'Twitter 2.0' krijgt volgens Musk versleutelde dm's en langere tweets

Twitter-directeur Elon Musk heeft wat van zijn plannen gedeeld voor wat hij 'Twitter 2.0' noemt. Onder meer versleuteling in dm's en langere tweets maken deel uit van de plannen voor iets wat hij de 'everything app' is gaan noemen.

Ook noemt Musk 'advertenties als entertainment' als onderdeel van de komende nieuwe versie van Twitter. Musk, die sinds een maand eigenaar is van het sociale netwerk, heeft het al langer over de everything app, een app gemodelleerd naar het Chinese WeChat. WeChat heeft veel functies, van chatten tot aankopen doen, en is daardoor diep verweven in veel aspecten van het dagelijks leven van gebruikers.

Ook video moet deel gaan uitmaken van Twitter 2.0, maar in welke vorm is onbekend. Musk deelde ook gebruikscijfers van Twitter. Vermoedelijk mede door alle ophef rond het bedrijf en de ontslagen van de afgelopen maand is het aantal gebruikers net als het gebruik van Twitter iets hoger dan daarvoor. Het aantal nieuw aangemaakte accounts is gestegen met 66 procent ten opzichte van een jaar geleden en komt uit boven de twee miljoen. Hoeveel daarvan echt van mensen zijn en hoeveel bots en spamaccounts ertussen zitten, is onbekend. Het aantal actieve, dagelijkse gebruikers is gestegen van ongeveer 240 miljoen naar iets meer dan 250 miljoen.

Intussen heeft Twitter ook een rechterlijk bevel in Ierland gekregen om het ontslag van een medewerker terug te draaien. The Irish Times schrijft dat de vrouw geen 'ja' klikte op de vraag om met een 'hardcore'-mentaliteit bij Twitter te blijven werken. Zij betoogt dat de ontslagvergoeding niet in lijn ligt met haar contract en een Ierse rechter gaf haar daar gelijk in. Zij moet daarom weer toegang krijgen tot haar accounts, maar Twitter heeft daar voor zover bekend nog geen gehoor aan gegeven.

Musk is een maand geleden eigenaar geworden van Twitter en heeft sindsdien een aantal ontslagrondes doorgevoerd. Het aantal vaste medewerkers daalde van meer dan 7500 naar ongeveer 2000, terwijl het aantal ingehuurde krachten ook fors afnam.