'Twitter 2.0' krijgt volgens Musk versleutelde dm's en langere tweets

Twitter-directeur Elon Musk heeft wat van zijn plannen gedeeld voor wat hij 'Twitter 2.0' noemt. Onder meer versleuteling in dm's en langere tweets maken deel uit van de plannen voor iets wat hij de 'everything app' is gaan noemen.

Ook noemt Musk 'advertenties als entertainment' als onderdeel van de komende nieuwe versie van Twitter. Musk, die sinds een maand eigenaar is van het sociale netwerk, heeft het al langer over de everything app, een app gemodelleerd naar het Chinese WeChat. WeChat heeft veel functies, van chatten tot aankopen doen, en is daardoor diep verweven in veel aspecten van het dagelijks leven van gebruikers.

Ook video moet deel gaan uitmaken van Twitter 2.0, maar in welke vorm is onbekend. Musk deelde ook gebruikscijfers van Twitter. Vermoedelijk mede door alle ophef rond het bedrijf en de ontslagen van de afgelopen maand is het aantal gebruikers net als het gebruik van Twitter iets hoger dan daarvoor. Het aantal nieuw aangemaakte accounts is gestegen met 66 procent ten opzichte van een jaar geleden en komt uit boven de twee miljoen. Hoeveel daarvan echt van mensen zijn en hoeveel bots en spamaccounts ertussen zitten, is onbekend. Het aantal actieve, dagelijkse gebruikers is gestegen van ongeveer 240 miljoen naar iets meer dan 250 miljoen.

Intussen heeft Twitter ook een rechterlijk bevel in Ierland gekregen om het ontslag van een medewerker terug te draaien. The Irish Times schrijft dat de vrouw geen 'ja' klikte op de vraag om met een 'hardcore'-mentaliteit bij Twitter te blijven werken. Zij betoogt dat de ontslagvergoeding niet in lijn ligt met haar contract en een Ierse rechter gaf haar daar gelijk in. Zij moet daarom weer toegang krijgen tot haar accounts, maar Twitter heeft daar voor zover bekend nog geen gehoor aan gegeven.

Musk is een maand geleden eigenaar geworden van Twitter en heeft sindsdien een aantal ontslagrondes doorgevoerd. Het aantal vaste medewerkers daalde van meer dan 7500 naar ongeveer 2000, terwijl het aantal ingehuurde krachten ook fors afnam.

Musk: Twitter 2.0Musk: Twitter 2.0

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-11-2022 09:30
219 • submitter: Retrospect

28-11-2022 • 09:30

219

Submitter: Retrospect

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Reacties (219)

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Afwezig 28 november 2022 09:41
Tsja, ik gebruik Twitter al een hele tijd en heb Musk in het verleden best amusant gevonden. Ergens geloof ik ook wel dat hij er iets moois van kan maken, maar het schuurt bij mij inmiddels wel. Hij associeert zich openlijk met extreem rechtse figuren, schaart zich achter Russische belangen in de oorlog in Oekraïne en gisteren nog gebruikt hij stereotypen om commentaar te geven op een Joodse Amerikaan. Ik zie mezelf echt niet als “woke” maar inmiddels is mij wel duidelijk dat Musk niet bij mijn wereldbeeld past. Ik ben echt bang dat hij Twitter om gaat toveren in een plaats waarin het verspreiden van haat de boventoon voert, want daar is hij zelf al goed mee op weg.
OmgItsKoen @Afwezig28 november 2022 09:49
Ben het grotendeels met je eens, maar hoezo schaart hij zich achter Russische belangen? Hij heeft toch Starlink beschikbaar gemaakt voor het Oekraïense leger?
Afwezig @OmgItsKoen28 november 2022 10:11
Starlink is inderdaad beschikbaar gesteld voor het Oekraïense leger, maar daar wordt inmiddels ook gewoon keurig voor betaald. Laatst zijn er ook heel wat terminals uitgeschakeld omdat de rekening niet betaald was. Verder vind ik dat je dingen in perspectief moet zien; je kan dan wel CEO bij een bedrijf zijn wat een dienst levert aan Oekraïne, maar als je vervolgens de positie inneemt dat Oekraïne zijn grondgebied af moet staan aan Rusland ben je moeilijk als echte partner te zien.

Afwezig in ''Twitter 2.0' krijgt volgens Musk versleutelde DM's en langere tweets'
Afwezig @HellFury28 november 2022 13:31
We dwalen af, het ging over Musk en Twitter en nu gaat het ineens over Oekraïne. Maar vooruit:

Als je het herverdelen van Oekraïne een oplossing vindt, ben ik van mening dat je het probleem niet snapt. Het probleem is niet Oekraïne. Oekraïne maakt alleen maar gebruik van het (volledig democratisch gelegitimeerde) zelfbeschikkingsrecht om te kiezen met welke politieke koers het vaart. In jouw redenatie is Oekraïne een de-facto kolonie van Rusland, aangezien je Oekraïne het recht ontzegt om eigen allianties te vormen.

Het probleem is dus niet Oekraïne, maar Rusland wat elke zoveel jaar een oorlog start om het grondgebied uit te breiden (Georgië 2008, Oekraïne 2014 t/m heden). Als we dan toch praten in termen van oplossingen lijkt het opdelen van Rusland mij een veel kansrijkere voor vrede op lange termijn.
DeMolT. @Afwezig29 november 2022 08:13
Het gaat er niet zozeer om wie gelijk heeft ben ik bang, ja Rusland is verkeerd bezig, maar veel opties zijn er niet om dit nu nog op te lossen.
Je kunt dit óf volledig laten escaleren óf je zult een compromis moeten sluiten met Rusland.
Ik denk dat Musk hier ook op doelt, de uitslag zal uiteindelijk waarschijnlijk hetzelfde zijn, maar dan met meer doden.

Zelf hoop ik dat het Oekraïne lukt, maar ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in...

Wat betreft Musk, niemand heeft ooit gezegd dat die man ook maar enige vorm van tact heeft, hij is socially awkward en heeft dus een vreemde manier van zich uiten...ik denk dat dat meer het probleem is. Met als gevaar dat hij een hoop invloed (en geld) heeft.

[Reactie gewijzigd door DeMolT. op 22 juli 2024 13:52]

vanviegen @DeMolT.29 november 2022 08:59
Als 'we' Rusland hiermee weg laten komen, bezet het over een paar jaar het volgende land.
DeMolT. @vanviegen29 november 2022 09:14
En als "we" dat niet doen, komt er potentieel een WWIII.
Dat is wat ik bedoel, we moeten nu kiezen uit "two evils".

Voor Putin is er geen weg terug, die wil geen gezichtsverlies (voor mijn gevoel, ik ken de man uiteraard niet persoonlijk). Als je die nu nog verder in het nauw drijft, dan kan die wel eens nog gekkere sprongen maken dan dat ie al doet.

Het liefste zie ik nu een sniper die Putin uit "ons" lijden verlost, maar dat zal niet zomaar gebeuren en dan nog is de vraag...welke gek staat er dan op?
TheToolGuy @DeMolT.30 november 2022 00:43
Misschien een klusje voor Volkert van der Graaf ?
ad random @Afwezig29 november 2022 10:04
Het dwaalt inderdaad af en als je je echt wil verdiepen waarom Rusland doet wat het doet, kijk hier eens na: https://www.youtube.com/watch?v=d-mS-dCUz74
Dit schijnt een ander lampje op de hele zaak, de vraag is alleen of mensen openstaan voor een wereldbeeld ander dan het eigen.
Afwezig @ad random29 november 2022 11:27
Waarom Rusland zogenaamd doet wat het doet is irrelevant. Er is nooit een excuus voor het geweld richting een soeverein land, en al helemaal niet voor het geweld wat ze laat zien tegen de burgerbevolking. Bucha, Irpin, Mariupol. Wat de achterliggende redenatie ook is, het zijn misdaden tegen de menselijkheid.
Microwilly @HellFury28 november 2022 12:43
"Of dat dat oorlog tot gevolg moet hebben vind ik een betere discussie." Vind je het een discussie of er oorlog gevoerd moet worden. als een soeverein land ( Oekraïne ) Niet als grens gezien wilt worden. Maar gewoon vrije keuzes wilt maken. En meer naar het 'rijke' vrije westen toe trek. I.p.v. naar de dictator Poetin? Dan ben je behoorlijk ziek... ( In mijn ogen )

[Reactie gewijzigd door Microwilly op 22 juli 2024 13:52]

CrazyBernie @HellFury28 november 2022 16:51
Deze drie partijen zijn namelijk decennia daarvoor al overeen gekomen dat de soevereiniteit van Oekraine de oplossing was voor een vete tussen Europa en Rusland
Dat is totaal niet waar. De enige afspraak die er gemaakt is met Oekraine en de internationale partners is het zogenaamde Budapest Memorandum (1994)dat gaat over het opgeven van Nuclaire wapens door Oekraïne in ruil voor garanties over de soevereiniteit van Oekraïne door Rusland, VK en VS. Met lichtere garanties door China en Frankrijk. Expliciteit onderdeel van dit verdrag is het recht van Oekranie om zelf Soeverein beslissingen te nemen en niet verantwoording hoeft af te leggen bij Rusland,VS en VK.

De hele afspraak over geen uitbreiding van nato richting Rusland klopt factueel niet( er zijn geen documententen of verdragen waar dit genoemd wordt) wel zijn er tijdens de onderhandelingen over hereniging van Duitsland volgens sommige deelnemers mondelinge afspraken gemaakt dat de Nato geen troepen zou stationeren in Oost-Duitsland(aangezien dat toen nog grensde aan het communistische polen) en de Russen hebben daaruit de conclusie getrokken dat de Nato niet zou uitbreiden richting Sovjet Unie (belangrijk de afspraken over Oost-Duitsland zijn met de Sovjet Unie gemaakt en niet het huidige Rusland).
Xander2 @HellFury28 november 2022 17:05
Het is dus 'niet netjes' van de EU om aan te pappen.
Na de val van de USSR in 1992 hebben de US en de EU miljarden in Rusland gestoken om orde te laten bewaren, ontmanteling kernwapens, bescherming Chernobyl en niet de boel uiteen te laten vallen in staten zonder echte voorwaarden te stellen.

De EU wil handel en vrede (heeft zelf amper een leger) zelfs na de 2014 Krim annexatie en Rusland blijft bezig met destabilisatie Westen, landjepik en oud-imperialistisch gedrag. Mag ook wel eens gezegd worden dat de EU zich hier allesbehalve kolonialistisch/imperialistisch heeft opgesteld en zeer progressief t.o.v. mensenrechten, dat noem ik geen aanpappen maar een poging relaties herstellen na decennia koude oorlog, wat ook de intentie is geweest.

Enige wat mij verkeerd in de keel schoot is van Baalen op het Maidanplein, maar ook dat was op uitnodiging van Oekraïne.

De nuance is hier dat Rusland niet verandert en zich nog een supermacht waant, helaas voor Putin hebben de vazalstaten een andere mening.
IStealYourGun @HellFury28 november 2022 13:13
Het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne was wel een keuze van het Oekraïense volk en kon ook voor de nodige opportuniteiten zorgen en onrechtstreeks de nodige garanties bieden voor Rusland. Sinds de toetreding van de oosterse landen bij de EU in 2004 en 2007 die eigenlijk niet 100% voldeden aan de voorwaarden, is (of was) de EU een pak minder gemotiveerd om nieuwe landen te laten toetredend. Zelfs na Euromaidan 2014 was er weinig animo aan een volwaardige toetreding.

Dat de EU nu toch de onderhandelingen heeft gestart is een rechtstreeks gevolg van het huidig oplaaiend conflict dat, voor alle duidelijkheid, nog steeds door Rusland is begonnen. Meer nog, Rusland was eigenlijk al de grote winnaar van Euromaidan, want ondanks dat het Krim niet erkend werd door de internationale gemeenschap als Russisch, was dit DeFacto wel het geval. Er waren zelfs grensposten tussen Oekraïne het Krim.

Het enige wat je het Westen kan verwijten is de toetredingsbelofte aan Oekraïne tot de NAVO uit 2008, maar ook dat was eigenlijk iets dat bevroren was.

Oekraïne was het perfecte bufferland tussen het Westen en Rusland en die laatste had een arsenaal aan diplomatieke tools om dat ook af te dwingen, maar ipv die te gebruiken, heeft Rusland nogmaals gekozen voor de agressie en die is beantwoord geweest door het Westen.

Sowieso, ongeacht de uitkomst van dit conflict zal het eindigen met een harde grens tussen de EU, Navo en Rusland.
Memori @HellFury28 november 2022 13:17
Als je denkt vanuit first principles en al je subjectiviteit en belangen van jezelf en belanghebbenden om je heen buiten beschouwing laat is een herverdeling van Oekraine een oplossing.
Helaas is dat niet zo. Rusland bezet ook al Tsjetsjenië en delen van Georgië en Moldavië, en een stukje Finland, en heeft een claim op het noordpoolgebied. Het is een imperialistisch land met grote ambities. Je kan Oekrainë wel opdelen en vrede sluiten, maar dan gaan ze over zeven jaar gewoon weer verder waar ze gebleven waren.

Opdelen is dus zeker geen oplossing.
Zwarte_os @HellFury29 november 2022 09:25
De EU heeft tot 2014 zich zeer amicaal opgesteld richting Rusland, hopend op een Euraziatisch verbond, het grootste vredesrijk dat de wereld ooit gezien zou hebben. Dat hebben de Russen helaas helemaal zelf verknald en de Amerikanen volop opportunistisch ingezet.
FranzFerdiNaN @HellFury28 november 2022 12:45
En dit is inderdaad dus precies het napraten van Russische ideeën en belangen, net als Musk eerder ook heeft gedaan. Waarom zou Oekraïne land moeten afstaan omdat Rusland dat wilt? Waarom heeft Rusland iets te zeggen over wat een onafhankelijk land doet qua verdragen? En waarom denk jij dat jouw ideeën neutraal zijn?
IStealYourGun @furiax8328 november 2022 13:21
"Waarom moet Rusland lijdzaam toezien hoe europa steeds meer hun grenzen verschuift naar het oosten ondanks de akkoorden die gemaakt zijn na de val van de muur ?"

Tja, Rusland heeft die zelf meermaals geschonden door met geweld zijn territorium uit te breiden. ;)

Laatst dat ik controleerde moet een land dat wil toetreden tot de EU dat aanvragen en dat worden goedgekeurd. Dat is redelijk geweldloos proces, in tegenstelling tot de methodes die Rusland gebruikt.
latka @furiax8328 november 2022 14:19
Wellicht zou het helpen als Rusland een goede buurman zou zijn. Dan is er een grotere kans dat de landen eromheen aansluiting zoeken. Het heeft een reden dat landen als Oekraïne bij de eu willen.
A Lurker @latka28 november 2022 14:34
Is wel vaker met dictaturen of halve dictaturen; je vreest je vijanden net zo hard als je eigen volk en bondgenoten.
A Lurker @HellFury28 november 2022 14:19
Beetje naief om Oekraine op deze manier te schetsen. Alsof ze slaaf zijn van ofwel het westen ofwel Rusland. Ze hebben een eigen land, willen voor zover ik weet zelf meer met 'het westen' en minder met Rusland te maken hebben.

Rusland doet al lange tijd landjepik, en het is niet gek dat de grensstaten (niet alleen Oekraine) maar ook Estland, Letland en Litouwe, daar op een gegeven moment genoeg van hebben. Dat is niet de schuld van verdragen die door het westen danwel EU gepushed worden; niemand verplicht ze. Ze weten dondersgoed wat de risico's ervan zijn, en accepteren de gevolgen (Oekrainers vechten voor hun vaderland).

Overigens is dit al veel langer gaande. Eigenlijk al wel een eeuw. Rondom de wereldoorlogen was er altijd gedoe omtrent "hoe nu verder" tussen de Britten, Russen en de Verenigde Staten toen Duitsland eenmaal verslagen was. Er is vaker geprobeerd om Rusland te verwestersen door Russischie politiek leiders, want blijkbaar doen we toch iets goed hier met onze democratie en vrije markt, tov hun eigen vrij corrupte planeconomie, maar helaas met wisselend resultaat. (Echter maakten ze wel stappen voor zover ik dat weet.) En nu met Putin is het gewoon 10 stappen terug. Dit spiegelt zich lijkt me nog steeds af onder de weldenkende Oekrainers.

Bron: geschiedenisboeken.

P.S. En voordat je denkt, ah een westerling die pro-westers is, goh das raar. Nou ja kijk; na zo'n wereldoorlog wordt de balans opnieuw opgemaakt, er worden verdragen opgesteld, en worden de grenzen desnoods opnieuw bepaald. En daar moet je je dan aan houden, en sja drie keer raden wie dat het minst doet....

[Reactie gewijzigd door A Lurker op 22 juli 2024 13:52]

Keypunchie
@HellFury28 november 2022 13:52
Flikker toch op, man, met je "of het oorlog tot gevolg moet hebben is een discussie waard".

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingsrecht
erwinwernars @Afwezig28 november 2022 12:57
Sorry maar dit vind ik wel een hele kromme reactie. Ja Musk heeft een peiling gehouden over hoe er mogelijk vrede te krijgen is tussen de twee landen. Maar starlink is nog steeds actief en musk betaald er ook nog steeds een deel van. Dat die als persoon zoveel mengt in een conflict tussen twee landen heb je best wat lef voor nodig. Want het kan ook gwn je bedrijven kosten.
Philip Ross @OmgItsKoen28 november 2022 09:58
Denk dat het over de tweets gaat waarin hij aangaf dat Oekraine bepaalde bezette gebieden Mawr gewoon aan Ruslan moet afstaan.
Bomberman71 @Philip Ross28 november 2022 11:51
Mischien is dat een oplossing ... Er zijn gewoon gebieden met veel russen en mensen die geen moeite hebben met rusland en het heeft geen zin om je dan dood te vechten voor een gebied dat altijd verdeeld en onrustig zou blijven.

Vergeet niet dat we hier in NL voor Feb 22 vrijwel niemand hoorde over die separatisten gebieden.
Nu opeens heeft iedereen een mening en moeten ze vechten voor alle stukken land.
Nog 1 jaar deze oorlog en er is niets meer om voor te vechten want dan ligt half Ukraine in puin.

Nee, de oplossing zal liggen in afspraken maken en dan moet je vaak consessies doen.
TLLRS @Bomberman7128 november 2022 12:18
Russisch sprekende Oekrainers zijn geen Russen. Dat zou Vlamingen ook Nederlanders maken volgens jouw logica.

Die 'seperatistengebieden' waren sinds 2014 bezet door Rusland. Er was geen seperatistische beweging, die kwam samen met Russische soldaten de grens over.

De enige oplossing voor deze oorlog is een Oekrainse overwinning.
!null @Bomberman7128 november 2022 12:08
Je doet er erg makkelijk over. Je hebt schijnbaar geen kennis van de standaardtaktieken van landen zoals Rusland en China, die gewoon overal hun eigen volk pushen in gebieden, om daarna dit soort claims te kunnen maken en/of de originele bevolking te ondermijnen.
Standaard tactiek is dat, en daar doen ze vrolijk jaren over.
!null @Bomberman7128 november 2022 12:30
Laten we vooral eens ruggegraat gaan tonen. Ipv Rusland lekker zijn gang laten gaan en wij maar hun olie en gas blijven kopen. De helft van die Russische tanks hebben wij betaald.

Rusland gaat gewoon vrolijk door met dit getreiter, dit doen ze al decennia.
Georgie, de Krim, Oekraine. Straks is dat gewoon Moldavie of de baltische staten, of Polen.

Ik zou het heel mooi vinden als Rusland (vooral economisch) kreupel uit deze oorlog komt en ze voorlopig even klaar zijn met dit gedrag. China ziet dit allemaal aan en vind het ook niet meer zo aantrekkelijk om Taiwan nog een keertje te gaan claimen.

Ik ben overigens in Rusland geweest en heb helemaal niks tegen de gewone Rus. Die verliezen nu inderdaad hun leven, het gaat helemaal nergens over.
Alleen maar verliezers in dat opzicht ja. Enige mogelijke winst is dat Poetin straks niet meer de baas is.
Scareh @Bomberman7128 november 2022 12:51
da's serieus kort door de bocht om te zeggen dat de sancties niet werken.
Oke, het duurt veel langer dan iedereen had verwacht, maar ondertussen zijn de bv chips uit wasmachines aan het halen om raketten operationeel te hebben.
of zoals onlangs nog: raketten die origineel waren bedoeld voor nukes aan het omvormen naar kinetische raketten om toch maar iets te hebben om af te schieten.

Neen, t'is heel duidelijk wat de russen nu proberen: de publieke opinie in UKR zodanig beinvloeden (door alle kritische infrastructuur qua energie te bombarderen) om zo toch tot een onderhandelde oplossing te komen. (lees: we graven ons in hier en nu en dit gaat de nieuwe grens worden).
Onderhandelde oplossing => opheffing sancties (want immers olie ftw) => herbegin de cirkel van voorafaan.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 13:24
De oplossing ligt in Rusland op economisch, technologisch en militair vlak helemaal kapot te maken waardoor ze de oorlog niet meer kunnen voortzetten.

Dat gaat momenteel heel goed, dus nu zeker niet stoppen om afspraken te maken die later door Rusland weer verbroken gaan worden.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 13:32
Sancties hebben tijd nodig en zijn vol in effect, ze worden tevens steeds verder uitgebreid.

Op militair vlak voert Oekraine het vuile werk uit, en betalen wij de rekening.

Dat gaat aardig goed gezien de opmars de afgelopen maanden.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 13:59
Het overgrote deel van Oekraine is bereid om terug te vechten en het Russische leger uit Oekraine te verdrijven. Ze weten wat dat kost, maar het alternatief is veel erger.

De Russen trekken ook terug omdat ze hun bezette gebieden niet kunnen behouden onder de constante aanvallen op hun logistieke routes.

De Oekrainers hebben inmiddels westerse artillerie waarmee ze de langeafstandsbeschietingen van Rusland nu kunnen beantwoorden. In het begin van de oorlog konden ze niet terugschieten, nu wel.

We gaan zien hoe dat uitpakt.
!null @Bomberman7128 november 2022 12:50
Spreek voor jezelf. Ik ben zelf heel Azie doorgeweest, en heb toen bewust afgezien van het reizen door Donetsk etc. Dit is ver voor de oorlog. Zelfde gezeik met Oeigoeren, doet iedereen ook ineens verbaasd over maar dat volg ik ook al 12 jaar.
Ik ben zelf overigens ook door tal van die lullige Russische dorpjes geweest waar men arm is, en nu wordt opgeroepen om te vechten. Daar geeft niemand om helaas. Ook al zit je richting Vladivostok duizenden kilometers ver weg.

Het kan zeker een uitputtingsoorlog worden. Maar nu stoppen en Putin zijn zin geven betekent dat het over een jaar of 5 weer raak is.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 13:21
Die afspraken hadden we, waarin Rusland Oekraine als soevereine staat erkende.
Blijkbaar werken afspraken toch niet zo goed.

Dit is geen game. Dit is de realiteit.
!null @Bomberman7128 november 2022 13:23
Ik weet dat het geen game is. Ik ben zelf in Kashmir geweest, en ook in Noord-Pakistan aan de andere kant van de bergen/grens. Kashmir is overigens net Pakistan, en het werkt helemaal niet. Toen wij er waren, was het ook weer onrustig en door een berg checkpoints heen. Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe ze elkaar nog steeds haten en herdenkingen deden.
Korea ben ik ook bekend mee. Noord-Korea is nou juist zo'n extreem voorbeeld van wat er resulteert als je alles maar toestaat.

Niet dat we wereldpolitie moeten gaan spelen, en ja er is een reële kans op kern wapen gebruik op relatief kleine schaal.

Ik vind het vooral een resultaat van incompetentie aan onze kant. Al 10 jaar lang kijk ik met lede ogen aan hoe we (West Europa) onze afhankelijkheid van Rusland hebben vergroot en onze energievoorziening dus erg afhankelijk hebben gemaakt met alle huidige gevolgen van dien.
Dit was echt makkelijk te voorkomen geweest maar niemand wilde dat.
Als we nu veel meer op zon/wind en van mij part nog wat kerncentrales hadden gedraaid, dan had Rusland ook niet zoveel geld gehad voor tanks en wapens en hadden wij nu niet energie-armoede gehad.
Hatseflats @!null28 november 2022 13:53
Dit is al veel langer aan de gang, als je naar het grote plaatje kijkt.

Een leuke theorie hierachter is van Halford Mackinder, reeds uit 1904.

Even uit mijn hoofd, het komt erop neer dat 75% van de resources op deze planeet beschikbaar zijn op het Eurasia continent, van Lissabon tot Wladiwostok, dat voor de uitwisseling hiervan slechts een spoorlijn getrokken hoeft te worden en dat iedereen die buiten dit gebied valt het wel kan vergeten, in overdrachtelijke zin.

Na bv. het VOC tijdperk kwam het Britse Rijk op. 1 van de voornaamste redenen hiervan is dat ze eerst hun eigen interne oorlogen hadden beslecht en zijn geworden tot het Verenigd Koninkrijk, waarna ze zich volledig konden richten op de zeemacht en zo de wereld hebben veroverd.

Hierna (1945) is het Amerikaanse rijk ontstaan als toonaangevende. Deze valt net als de UK buiten het Eurasia gebied. Vandaar ook de verdeel- en heerstactieken die deze twee toepassen op het Eurasia continent.

Gebruik makend van de menselijke aard. Met aan genialiteit grenzende slimheid af en toe.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat er op het Eurasia continent ook voldoende megalomane mensen aanwezig kunnen zijn.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 13:20
IEMAND gaat daar wel wat aan doen, dat aanschouw je momenteel met je eigen ogen toch?

De beschaafde wereld laat het niet toe dat een dictator met nuclear blackmail land gaat inpikken.
Als je Putin nu (weer) een vinger geeft, dan pakt hij de hele hand. Appeasement van Hitler heeft destijds ook niet gewerkt.

Als Oekraine stopt met vechten dan bestaat Oekraine straks niet meer, als Rusland stopt met vechten dan is er weer vrede.

Waarom willen alle buren van Rusland zo graag bij NATO horen?
Omdat ze donders goed weten dat wanneer ze dat niet doen, die paar Russen die in hun land wonen straks ook weer 'onderdrukt' worden en het Russische leger komt binnenvallen om hun vrouwen te verkrachten en kinderen te ontvoeren.

De hele wereld is beter af als Rusland nu wordt gestopt en duidelijk wordt gemaakt dat ze dit soort acties niet weer kunnen herhalen zonder zichzelf in vernieling te storten.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 13:29
Rusland afsluiten van de westerse economieën en technologieën om ze economisch kapot te maken waardoor ze de oorlog niet meer kunnen betalen.

Oekraine blijven ondersteunen totdat de Russen inzien dat het een kansloze strijd is.

Rusland duidelijk maken dat de tijd van invasies en annexaties voorbij is, en wanneer ze beschaafd kunnen doen ze weer welkom zijn.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 13:38
Denk je dat de koers van de Roebel ook maar iets zegt over de stand van de Russische economie? Die wordt kunstmatig hoog gehouden en kan niet vrij verhandeld worden. Kijk liever naar import export en andere meerzeggende cijfers.

We hoeven niet de hele wereld sancties te laten uitvoeren, de grootte van de westerse economieën en de technologie die zijn leveren hebben op zichzelf al voldoende impact.

Blijven steunen met wapens, uitrusting, medische hulp, voedsel. alles.
Wij produceren vele malen sneller dan de Russen (en N-Korea is zelfs winter uitrusting aan het breien ;')).
De economische oorlog is een oorlog die het westen gemakkelijk kan winnen.

Nucleaire dreiging wordt al vanaf het begin geroepen. Als we daar voor zwichten stopt Putin niet totdat hij de halve wereld heeft veroverd. Tot hier en niet verder.
As1cs @Bomberman7128 november 2022 14:01
De geschiedenis leert ons dat Appeasement zelden werkt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appeasementpolitiek

Ik weet niet of Rusland een kernwapen gaat gooien.
Ik weet niet wat NATO gaat doen.

maar ik denk wel dat jij de NATO reactie onderschat.

We hebben nog nooit zo goedkoop een 'grootmacht' kapot kunnen krijgen.
P. vd Loo @As1cs28 november 2022 23:46
Klinkt nogal sensationeel. De navo heeft al aangegeven hoe ze op een kernbom van de Russen gaan reageren: niet met een kernbom.
C00P @Bomberman7130 november 2022 01:54
Rusland gaat geen kernwapens gebruiken, wat dreigen zoals ze elke week wel doen, maar zo dom zijn ze echt niet.

Heel de wereld incluis China en India gaat het veroordelen, gaat hun nog verder isoleren.
Hun zwarte zeevloot gaat direct vernietigd worden.
Amerika gaat zich er dan mee bemoeien en Rusland maakt totaal geen kans.
Rusland gaat nog meer vernederd worden.

We moeten gewoon verder doen waar we mee bezig zijn, er zal wel een coupe plaats vinden of Rusland gaat ten onder aan de sancties.

Nu wapenstilstand is precies wat Rusland wil, omdat ze een pak slaag krijgen.
Door duwen!
Slava Ukraine!
majic @Bomberman7128 november 2022 12:44
Met die houding kan jou buurman dus ook je huis inpikken, je wijf batsen en je kinderen voor slavenarbeid inzetten. Waarom tenslotte je verzetten? gewoon je laten gebruiken en bestelen, NIEMAND gaat daar daadwerkelijk wat tegen doen. De enige deal is een oplossing waarbij je gestoorde buurman zich niet vervelend voelt, dus sta gewoon alles maar af.

Allemachtig, hoe werelvreemd kan je zijn zeg..
majic @Bomberman7128 november 2022 12:51
Laat dat lekker aan de Oekraieners over, dankje. Daar heb jij 0,0 zeggenschap over. Als jij moe bent gestreden en burned out en graag je eigen land, familie, vrienden en nationaliteit wil opgeven aan de russen moet je dat vooral zelf weten. Zoniet, niet me bemoeien. Verder heb jij niks in Afghanistan te zoeken gehad, als je dan toch wil praten over nodeloos andere landen binnenvallen is dat een goed voorbeeld. En nee, ik vind dat geen vredesmissie. Het was een inval van de Amerikanen waar vervolgens het westen heel slaafs een beetje aan mee ging doen. Het is allemaal 100% voor niks geweest wat je hebt gedaan, 0,0 bereikt.

Dan is wat we nu doen - Steunen van mensen die wél willen en kunnen vechten voor hun vrijheid - 100x nobeler dan het neo-kolonialisme waar jij aan hebt meegewerkt.
majic @Bomberman7128 november 2022 13:30
Heel vreemd dat de VS niet Saudie Arabie binnen is gevallen, waarvan men allang heeft bewezen dat die een veel grotere rol speelden in de terroristische aanslag op de VS dan heel Afghanistan. Maar goed, dan nullificeer je je eigen bijdrage en maak je jezelfe en agressor ipv een 'peace keeper'. Dat kan je natuurlijk niet toegeven. We hadden niets te zoeken in Afghanistan, simpel. En er is na jaren vechten ook niets bereikt.

Wat we wel weten is dat appeasement - wat jij wil - in 2014 niet geholpen heeft. Precies dat wat jij nu voorsteld is namelijk al eens gedaan met als gevolg dat in 2022 Rusland het nog een keer ging doen. Heel Oekraiene had dan niet meer bestaan. Er is letterlijk bewijs dat wat jij denkt dat goed is, *niet gewerkt heeft*. Is al geprobeerd, en die slappe, lakse houding heeft alleen maar meer doden en globale instabiliteit veroorzaakt. Slappe houding en gasafhankelijkheid van het westen en mensen zoals jij zijn de reden dat Rusland dit nu veroorzaakt, simpel.

Verder weet je niets af van waar ik op de wereld gewoond heb of wat ik doe/gedaan heb. Beetje soldaatje spelen maakt je niet opeens een kenner van militaire conflicten, we hebben het hier niet over een tactische situatie in een klein gebied in Kandahar of hoe je een bermbom kunt herkennen. Stop dus met prat gaan op zaken die je geen haar kundiger maken wbt de situatie in Oekraiene. Of ben je generaal va de NATO? Nee? ok, je mening telt dus geen haar zwaarder dan die van mij.
C00P @Bomberman7130 november 2022 02:18
Ja en ergens stopt het en dat is nu bij Oekraïne, mensen zoals jij hadden graag gezien dat we het nog 1 keer door de vingers zouden zien, nou niet dus!

Nu is de tijd aangebroken dat Rusland op de blaren mag zitten, hoe zeer Poetin verstehers het liever anders zagen, deze keer is het genoeg geweest!
Bomberman71 @C00P30 november 2022 09:26
En wat precies draagt Belgie bij aan deze oorlog ??
Philip Ross @Bomberman7128 november 2022 11:52
Natuurlijk, geef de aggressor maar zijn zin Dan houd het geweld van zelf op |:(
SoulStorm @Philip Ross28 november 2022 12:14
Ja, soms moet je concessies maken. Dat betekent niet dat je de 'agressor' zijn zin geeft, nog moet dat voorop staan. Wat voorop moet staan tijdens het maken van dit soort beslissingen, is een realistische afwegingen maken op basis van wat het minste leed, mensenlevens of economische/materiële schade oplevert. We moeten niet ontkennen dat een rusische bezetting geen mensenleed oplevert, de vraag is of een bloedige oorlog ondersteunen en sponsoren niet meer leed oplevert, of het leed de 'vrijheid' waard is.

Wij zijn zeer ideologische ingesteld, en vinden soms 'rechtvaardigheid' belangrijker dan wat dan ook, en negeren daar volkomen wat de realiteit is. Gelukkig denken verschillende navo leden hier wel realistisch over en wordt er volop gewerkt aan vredesonderhandelingen, voor een groot deel achter de schermen.

Oorlog is geen voetbal wedstrijd waar je van een scheidsrechter je gelijk kan eisen, het is een bloedige, wrede en afschuwelijke toestand waar je als persoon nooit meer uit komt. Het is ook geen wedstrijdje bepalen wie de slechterik is, het is overduidelijk dat Rusland de meest wrede speler is in het verhaal, en niet alleen tegen Ukraine, ze zijn net zo wreed voor hun eigen mensen. Er is geen scheidsrechter, en er is ook geen god die de 'slechterik' komt straffen, hoe graag je dit ook zou willen. Wat er wel is, is een ongelofelijke hoeveelheid aan lijden, wat we het beste zo snel mogelijk moeten stoppen. De oorlog escaleren, of 'ze gewoon nuken', maakt dit lijden alleen onvoorstelbaar erger, en zal de hele wereld in zich mee trekken.

De manier waarop musk zijn 'peace deal' voorstelde in een tweet kun je zeker arrogant en lomp noemen, alsof hij effen die oorlog op kan lossen en de rest van de wereld alleen maar lui, dom en incompetent is.

[Reactie gewijzigd door SoulStorm op 22 juli 2024 13:52]

Philip Ross @SoulStorm28 november 2022 12:17
Juist een aggressor zijn zin geven is waarom wo2 zoo uit de hand liep.

Putin Kan niet stoppen, er zijn geen verdragen te sluiten want hij houdt zich er toch niet aan.

Het enige dat dan werkt is met geweld zo iemand stoppen.

Ja, dat levert korte termijn lijden op. Maar op de Lange termijn voorkom je dat juist.
SoulStorm @Philip Ross28 november 2022 13:12
Er is geen parallel te trekken met ons huidige beleid en de appeasement van chamberlain. Dat is nu totaal niet het geval, en ook totaal niet wat ik voorstel.
er is nu een groot parallel met de post appeasement fase, waarin de gigantische lend leases werden gedaan door vooral Amerika.
De steun die wij navo landen geven voor Oekraïne is ongekend sinds begin ww2.
Of dit een goed idee is kan ik ook niet oordelen, dit is extreem moeilijk.
Ik neem aan van wel, het geeft Ukraine de kans om zich in ieder geval deels te verdedigen om zo in een positie te komen vanuit waar je kan onderhandelen, een proxy oorlog tegen Rusland ipv een totale escalatie.

Ik vraag me terecht af hoe jij zo'n escalatie voor je ziet, direct in oorlog met Rusland.
Ten eerste met welk leger? Wij hebben hier totaal niet de middelen voor. Of vindt je dat andere dit maar moeten doen? Stel we hebben een leger, ga jij dan vrijwillig het slagveld op, of laat je dit ook aan andere over? Stel Rusland heeft geen nukes, of kan ze niet gebruiken, en stel 'we', lees andere landen, niet Nederland, lijkt te winnen. Wanneer houd de oorlog op, ga je dan Rusland bezetten? Hoeveel denk je dat dit gaat kosten in het gunstigste geval? Geen enkele bezetting gaat makkelijk, en zeer zeker niet het grootste land ter wereld. Trek de parallellen met afganistan, een vele malen kleiner land, met veel minder middelen dan Rusland. Of denk je dat Rusland na een stevige tik op de vingers ineens poeslief in een hoekje gaat zitten en ineens zich netjes gaat gedragen? Hoe denk je dat de rest van de wereld hierop reageert, lees China, lees Iran, NK etc. Moeten we die dan ook verslaan en dan maar hopen die landen gewoon op hun rug gaan liggen als we binnen komen wandelen, en niet met nukes gaan schieten of gigantische schade aanbrengen zonder nukes. Wat voor effect denk je dat zo'n oorlog op de economie heeft? In het beste geval worden we 100 jaar terug de tijd ingeworpen voor tientallen jaren, zonder enig uitzicht op een totale overwinning. Wat denk je wat voor politieke effecten dit heeft? Als we het toch over de ww2 hebben, in dit soort situaties zijn verschillende afschuwelijke regimes geboren, lees de Nazis, Franco in spanje, musolini, USSR etc. Dan heb je en de halve wereld vernietigd en uiteindelijk ben je dan ook je democratie en vrijheid kwijt, wat heb je dan in godsnaam gewonnen? Zelfs de meest extreem gelovige mensen zijn niet zo blind om te denken dat je alleen met geloof de democratie in stand kan houden.

Ik ben het helemaal met je eens dat Rusland hier fout zit, dat Rusland dit heeft begonnen, alle schuld ligt bij Rusland. Maar daar kun je helaas niet zo makkelijk als jij dat voorstelt iets aan doen. Als we dit slim aanpakken kunnen we hopelijk Rusland's invloed, economische en militaire macht steeds kleiner maken, wat ook zeker lijkt te werken.
Het is Oekraïne maar ook vooral Rusland die verliezen lijd, op elk vak.
Putin heeft zijn positie verspeeld en kan nu alleen nog maar hopen op het worden van een vazal staat van china.
StGermain @SoulStorm29 november 2022 01:21
Zeer goede en doordachte analyse.
Khrome @SoulStorm28 november 2022 12:31
Ik zou even opzoeken wat 'appeasement' nog eens was. Deze politieke taktiek heeft nog nooit in het verleden tot de-escalatie geleid. Waarom nu opeens wel?
SoulStorm @Khrome28 november 2022 13:34
Vredesonderhandelingen zijn niet het zelfde als apeassement. Het is niet zo dat er maar 2 keuzes zijn, of totale allesvernietigende oorlog, of appeasement. Er zit daar van alles tussen in. Wat precies de beste reactie is voor het westen op dit conflict is echt ontzettend moeilijk, en ik denk niet dat hier iemand is die daar beter over kan oordelen dan de mensen die daar voor opgeleid en aangenomen zijn. Volgens mij is het bijzonder slim hoe dit op het moment word aangepakt, maar helaas weten wij ook maar een fractie van wat er werkelijk aan de hand is.
FranzFerdiNaN @Bomberman7128 november 2022 12:45
Hier niks horen zegt vooral wat over Nederlands media, niet over of iets relevant is of niet.
killerdemon @Bomberman7128 november 2022 19:21
Rusland wil gewoon de olie- en gasvelden overnemen en gebruikt het deporteren/wegjagen en vervangen van de bevolking als middel.
kikker81 @Philip Ross29 november 2022 10:00
Je bedoelt dat in die regio's een referendum gehouden moest worden over toezicht van de VN en dat die regio's dan zelf mochten weten waar ze zich bij aan zouden sluiten?

Is wel een klein nuance verschil toch?
Philip Ross @kikker8129 november 2022 11:10
Behalve dat het hele idee van een referendum van Rusland komt en hun farce van referendums legitimeert.
En wie mogen dan stemmen in die regio s? De mensen die er nu zijn? Allemaal import tussen terwijl de etnisch Oekraïense bevolking gevlucht of gedeporteerd is.

De meerderheid in die regios was in de laatste open verkiezingen namelijk gewoon pro Oekraïne. Dat kan je gewoon terugzoeken.
scholtnp @OmgItsKoen28 november 2022 10:06
Klopt. Maar zijn 'vredesplan' is hem niet in dank afgenomen door de regering van Oekraïne. Feitelijk vraagt hij Oekraïne om de Krim op te geven en weer een 'verkiezing' te organiseren voor de andere gebieden.

[Reactie gewijzigd door scholtnp op 22 juli 2024 13:52]

Quitzcused @OmgItsKoen28 november 2022 10:22
*hij is royaal betaald door amerika, polen en UK om starlink beschikbaar te maken voor Oekraine
machiel @Afwezig28 november 2022 09:57
Het zal snel een soort FoxNews online worden, waar bangmakerij en desinformatie niet meer geremd worden en dan haak ik af.
n4m3l355
@machiel28 november 2022 10:11
Twitter heeft inmiddels de helft van zijn top adverters verloren die goed waren voor 2 miljard in revenue over de afgelopen 2 jaar. Deze trend zal alleen maar doorzetten dankzij het toelaten van voorheen ongewilde partijen zoals Trump dus de revenue zal flink dalen voor Musk. Daar zal men inderdaad meer extremische advertisers voor terug krijgen echter die zullen niet de premium betalen wat de voorgaande advertisers betaalden. Dus netto wordt het platform minder aantrekkelijk en verdient Musk beduidend minder aan het platform.

Het zijn uiteindelijk leuke intenties die Musk heeft, maar gaat totaal voorbij aan het doel, om Twitter meer winstgevend te maken. Dit soort ideeen dragen namelijk niks bij aan de winstgevendheid van het platform. Juist waar het omdraait, de moderators heeft hij de nek omgedraaid.

Een leuke bijkomstigheid doordat Twitter nu private is, hoeft Musk niet meer te rapporteren aan de SEC wat zijn gebruikers zijn. Juist toen Twitter public was, was dit zeer streng gereguleerd, en was het duidelijk hoeveel echte gebruikers, hoeveel bots aanwezig op het platform aanwezig waren. Nu geeft Musk aan dat er 2 miljoen nieuwe gebruikers zijn, dit is nog maar de vraag, en het is ook maar de vraag hoeveel echte gebruikers dit zijn.
Yankovic @n4m3l35528 november 2022 10:45
Twitter heeft inmiddels de helft van zijn top adverters verloren die goed waren voor 2 miljard in revenue over de afgelopen 2 jaar. Deze trend zal alleen maar doorzetten dankzij het toelaten van voorheen ongewilde partijen zoals Trump dus de revenue zal flink dalen voor Musk. Daar zal men inderdaad meer extremische advertisers voor terug krijgen echter die zullen niet de premium betalen wat de voorgaande advertisers betaalden. Dus netto wordt het platform minder aantrekkelijk en verdient Musk beduidend minder aan het platform.
Die adverteerders komen over een paar maanden weer terug als twitter wel succesvol wordt/blijft waarbij de huidige gebruikers gewoon actief tweetjes blijven posten.
Ze kunnen nu mooi zeggen dat het niet helemaal met hun ideaalbeelden overeenkomt. Maar als naast Trump alle andere bekende personen blijven is er nog steeds een immense (en grotere) doelgroep voor adverteerders om te bereiken en zijn we deze transitie allang vergeten.
SPee @Yankovic28 november 2022 11:13
Voordeel van Trump op zijn platform hebben, is dat er genoeg mensen zijn die moeten reageren op zijn tweets. :Y)
Dus met een of twee extremen op het platform, zal ook zorgen voor nieuwe gebruikers.
FranzFerdiNaN @Yankovic28 november 2022 12:50
> Die adverteerders komen over een paar maanden weer terug als twitter wel succesvol wordt/blijft waarbij de huidige gebruikers gewoon actief tweetjes blijven posten

Dit is wel een heel grote maar. Twitter wordt echt overspoeld door extreem-rechts en door bots, en door Musk's ontslagdrift is er niet meer de capaciteit om daar echt wat aan te doen. Idem met weghalen van ongewenst materiaal. Zo stonden vandaag nog de beelden van de Christchurch schietpartij weer gewoon op Twitter omdat hun automatische detectiesystemen het niet oppakten, en moest de Nieuw-Zeelandse overheid dit bij Twitter onder de aandacht brengen: https://www.theguardian.c...sque-terror-attack-videos Langzaamaan beginnen de systemen steeds slechter te werken en het is maar de vraag of Musk snel genoeg voldoende mensen kan vinden om dit op te lossen.
Quitzcused @n4m3l35528 november 2022 10:21
Ik weet echt zeker dat dit gewoon bots zijn. Curieus hoe hij ineens niks meer zegt over het zogenaamde super grote bot probleem van voor de koop.

[Reactie gewijzigd door Quitzcused op 22 juli 2024 13:52]

Wolfos @Quitzcused28 november 2022 11:17
Hij beweert dat het opgelost vermindert is. Krijg nu dagelijks DM verzoeken van bots :+

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 13:52]

Verwijderd @machiel28 november 2022 12:19
Als je ziet hoe er over de rellen van gisteravond in België en Nederland zijn verslagen mag je heel blij zijn dat er Twitter is. De Duitse publieke omroep bracht het niet, de Belgische publiek omroep durfde niet te melden wie er aan het rellen waren en twee grote kranten in UK en VS en het Belgische ANP hadden het over "rellen in België na verlies van het Belgisch elftal.

Over desinfo gesproken.
alienfruit @machiel28 november 2022 17:19
Dan zwingt het van de éne kant naar de andere kant. Zo veel verschil maakt het niet uit
joopst @Afwezig28 november 2022 10:21
Als ik het goed heb begrepen is de intentie van Musk om content moderatie te (gaan) doen op basis van de wetgeving. Dat betekent dat het heel goed mogelijk is bepaalde zaken te modereren, enkel nu niet meer vanuit één bubbel gezien. Dat zal het open debat een platform bieden. Lijkt me geen verkeerde ontwikkeling.
Het is wel makkelijk om de man te associëren met van alles, het is een stuk krachtiger (en moeilijker) om opbouwend en inhoudelijk met voorstellen te komen.

Zelf zit ik me al een tijdje af te vragen hoe moderatie op basis van wetgeving/democratie zou moeten werken als je een globaal platform bent en je te maken hebt met veel verschillende landen met eigen wetgeving waar je rekening mee dient te houden.
@Afwezig heb jij daar misschien een idee over ?

[Reactie gewijzigd door joopst op 22 juli 2024 13:52]

Afwezig @joopst28 november 2022 10:56
Als je content wil gaan laten zien op basis van wat de lokale wetgeving wel of niet toestaat wordt het ingewikkeld. Dit verschilt per land nou eenmaal. Neem bijvoorbeeld uitingen van homoseksualiteit en een figuur als Nick Fuentes. In Nederland is het gewoon toegestaan, ik denk dat Nick Fuentes toch inmiddels een probleem zou hebben met het OM. In de VS kan het allebei en in Qatar kan het allebei niet. Daarnaast geef ik je dit nog in overweging;

http://chartsbin.com/view/q4y

Omdat kinderporno niet illegaal is in veel landen, moet Twitter voor die landen maar kinderporno tolereren voor die regio's?

Daarbij ben ik persoonlijk van mening dat alles toestaan wat niet evident strafbaar is een slechte maatstaf is. Veel beter denk ik dat je een moderatie systeem kan hebben gebaseerd op (westerse) normen en waarden. Dat betekend dat er inderdaad voor sommige geluiden geen ruimte is (die wat mij betreft niet gemist zullen worden) en dat je platform in sommige landen niet welkom zal zijn, maar dat is dan maar zo. Als Twitter een plek wordt waar Nick Fuentes en zijn gelijken een plek krijgen, is het voor mij in ieder geval snel afgelopen.
hamsteg @Afwezig28 november 2022 14:57
Ik heb slechts één vraag, waarom zijn de westerse normen en waarden dan leidend? Wie bepaalt wat de rest van de wereld moet doen? Ingewikkeld of niet, locale wetgeving is gezonder dan één werelds statement waar iedereen zich niet in kan vinden.
joopst @hamsteg28 november 2022 15:06
Inderdaad

Uiteindelijk zullen we met elkaar in gesprek moeten om elkaar te begrijpen, en verschillen te kunnen overbruggen.
Censuur zal het probleem niet oplossen, enkel verbergen.

Nogmaals, nu kan je dus Elon als persoon zwart maken en met van alles associëren, maar hij neemt wel stappen om een platform te maken waar dit gesprek plaats kan vinden.
Loller1
@Afwezig28 november 2022 09:50
Zijn hele "Twitter should encourage people to engage in civil debate" tirades zijn een mooi voorbeeld van hoe hypocritisch Musk echt is met zijn commentaar op politici in het achterhoofd waarn hij zegt dat hij verbaasd is dat ze nog leven... Of zijn hele "Twitter is politiek neutraal... ...maar stem conservatief want de democraten gaan alles vernietigen"... Hij is gewoon bang van kritiek...
Aiii @Loller128 november 2022 11:03
Ik bedoel, iedereen die zich een paar minuten "verdiept" in de persoon Elon Musk ziet iemand met een absurd groot ego waarvan het succes naar het hoofd is gestegen.

Laten we wel wezen, wie neemt er nu een bedrijf over, en ontslaat vervolgens binnen een maand het gros van het personeel, wijzigt vijf keer de koers, en flip-flopt constant over gemaakte keuzes. Er wordt nergens over nagedacht, er worden geen risico-analyses gedaan, geen kosten-baten afweging. Het is letterlijk een man die als een tornado door het bedrijf trekt. En dat moet dan, als je de adepten mag geloven, de meest succesvolle en slimme zakenman ter wereld zijn?
L2GX @Afwezig28 november 2022 10:03
Het probleem is natuurlijk dat al dat extreem rechtse gedachtengoed gemodereerd werd wegens wettelijke verplichtingen en afspraken met regeringen over heel de wereld.
Je kan als bedrijf niet eenzijdig vergif beginnen lozen. Zeker als het zo publiek is als bij Twitter duurt het niet lang voor de politie langskomt en de boel op slot gaat.
Tjidde @Afwezig28 november 2022 11:05
Musk is in mijn optiek, na lezen van veel artikelen over zijn gedrag in andere bedrijven.

Een persoon die kickt op aandacht en daar alles voor doet.

Wat de gevolgen zijn doet er niet toe.

Zo wil en moet hij gezien worden als een founding member van Tesla als het aan hem ligt. Iets wat hij niet is. Toen de echte founding members van Tesla een keer een presentatie ergens gaven en hem niet hadden benoemt(hij werkte toen nog niet voor Tesla was enkel een investeerder) dreigde hij al het geld uit het bedrijf te trekken omdat hij niet de krediet kreeg die hij wou hebben.

Alles wat hij nu op Twitter schreeuwt laat zien dat hij alles doet voor aandacht. En dat het eigenlijk een heel naar mannetje is dat uit een extreem rijke familie komt. Waardoor zijn connectie met de gewone wereld totaal los geslagen is.


Leuk kijk voer https://www.youtube.com/watch?v=LAU1l7iEpoU
YopY @Afwezig28 november 2022 11:24
Deze vond ik wel interessant; zijn grootvader was een van de leiders van Technocracy Incorporated, een naar eigen zeggen niet-politieke beweging die nog verder dan communisme wou gaan en zaken als regeringen, bedrijven en landsgrenzen wou afschaffen; ipv daarvan zouden techneuten en wetenschappers het voor het zeggen hebben.

Dit heeft weer met Elon te maken omdat hij zo'n soort "staat" wil opzetten, maar dan op Mars. En het druppelt ook wel wat door met zijn ideeen over Twitter en zijn "free speech absolutism"
CH4OS @Afwezig28 november 2022 11:51
Schaart zich achter Rusland? En met SpaceX voorlopig nog wel de Oekraïense overheid van internet viorzien via Starlink. Lijkt me dat er iets dan nogal tegenspreekt of gewoon onzin is.
FranzFerdiNaN @CH4OS28 november 2022 13:12
Voor Starlink wordt betaald, het is niet alsof hij het uit de goedheid van zijn hart open heeft gesteld.

En Musk heeft herhaaldelijk Russische propaganda zitten verkondigen als zijn eigen mening. Dus als hij niet zich direct achter Rusland schaart is hij dom genoeg om propaganda voor waar aan te nemen.
CH4OS @FranzFerdiNaN28 november 2022 13:20
Terwijl niet heel lang geleden ene Musk op Twitter aangaf dat er vele bedrijven gesubsidieerd worden door de overheid, maar SpaceX niets zag van de Starlink diensten die men aan Oekraïne gaf. ;) Waarschijnlijk is daarna het een en ander gaan rollen. :)
Verwijderd @Afwezig28 november 2022 09:56
Kun je die beschuldiging voorzien van referenties!?
Snowfall @Afwezig28 november 2022 15:23
Ik ben echt bang dat hij Twitter om gaat toveren in een plaats waarin het verspreiden van haat de boventoon voert
Is nu ook al hoor. Ik wordt als rechts libertair ook dagelijks bedreigd door linkse twitteraars. Heb zelfs mijn adres en bedrijfsadressen al meerdere keren voorbij zien komen op Volt, D66 en Bij1 draadjes. Zelfs al eens een foto toegestuurd gekregen van het kantoor waarbij werkte.

Dus aub niet doen alsof dit alleen maar gebeurt omdat Musk zich zogenaamd “associeerd” met extreem rechtse personen. Woke en achterlijk progressief zijn net zulke terroristen als extreem rechts.

Haha -1. Tweakers laten de ware kleur weer zien ;)

[Reactie gewijzigd door Snowfall op 22 juli 2024 13:52]

Verwijderd @Snowfall29 november 2022 10:44
Inderdaad ik wordt ook op -1’s getraceerd want ‘Woke’ duld geen kritiek.
Snowfall @Verwijderd29 november 2022 12:05
Jup. De Woke khmer heeft ook het moderatie team al besmet en tweakers heeft een hele woke infestation. Maarja ook niet zo gek met wat ze op scholen tegenwoordig tegenwoordig leren.

Maarja net zoals het marxisme en het communisme zal ooo deze linkse gedachtegang uiteindelijk falen en instorten.
Verwijderd @Snowfall29 november 2022 15:35
Valt mij ook op de laatste jaren had eigenlijk van ITers meer nuance verwacht. Maar helaas is de indoctrinatie vanuit het onderwijs heel krachtig.
Afwezig @Verwijderd28 november 2022 10:05
Nou vooruit dan:
Hier het voorstel van Musk rondom Oekraïne:
https://twitter.com/elonmusk/status/1576969255031296000

Het moge duidelijk zijn dat dit voorstel vanuit Rusland warm werd onthaald:
https://www.reuters.com/w...unced-by-kyiv-2022-10-04/

En hier je link naar Musk die antisemitische stereotypen gebruikt;
https://twitter.com/elonm...&t=no0stnbWCjuXCqqQJfSSiA

Mocht je niet goed op de hoogte zijn waar naar gerefereerd wordt, zie pagina 15 van dit document.
https://antisemitism.org....itic-imagery-May-2020.pdf
n0pe @Afwezig28 november 2022 11:09
Even vooropgesteld, ik ben het absoluut oneens met bovenstaande stellingen van Musk en ik verdedig deze ook niet.

Waar ik me aan stoor is dat er geen tegengeluid geduld wordt. Wat is er mis met een andere mening hebben? Dat is toch juist waarop de samenleving gebaseerd is, een meerderheid wil X en via ons democratische systeem komt dat tot uitvoering, met veel lagen ertusssen en haken en ogen is dat het principe.

Wat er nu gebeurt en waar ik van walg: mening komt niet overeen > boycott.

Om bij het voorbeeld van Musk te blijven, sinds hij op sommige standpunten verder afdrijft van de standpunten van de Democratische partij is het een ware hetze.
- Heeft nooit iets bereikt
- Heeft niks te maken met het success van Tesla
- Apartheidskind met Emeraldmoney

Er is geen enkele vorm van nuance meer of discussie, je bent extreem rechts of extreem links.
nowaychose @n0pe28 november 2022 11:45
En ik stoor me er aan dat er geen tegen-tegengeluid-geluid meer wordt geduld. Hoezo mag hij wel alles zeggen maar als je daar dan iets over zegt is dat een probleem?
n0pe @nowaychose28 november 2022 11:46
Iedereen mag een mening hebben en die uiten, op welke manier wordt je daar in gehinderd?
nowaychose @n0pe28 november 2022 11:49
Precies wat ik bedoel. Stel die vraag aan jezelf mbt je vorige post.
n0pe @nowaychose28 november 2022 11:52
Het gaat mij meer om het kuddegedrag eromheen.
nowaychose @n0pe28 november 2022 12:01
Elke mening moet even populair zijn, anders is het oneerlijk voor de mensen met een zeldzame mening?
n0pe @nowaychose28 november 2022 13:08
Het heeft niet met populariteit te maken het heeft te maken met een grote meerderheid Amerikanen op de sociale platforms (voornamelijk Reddit en Twitter) en het supporten van politieke partijen alsof het sportteams zijn. De polarisatie is gewoon stuitend, je bent partij A of partij B terwijl de meeste mensen ergens in het midden zitten.
nowaychose @n0pe28 november 2022 13:19
Er is geen gulden middenweg tussen het wegzetten van lgbt+ als groomers en dat niet doen.
n0pe @nowaychose28 november 2022 13:24
Nou ja precies dit dus ;(. Wie doet dat en waarom is dat hier relevant?
nowaychose @n0pe28 november 2022 13:27
Het is de officiële positie van de republikeinse partij in een heleboel lokale verkiezingen.
n0pe @nowaychose28 november 2022 13:59
Ja en dat is dus het hele probleem dat ik probeer uit te leggen. >90% van de mensen kan zich niet vinden in sommige standpunten van iemand als James Lindsay en een deel daarvan kan zich ook niet vinden in politieke standpunten van de democratische partij.
TheMaurice @n0pe28 november 2022 12:39
Tja, Amerikaanse politiek in een notendop. Is echt een grimmige en verharde sfeer daar vaak waar we in NL hopelijk ver vandaan zullen blijven. Met name dat hele idee van dat als je op één specifiek issue een andere mening hebt dan de rest dat je er dan niet meer bij hoort en een overloper bent. Met polderen en openstaan naar meerdere perspectieven zijn ze daar vaak wat minder goed :)
litemotiv @n0pe28 november 2022 11:46
Waar ik me aan stoor is dat er geen tegengeluid geduld wordt. Wat is er mis met een andere mening hebben? Dat is toch juist waarop de samenleving gebaseerd is
Vrijheid van meningsuiting is geen vrijheid van negatieve reacties op je mening, juist dát is waar de samenleving op gebaseerd is. Niet op het idee dat je alles maar zou mogen roepen wat in je opkomt zonder dat iemand daar negatief op zou mogen reageren, dat is dictatoriaal.

Musk heeft altijd de vrijheid gehad om zoiets over Oekraïne te Tweeten. Maar hij is één persoon, en als een paar miljoen anderen er aanstoot aan nemen dat hij zijn positie gebruikt om dat te Tweeten en daar vervolgens vocaal over zijn moet hij ook niet klagen, dat is namelijk ook gewoon hun recht.
Om bij het voorbeeld van Musk te blijven, sinds hij op sommige standpunten verder afdrijft van de standpunten van de Democratische partij is het een ware hetze.
- Heeft nooit iets bereikt
- Heeft niks te maken met het success van Tesla
- Apartheidskind met Emeraldmoney
Het is onzin dat dit iets met de Democratische Partij te maken zou hebben. Jeff Bezos krijgt net zo goed vanalles naar zijn hoofd geslingerd en die is veel linkser georiënteerd dan Musk. Kortom je bent op zoek naar een verhaal dat er gewoon niet is.
n0pe @litemotiv28 november 2022 11:55
Ik zeg toch ook niet dat er niet negatief op gereageerd mag worden, het gaat me meer om het massaal copy pasten van reacties en feitelijke onjuistheden.
Afwezig @n0pe28 november 2022 13:42
Wat mij betreft is er weinig grijs gebied hoogst persoonlijk antisemitische stereotypen gebruiken richting Joden. Daar begon deze hele discussie mee. Als dit het gedrag is wat de CEO van Twitter op Twitter laat zien, dan is dat dus ook een impliciete goedkeuring aan anderen om dit gedrag ook te vertonen op het platform. Twitter is al niet mega beschaafd qua inhoud, maar doorgaans waren er grenzen. Als je dit soort uitgesproken grensoverschrijdende uitingen gaat normaliseren wordt het vrees ik binnen no-time een grote bron van haat en onverdraagzaamheid.
n0pe @Afwezig28 november 2022 13:52
Zeer grijs gebied in dit geval, puppet & puppeteer zou verwijzen naar het stereotype dat Joden vaak op machtige posities zitten. In dit geval verwijst het naar "bots" die massaal zijn bericht copy pasten > puppeteer.
Afwezig @Verwijderd28 november 2022 19:10
Over punt 1 ga ik alleen maar een double facepalm doen.

Over punt 2;
Zie deze draad op Twitter;
https://twitter.com/mattg...&t=QLC2RnL3SloQXLmtwEIpPA

En waar je vandaan haalt dat ik in andere draadjes subtiel karaktermoord probeer te plegen op Musk is mij een totaal raadsel. Voor zover ik kan terughalen is dit de tweede keer ooit dat ik in een topic over Musk reageer in 20 jaar als tweakers member. En de eerste keer dat ik ergens uitdrukkelijk kritisch over ben.
Verwijderd @Afwezig29 november 2022 10:49
Die “double facepalm” doe ik voor jouw ongenuanceerde kritiek op Musk en je ‘kruistocht’ in deze draad tegen zijn poging om ‘Free Speech’ veilig te stellen en het stichten van vrede.
mjtdevries @Afwezig28 november 2022 11:12
Alsof "puppet masters" alleen maar in antisemitische teksten voor komen. Dan zit je toch echt diep in de alu-hoedjes hoek.
Dat anderen de "touwtjes in handen hebben" is normaal dagelijks taalgebruik dat niets met antisemitisme te maken heeft.
jwal @mjtdevries28 november 2022 13:05
Exact. Vele mensen op invloedrijke posities dienen als puppets voor grote belangen, bijv voor bepaalde multinationals of voor grote geldschieters. Dat heeft werkelijks niks met antisemitisme te maken. De kritiek is op de belangen die verholen behartigd worden, niet op het vingerwijzen naar een heel volk wat daar niks meer te maken heeft.
Het is naar dat er mensen zijn die alles maar onder 'antisemitisme' willen schuiven, dat is een vergiftiging van de publieke discussie.
Oon 28 november 2022 09:34
Dus alles wat Twitter Twitter maakte is er dan niet meer? Het hele idee van Twitter was de 140 tekens, die hebben ze al een tijd geleden verhoogd, maar nu krijg je gewoon volledige artikelen en video's in je feed..

Had Musk niet beter Facebook kunnen kopen als hij Facebook wilde hebben? :+
Rob Coops @Oon28 november 2022 10:20
Facebook is de oplossing voor al die oud tantes, je oma en eventueel je moeder die nog dagelijks leuke katten foto's delen. De rest van de wereld gebruikt geen Facebook meer. Dus Nee ik denk niet dat Facebook, instagram, Whatsapp en Oculus kopen een goed idee was ook niet omdat de prijs net even hoger lag en er helemaal nooit ook maar een nieuws outlet gebruik maakt van posts op Facebook om op de hoogte te blijven van wat er zo al gebeurt in de wereld.

Aan de andere kant Twitter heeft een zeer groot bereik binnen de media iets wat er voor zorgt dat het zeer vaak op tv genoemd wordt en als extra bonus is het ook nog eens heel erg slecht gegroeid en door ontwikkeld sinds de eerste gebruikers tweets begonnen te sturen.

Kijkend naar WeChat mist er toch echt iets fundamenteels in de westerse samenleving. Denk aan een app die niet alleen je nieuws maar ook je sociale contacten, media consumptie en betaal verkeer regelt. Waar je een booking voor een avond uit maakt, communiceert met je gasten, foto's deelt met de wereld en betaald voor de avond om dan op weg naar huis het laatste nieuws te lezen en te kijken. Het is echt een alles app en iedereen maakt er gebruik van dus wordt deze ook overal geaccepteerd.

Met een flinke install basis en zeer veel media aandacht is Twitter een heel goed start punt om zo'n app te maken. Twitter heeft vele jaren stil gestaan in de ontwikkeling en had al heel erg veel meer kunnen zijn dan het nu is. Dit is iets dat heel veel mensen steeds maar weer riepen en ook de reden dat de aandelen prijs nooit echt omhoog is gegaan. De groei bleef uit en de functionaliteit is nooit echt verbeterd wat dat betreft kan Mr. Musk weinig echt fout doen met de app.

Nu is het natuurlijk de vraag of het Mr. Musk lukt om er een westerse WeChat van te maken, maar ik denk dat zijn investeerders er vertrouwen in hebben en hij genoeg ervaring heeft om het tot een succes te kunnen maken. Of het ook een succes zal worden is een ander verhaal, willen mensen wel zo'n app in het westen of is dat iets dat cultureel niet past bijvoorbeeld?
Persoonlijk zou ik het heel fijn vinden om heel erg veel minder apps nodig te hebben om simpele dingen te doen zo als een loyalty kaart te tonnen in een winkel, dan met een andere app te betalen en met een volgende app een review achter te laten om vervolgens met weer een andere app een reservering voor die avond te maken en met de volgende app een auto te huren. Als het aan mij ligt zou dat allemaal gewoon in een app mogen dat zou een heleboel makkelijker zijn. En als Mr. Musk dat van plan is met Twitter, waarbij de huidige extreem simpele functionaliteit gewoon een klein onderdeel van het geheel is dan moet de interface wel heel erg slecht zijn voor mij om de app niet te willen gebruiken.
As1cs @Rob Coops28 november 2022 11:34
Kijkend naar WeChat mist er toch echt iets fundamenteels in de westerse samenleving. Denk aan een app die niet alleen je nieuws maar ook je sociale contacten, media consumptie en betaal verkeer regelt. Waar je een booking voor een avond uit maakt, communiceert met je gasten, foto's deelt met de wereld en betaald voor de avond om dan op weg naar huis het laatste nieuws te lezen en te kijken. Het is echt een alles app en iedereen maakt er gebruik van dus wordt deze ook overal geaccepteerd.
Dit is juist de reden waarom we dat niet zouden moeten willen. Dat geeft dat bedrijf veel te veel macht.

Ik loop trouwens ook echt niet tegen het probleem aan dat ik nu 'te veel' apps heb, of dat het inefficient werkt.
Rob Coops @As1cs28 november 2022 11:45
Dus een Apple telefoon is wel goed, en een Microsoft OS ook even als een Google en een Amazon maar als een app functionaliteit bied zodat je zonder steeds van app te hoeven wisselen gewoon je dagelijkse dingen kunt doen dat is niet goed?

Veel te veel macht... dat hangt er heel erg van af hoe de app in elkaar steekt. Als de app zo werkt dat het een framework levert voor andere om daar binnen hun diensten aan te bieden dan is er geen sprake van veel macht bij dat bedrijf. Dan is het niets anders dan bijvoorbeeld een OS of een mobiele telefoon met als groot voordeel dat je een app nodig hebt om je dingen te doen in plaats van een hele lijst.

Dat je er niet tegen aan loopt wil niet zeggen dat het geen probleem kan zijn voor andere mensen misschien gebruik jij je telefoon op een andere wijze. Hoe dan ook ik zou er helemaal voor zijn als er eindelijk een WeChat achtige oplossing zou zijn voor de westerse wereld. Het is zo veel makkelijker dan heel veel verschillende apps voor vaak hele simpele dingen die echt allemaal gewoon van uit een app gedaan zouden kunnen worden.
As1cs @Rob Coops28 november 2022 12:07
Dus een Apple telefoon is wel goed, en een Microsoft OS ook even als een Google en een Amazon maar als een app functionaliteit bied zodat je zonder steeds van app te hoeven wisselen gewoon je dagelijkse dingen kunt doen dat is niet goed?
Apple, Android en Windows leveren een framework/platform om applicaties te draaien. Als zij ook nog alle applicatie data zouden hebben dan zou ik dat ook een probleem vinden.
Veel te veel macht... dat hangt er heel erg van af hoe de app in elkaar steekt. Als de app zo werkt dat het een framework levert voor andere om daar binnen hun diensten aan te bieden dan is er geen sprake van veel macht bij dat bedrijf. Dan is het niets anders dan bijvoorbeeld een OS of een mobiele telefoon met als groot voordeel dat je een app nodig hebt om je dingen te doen in plaats van een hele lijst.
Mijn punt is dat niet één bedrijf al jouw data, en alles wat jij te zien krijgt zou moeten beheren, daarmee weten ze alles van je, en kunnen ze je alles wijsmaken. Als je informatiebubbels door de huidige algoritmes binnen apps al een probleem vind (bijv. 'alt right' of 'woke' recommended playlists op youtube/tiktok), wacht dan maar eens wat een bedrijf kan als zij álle informatie die jij te zien krijgt kunnen bepalen.
Dat je er niet tegen aan loopt wil niet zeggen dat het geen probleem kan zijn voor andere mensen misschien gebruik jij je telefoon op een andere wijze. Hoe dan ook ik zou er helemaal voor zijn als er eindelijk een WeChat achtige oplossing zou zijn voor de westerse wereld. Het is zo veel makkelijker dan heel veel verschillende apps voor vaak hele simpele dingen die echt allemaal gewoon van uit een app gedaan zouden kunnen worden.
Ik snap ook niet echt wat het voordeel is tussen de nieuws of banking tab openen binnen je WeChat app, of je NOS of ING app aanklikken op je homescreen?

Hebben we met iOS en Android al niet die centrale app?
thomas_n @Rob Coops28 november 2022 10:27
Kijkend naar WeChat mist er toch echt iets fundamenteels in de westerse samenleving. Denk aan een app die niet alleen je nieuws maar ook je sociale contacten, media consumptie en betaal verkeer regelt. Waar je een booking voor een avond uit maakt, communiceert met je gasten, foto's deelt met de wereld en betaald voor de avond om dan op weg naar huis het laatste nieuws te lezen en te kijken. Het is echt een alles app en iedereen maakt er gebruik van dus wordt deze ook overal geaccepteerd.
Dat "mist" in de westerse samenleving in de zin dat het er nu niet is, net zoals we wel meer onprettige dingen uit China niet in de westerse samenleving hebben (zonder te willen zeggen dat er niets goeds in China te vinden is).

Eén app die alle data verzamelt van alles wat je doet, die door iedereen gebruikt wordt en waar je al snel volledig van afhankelijk bent? Ik hoop toch dat dat schrikbeeld hier geen werkelijkheid wordt.

[Reactie gewijzigd door thomas_n op 22 juli 2024 13:52]

Tjidde @thomas_n28 november 2022 10:51
Ik zie het ook als gewin dat wij geen applicatie hebben die alles is en alles regelt.

Het geeft de partij extreem veel macht en dan heb ik het nog niet over wie de data mag zien en wie niet. Laat staan de mensen die gaan kijken in de data zonder dat ze het mogen.
Adriel @thomas_n28 november 2022 10:46
Zoiets gelijks bestaat er in Zuid-Korea, Naver.
Twanekel @Oon28 november 2022 09:38
Een normale tweet blijft 140 karakters, maar je kunt dus ook een "Longform" tweet maken.

En om even eerlijk te blijven, is het nou echt beter om die 140 tekens te forceren waardoor mensen 10 posts onder elkaar plaatsen met 1/10...2/10... etc. Of een afbeelding met text...
Sissors
@Twanekel28 november 2022 09:49
10? Dat zijn rookie nummers. En ik snap het idee van korte berichten, maar wil je dat behouden dan hadden ze gewoon al lang de tweet threads moeten blokkeren. (Wat triviaal genoeg is, beperk wat je kan reageren op je eigen tweets). Ik heb liever een tweet van 2800 karakters dan 20 onder elkaar.
Bad Brains @Sissors28 november 2022 13:39
Ik snap je punt, maar het overgrote deel van de twitter gebruikers zou je eigenlijk niet meer dan 140 (liever minder) characters willen geven.
Kom er niet veel op, ik gebruik het om in contact te komen met bedrijven die zich goed weten te verschuilen als het op contact aankomt.
Maar als ik dan even doorblader via b.v. trending, dan zie ik dat 90% van antwoorden ondoordachte drivel is.
machiel @Twanekel28 november 2022 09:55
Omdat elke Tweet in zo'n thread ook geliked en geretweet kan worden, dat stimuleert de schrijver om elke tweet een eigen punt te geven en ook een thread van meer dan zeg 20 berichten is niet leesbaar meer, nog een stimulans om to-the-point the blijven. Als je gewoon een lap tekst kan schrijven heb je die beperkingen niet meer en veel mensen gaan dan weer veel te veel woorden gebruiken.
Twanekel @machiel28 november 2022 10:34
Wat mooi zou zijn is een systeem waarin je eigenlijk meerdere tweets in 1 tweet kan gooien als het ware.
Dus dat je in plaats van 10 losse berichtjes van 140 regels 10 punten kunt maken met dezelfde limitatie en ze in 1 bericht kunt posten. En zodat mensen ook kunnen reageren op 1 van die punten. Beetje best of both worlds.
Zyppora @Twanekel28 november 2022 10:26
140 karakters is de identiteit van Twitter, het is het unique selling point: mensen kunnen korten berichtjes wereldkundig maken. Mensen die meerdere berichten plaatsen om een relaas te posten hebben het naar mijn mening niet begrepen; zij kunnen beter naar facebook gaan, of gewoon een blog starten. Dan heb je die limiet niet.
vespino @Twanekel28 november 2022 09:55
280.
Twanekel @vespino28 november 2022 10:37
whoops
n0pe @Oon28 november 2022 09:49
Reguliere tweets blijven 140 karakters en de twitter threads die er nu zijn worden vervangen door het long form formaat. Er moet naar mijn idee wel een incentive zijn om korte tweets tot 140 karakters te houden en dat is denk ik ook wat er gaat komen door de "long-form tweets" achter een klik te verbergen. Kwa mechanisme hetzelfde als de huidige threads maar dan in plaats van soms tientallen tweets die een thread vormen een enkele "long-form tweet".

Edit: 280 tekens voor reguliere tweets uiteraard thx @vickypollard

[Reactie gewijzigd door n0pe op 22 juli 2024 13:52]

vickypollard @n0pe28 november 2022 10:18
Normale tweets zijn al een tijdje 280 tekens.
FireDrunk @Oon28 november 2022 09:39
Evolutie in IT land is soms een raar ding, maar soms nodig, hoe gek de sprong ook is. Er zijn legio producten die het roer soms stevig omgooien. En dat is hun goed recht. Het enige wat ze dus meenemen naar de nieuwe app is de naam.
matty___ @FireDrunk28 november 2022 10:47
Was het 140 limit een issue dan? En weegt het op tegen elke gebande racist weer toe te laten op twitter?
FireDrunk @matty___29 november 2022 10:41
Wat ik probeer te zeggen is dat vragen zoals jij ze stelt niet aan ons zijn om te beantwoorden. Jij en ik bepalen niet wat wel en niet goed is voor twitter, en of 140 tekens prima was voor het bedrijf. Dat moet het bedrijf lekker zelf weten, al maken ze er 10 tekens van.
Of het businessmodel dan nog stand houd is volledig hun eigen probleem.
breezie @Oon28 november 2022 09:46
Ja en dan heb je van die gasten die twitter posts uit 20 stukken maken. Wat is het punt om die 140 tekens limiet dan nog aan te houden?
mareck1 @Oon28 november 2022 13:57
De kracht van Twitter is inderdaad naar mijn mening dat je gedwongen wordt korte berichten te plaatsen. Daarom is het juist interessant om personen of bedrijven te volgen voor mij. Je blijft heel laagdrempelig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, zonder overbodige tekst.
Seditiar @Oon28 november 2022 09:58
Kreeg je toen ook al.
DigitalExorcist @Oon28 november 2022 10:15
Beter had Musk gewoon MS Teams overgekocht.
Wilglide @DigitalExorcist28 november 2022 10:53
Hahaha :) Dat hele product is waarschijnlijk gewoon een grote proeftuin om uiteindelijk een Windows 11 app store ala Apple Store te creëren, kansloos vanaf het begin. Beetje doorklikken bij 'integraties' (hoe het ook heet) geeft je ook dialoogschermen die je enkel met Esc kan sluiten, goed 'design' jongens x)
Verwijderd @Oon28 november 2022 10:27
Echt een hekel aan Musk hoor, maar innovatie is belangrijk. Iets niet veranderen omdat het altijd zo is geweest is het domste argument wat je kunt bedenken.
YopY @Oon28 november 2022 11:25
Ik denk dat Musk een gat in de markt zag; in China en Azië als geheel heb je apps als WeChat waar men alles in kan doen, maar in de VS en Europa is die markt nog gefragmenteerd, je hebt geen "walled garden" maar een eigen app voor elke toepassing; eentje voor chatten, eentje om geld over te maken, eentje voor de McDonalds, etc.

Ik denk dat Musk liever Whatsapp wou kopen, maar die was niet te koop.
Bomberman71 @Oon28 november 2022 11:47
Nergens staat dat je naar 1600 tekens gaat.
Mischien komen er slechts 50 bij maar dat bijv. afhankelijk kan zijn van je online status.
dimitrios007 @Oon28 november 2022 09:38
Precies mijn gedachte. Dit is voor mij geen twitter meer.
Bomberman71 @dimitrios00728 november 2022 11:46
Dat zeggen er zoveel, de meesten voegen geen daad bij woord.
Maar natuurlijk sta je daar vrij in.
TomPlant0 28 november 2022 09:34
Ze zijn zich al goed aan het voorbereiden op versleutelde DM's. Ze zullen het signal protocol gaan gebruiken. Er zijn aanwijzingen gevonden in de broncode van de app (zie bron).

bron: https://twitter.com/wongmjane/status/1596615573303357440
VanStino @TomPlant028 november 2022 09:41
Even opletten met die bron, die code is al vrij oud lijkt het. :) bron: https://twitter.com/bhcarpenter/status/1596669578410881024
Frikandel @VanStino28 november 2022 10:06
Ja, alles wat Elon heeft aangekondigd zijn dingen waar Twitter ooit al mee bezig was. Zie ook deze thread.
Quitzcused @Frikandel28 november 2022 10:18
Classic Elon. Iets overkopen en vervolgens zeggen dat al hun ideeen jouw geweldige ideeen altijd al waren. De fanboys slurpen het op als wilde honden.
Adriel @Quitzcused28 november 2022 10:21
Verschil is dat hij mensen aanzet tot het zo snel mogelijk zetten implementeren van ideeën. Zonder Elon heb ik niet het vertrouwen dat deze dingen de dag van vandaag beschikbaar zouden zijn.
thomas_n @Adriel28 november 2022 11:30
Waar maak je uit op dat het nu sneller gaat? Deze dingen zijn toch ook met Elon Musk vandaag de dag niet beschikbaar? Het enige dat daadwerkelijk geïmplementeerd is sinds zijn komst (de betaalde blauwe vinkjes) was nou niet echt een succes te noemen.

Hard roepen wat je allemaal van plan bent zorgt er niet voor dat dingen sneller gaan. ;)
Quitzcused @Adriel28 november 2022 10:24
Aan het bewijs te zien waren deze functies al onderand klaar. Elon gaat gewoon zoals altijd de fatsoenlijke controles en gefaseerde ingang negeren en stuwt alles door de strot van de 3 ontwikkelaars en plantenpot die zijn achtergebleven bij Twitter. Heel die vinkjes onzin is al bewijs genoeg.
matty___ @Adriel28 november 2022 10:49
Makkelijk te doen als je alleen nog maar migraten in je bedrijf hebt zitten die deze baan nodig hebben. De rest is al lang vertrokken
Enterprise1701 28 november 2022 10:33
Ik wil liever zien dat ik mijn tweets kan aanpassen, soms maak je weleens een spelfoutje en dan moet je de gehele tweet verwijderen en opnieuw plaatsen.
Retrospect @Enterprise170128 november 2022 10:59
Dat zou ik ook fijn vinden. Een window van een paar minuten is genoeg wat mij betreft.
Enterprise1701 @Retrospect28 november 2022 11:11
Exact dat ja, window van 10 minuten is prima, maar voor zover ik lees word het nog uitgerold en is het alleen voor Twitter blue
Atomsk 28 november 2022 10:38
Zoals het nu gaat zie ik Twitter binnen een paar jaar ten onder gaan aan zonnekoning Musk. Hij gaat een hele vloedgolf aan rechtszaken m.b.t. ontslag krijgen, want je kunt niet zomaar doen alsof iedereen een Amerikaanse werknemer is. Daarnaast rotzooit hij maar wat aan met willekeurige nieuwe ideeën en wijzigingen.
Retrospect @Atomsk28 november 2022 11:01
We gaan het meemaken. Ik geef het een grote kans dat het eindelijk winstgevend wordt.
jip_86 @Atomsk28 november 2022 11:53
Iedereen krijgt gewoon een aantal maanden doorbetaald, dat was het grootste punt van die hele rechtszaken.
Groningerkoek @jip_8628 november 2022 12:14
Die methode werkt in sommige landen wel, in andere landen is dat echter niet afdoende. In Nederland kan een werkgever ook niet zomaar zeggen van "Hey, hier heb je 3 maanden loon en nu opdonderen" En als je er 20 of meer in dezelfde periode van 3 maanden ontslaat krijg je er nog een hoop extra regels bij waar je aan moet voldoen omdat het massa-ontslag betreft.
Kalief 28 november 2022 12:40
Langere tweets lijkt afgekeken van Mastodon die door Musks capriolen in de picture kwam. Toots op Mastodon kunnen 500 tekens lang zijn in plaats van de 280 tekens in een tweet.
Retrospect @Kalief28 november 2022 16:30
Mastodon toch maar even uitgeprobeerd vorige week op aanraden van mensen hier. Ik vind het maar een uitgestorven platform. Jammer dat het tot op heden nog geen serieuze concurrent is.
Verwijderd 28 november 2022 11:23
Be benieuwd wat hij er van gaat maken, twitter was een tamelijk suf social media bedrijf dat overal achteraan liep. 140 karakters max? Ok, gaan mensen threads maken, dan loop je als bedrijf toch achter de feiten aan? Je klanten willen duidelijk meer dan 140 (of 280 dus).
Hij is niet gek, en zal vast een paar items er in laten bakken die Twitter wellicht weer groot maken. Straks daalt het stof weer, en kunnen we zien wat er uitgebroed wordt.
NicoJuicy 28 november 2022 12:45
Ondertussen wordt Twitter gespamt door bots om de protesten in China te "onderdrukken" qua zichtbaarheid en claimed Musk record aantal "inschrijvingen".

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[Reactie gewijzigd door NicoJuicy op 22 juli 2024 13:52]

Krimglas @NicoJuicy28 november 2022 16:48
Dus, twitter zoals het de afgelopen tien jaar al geweest is.
ArawnofAnnwn 28 november 2022 12:56
Was jaren geleden actief, maar het was echt een puinzooi. Geen Musk fan, maar sinds hij het heeft overgenomen is het eindelijk een normaal platform geworden. De hoeveelheid echte gesprekken tussen mensen is zo hard toegenomen. Er lijken veel minder bots te zijn, minder geraaskal, pedofilie word eindelijk aangepakt. Het gaat echt hard voorruit. Vind Tesla maar niks, maar Twitter lijkt echt de goede kant op te gaan.
r0bert0 @ArawnofAnnwn29 november 2022 12:53
Sorry, ik heb juist andere ervaringen. De tegenstellingen worden alleen maar harder en er wordt veel meer gescholden. Ben je niet extreem links, dan ben je extreem rechts. Alle tegenstellingen worden uitvergroot. Er is geen ruimte meer voor discussie.
Bedreigen? Doe maar joh. Who gives a fcuk.
ArawnofAnnwn @r0bert030 november 2022 14:07
Gelukkig is het nu over met de problemen die je op noemt. Dat was tot voor kort echt een mega probleem op twatter.
mareck1 28 november 2022 13:52
Musk wil blijkbaar zoiets maken als WeChat. Maar ik zie hier geen toekomst voor in Europa. Misschien wil Musk zich alleen op de Amerikaanse markt gaan richten?

Hier in Europa gebruikt in ieder geval iedereen WhatsApp al om the chatten. De betaal functies van WeChat zijn erg goed, maar daar is in de EU is daar totaal geen markt voor. We dat al allemaal goed geregeld.

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