

[Reactie gewijzigd door Sannr2 op 22 juli 2024 13:39]

robindemey @Sannr228 november 2022 12:28
Lol. Dus elke ingenieur bij SpaceX heeft zelf een onderdeel bedacht? Anders is het volgens jou geen ingenieur? Dan lopen er daar weinig ingenieurs rond hoor
Sannr2 @robindemey29 november 2022 09:39
Elke ingenieur kan van elk project aangeven welke onderdelen die aan gewerkt heeft. Bij de een zal dat indrukwekkender ogen dan bij de ander, het kan iets 'simpels' zijn als de schroefjes een milligram lichter maken of iets groots als de beslissing over de vorm van aandrijving, maar elke ingenieur werkt altijd aan iets tastbaars. De koffiedame is geen ingenieur.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Twiter posts van Tom Mueller, ook een belangrijke man binnen SpaceX. Vanuit zijn verschillende posts kan je al direct achterhalen welke onderdelen hij aan gewerkt heeft. En dat leidt ook direct terug naar zijn afstudeerproject. Je creëert niet zomaar uit het niets specialistische engineering kennis. Die bouw je op in de jaren door er voortdurend aan te werken.

Musk heeft twee bachelors, maar is nooit door gegaan voor een master of promotie onderzoek. Hij is breed qua basiskennis, maar geen engineer met diepe specialistische kennis. Dat is ook helemaal niet zijn rol, dus dat is ook prima. Alleen wil hij erg graag doen alsof hij zelf alles bedenkt, dat is het beeld dat hij graag uitdraagt naar iedereen. Maar het verschil met een echte engineer is direct herkenbaar voor iedereen die ook een technische opleiding heeft. Diepte vs breedte, dat is de kern waar het om draait.
robindemey @Sannr230 november 2022 17:25
Ok. Nu snap ik je punt 😛.

Aan de andere kant: veel ingenieurs hebben niet per se de visie om iets 'nieuw' te maken/ontwikkelen. Daar is een visionair als Musk, met een brede kennis en inzicht wel heel handig om die ingenieurs richting en opdracht te geven.

In mijn beleving is dat ook engineering.

Wat versus hoe 😀
hasjee @Steeffoon25 november 2022 23:47
Twitter is leuk als tweede scherm naast de tv.
Ik vind het leuk om verschillende meningen te horen. Links, rechts of Rita (recht door het midden). Zolang mensen hun mening verkondigen zonder gehaat of gescheld vind ik het prachtig.

Daar verandert met geen/1/2/3 vinkjes wat aan.
WhatsappHack
@Steeffoon25 november 2022 23:29
Of je trekt je gewoon geen reet aan van die vinkjes, heel simpel. ;)
GekkePrutser @WhatsappHack27 november 2022 21:02
Inderdaad, daar ben ik het wel mee eens. Die vinkjes zijn niet meer dan wat cosmetische opsmuk. Zelfs met een check erachter.

Je moet gewoon verder kijken dan je neus lang is als je wat geblaat op twitter ziet. Dat de koers van een Lockheed e.d. instortte door een valse tweet met een blauw vinkje is echt paniekvoetbal van de aandelenmarkt.
laptopleon @Steeffoon26 november 2022 23:10
Ik denk dat die varianten vinkjes tegen verschillende prijzen te koop komen. Goedkopere voor ‘kleine’ accounts zoals hobbyisten, duurdere voor bedrijven / professionals. Tja, die investering moet wel terugverdiend worden natuurlijk.
Verwijderd @Steeffoon27 november 2022 16:29
Valt dit ook onder "Pay to Win"?
pbk 25 november 2022 21:44
Gaap... Weer een proefballonnetje?
Johan1995 25 november 2022 21:53
Wat ben ik hier blij mee!
Jaren op gewacht...
Twitter is mijn lust en mijn leven
;)
prop_dynamic 25 november 2022 22:03
Ah Twitter, freedom of speech, zolang het maar Elon is die spreekt.
JDx 25 november 2022 22:12
Ik irriteer me zo erg aan dat gouden vinkje, het is toch goudkleurig? Wat is goud nou voor een kleur.
JanW @JDx25 november 2022 22:55
Net zoals "ik irriteer me aan..." ;)

https://onzetaal.nl/taalloket/irriteren
dura @JDx25 november 2022 22:59
Taalgebruik is heel belangrijk, het is dan ook ‘het irriteert me…’ en ‘ik erger me aan..’.
Of je kan accepteren dat taal altijd in beweging is.

[Reactie gewijzigd door dura op 22 juli 2024 13:39]

jpsch @JDx26 november 2022 11:38
RAL 1036, hopelijk heeft Musk een licentie.
Jerie 25 november 2022 23:24
Het lijkt er op dat hij dusdanig schoon schip wilde maken dat "he's thrown the baby out with the bathwater".

"Painful, but necessary"

Klinkt alsof Musk tot inkeer is gekomen.

Want anders had hij al deze mensen niet moeten ontslaan/wegpesten.

Dan had dit niet zo lang hoeven duren.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.